Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Уругвай

Стадион: Стад де Франс
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - УругвайДо начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 50 минут.
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Прогнозы на матч Франция - Уругвай
Франция
75.8% (50)
Ничья:
16.7% (11)
Уругвай
7.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Франция:
53% (35)
2:0 Франция:
10.6% (7)
2:2 Ничья:
9.1% (6)
1:1 Ничья:
7.6% (5)
1:0 Франция:
7.6% (5)
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