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Франция
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Уругвай

До начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 50 минут.
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:
Прогнозы на матч Франция - Уругвай
Франция
75.8% (50)
Ничья:
16.7% (11)
Уругвай
7.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
53% (35)
Франция:
10.6% (7)
Ничья:
9.1% (6)
Ничья:
7.6% (5)
Франция:
7.6% (5)
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