Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Узбекистан

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Южная Корея (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 17.11.2018 Австралия 1:1 Южная Корея ТМС
- 16.10.2018 Южная Корея 2:2 Панама ТМС
- 12.10.2018 Южная Корея 2:1 Уругвай ТМС
- 11.09.2018 Южная Корея 0:0 Чили ТМС
- 07.09.2018 Южная Корея 2:0 Коста-Рика ТМС
- 27.06.2018 Южная Корея 2:0 Германия ЧМПФ2
- 23.06.2018 Южная Корея 1:2 Мексика ЧМПФ2
- 18.06.2018 Швеция 1:0 Южная Корея ЧМПФ2
- 11.06.2018 Южная Корея 0:2 Сенегал ТМС
- 07.06.2018 Южная Корея 0:0 Боливия ТМС
- 01.06.2018 Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина ТМС
- 28.05.2018 Южная Корея 2:0 Гондурас ТМС
- 27.03.2018 Польша 3:2 Южная Корея ТМС
- 24.03.2018 Северная Ирландия 2:1 Южная Корея ТМС
- 03.02.2018 Латвия 0:1 Южная Корея ТМС
- 30.01.2018 Южная Корея 2:2 Ямайка ТМС
- 27.01.2018 Молдова 0:1 Южная Корея ТМС
- 16.12.2017 Япония 1:4 Южная Корея ЧВА
- 12.12.2017 КНДР 0:1 Южная Корея ЧВА
- 09.12.2017 Южная Корея 2:2 Китай ЧВА
Узбекистан (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 15.11.2018 Узбекистан 0:0 Ливан ТМС
- 16.10.2018 Узбекистан 2:0 Катар ТМС
- 13.10.2018 Узбекистан 2:0 КНДР ТМС
- 11.09.2018 Узбекистан 0:1 Иран ТМС
- 06.09.2018 Узбекистан 1:1 Сирия ТМС
- 08.06.2018 Уругвай 3:0 Узбекистан ТМС
- 19.05.2018 Иран 1:0 Узбекистан ТМС
- 27.03.2018 Марокко 2:0 Узбекистан ТМС
- 23.03.2018 Сенегал 1:1 Узбекистан ТМС
- 14.11.2017 ОАЭ 1:0 Узбекистан ТМС
- 05.09.2017 Узбекистан 0:0 Южная Корея ОМЧ2А
- 31.08.2017 Китай 1:0 Узбекистан ОМЧ2А
- 12.06.2017 Иран 2:0 Узбекистан ОМЧ2А
- 06.06.2017 Узбекистан 2:0 Таиланд ТМС
- 28.03.2017 Узбекистан 1:0 Катар ОМЧ2А
- 23.03.2017 Сирия 1:0 Узбекистан ОМЧ2А
- 23.01.2017 Узбекистан 2:2 Грузия ТМС
- 15.11.2016 Южная Корея 2:1 Узбекистан ОМЧ2А
- 10.11.2016 Узбекистан 1:0 Иордания ТМС
- 11.10.2016 Узбекистан 2:0 Китай ОМЧ2А
Последние игры между собой
Южная Корея: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Узбекистан: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
- 05.09.2017 Узбекистан 0:0 Южная Корея Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- 15.11.2016 Южная Корея 2:1 Узбекистан Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- 27.03.2015 Южная Корея 1:1 Узбекистан Товарищеские матчи. Сборные
- 22.01.2015 Южная Корея 2:0 Узбекистан Кубок Азии
- 11.06.2013 Южная Корея 1:0 Узбекистан Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 11.09.2012 Узбекистан 2:2 Южная Корея Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 25.02.2012 Южная Корея 4:2 Узбекистан Товарищеские матчи. Сборные
- 28.01.2011 Узбекистан 2:3 Южная Корея Кубок Азии
- 11.10.2008 Южная Корея 3:0 Узбекистан Товарищеские матчи. Сборные
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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - УзбекистанДо начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Узбекистан
Южная Корея
80% (56)
Ничья:
12.9% (9)
Узбекистан
7.1% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Южная Корея:
37.1% (26)
1:0 Южная Корея:
28.6% (20)
2:0 Южная Корея:
14.3% (10)
1:1 Ничья:
11.4% (8)
0:1 Узбекистан:
2.9% (2)
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