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Южная Корея
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Узбекистан

До начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.
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:
Прогнозы на матч Южная Корея - Узбекистан
Южная Корея
80% (56)
Ничья:
12.9% (9)
Узбекистан
7.1% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Южная Корея:
37.1% (26)
Южная Корея:
28.6% (20)
Южная Корея:
14.3% (10)
Ничья:
11.4% (8)
Узбекистан:
2.9% (2)
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