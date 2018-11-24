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0:0
Второй тайм: 49'
Состав команд
Мумбаи Сити
- Основной состав
- 1 Amrinder Singh Вратарь
- 15 Subhashish Bose Защитник
- 18 Гоян Лучан Защитник
- 6 Milan Singh Защитник
- 26 Sehenaj Singh Полузащитник
- 55 Машаду Паулу Полузащитник
- 28 Сугу Моду Нападающий
- 16 Бастос Рафаэль Нападающий
- 7 Арнольд Иссоко Нападающий
- 14 Joyner Lourenco
- Хаирул Анвар Али
- Запасные игроки
- 4 Marko Klisura Защитник
- 12 Sanju Pradhan Полузащитник
- 19 Vignesh Dakshinamurthy
- 17 Pranjal Bhumij
- 11 Raynier Fernandes
- 10 Mathias Mirabaje
- 21 Ravi Kumar
Атлетико Калькутта
- Основной состав
- 29 Arindam Bhattacharya Вратарь
- 6 Ricky Lallawmawma Защитник
- 23 Бикей Андре Защитник
- 17 Халдер Пронай Полузащитник
- 7 Everton Santos Полузащитник
- 12 Лансароте Мануэль Полузащитник
- 15 Balwant Singh Нападающий
- 3 Gerson I
- 28 Ankit Mukherjee
- 4 John Johnson II
- 11 Komal Thatal
- Запасные игроки
- 21 Lalhmangaihsanga Ralte Защитник
- 8 Noussair El Maimouni Полузащитник
- 92 Бабаль Эли Нападающий
- 16 Jayesh Rane I
- 14 Eugeneson Lyngdoh
- 24 Debjit Majumder
- 18 Hitesh Sharma
Предыдущие игры
Мумбаи Сити (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 09.11.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Мумбаи Сити СИ
- 03.11.2018 Ченнаин 0:1 Мумбаи Сити СИ
- 27.10.2018 Мумбаи Сити 2:0 Дели Динамос СИ
- 24.10.2018 Гоа 5:0 Мумбаи Сити СИ
- 19.10.2018 Мумбаи Сити 2:0 Пуне Сити СИ
- 05.10.2018 Керала Бластерс 1:1 Мумбаи Сити СИ
- 02.10.2018 Мумбаи Сити 0:2 Джамшедпур СИ
- 03.03.2018 Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити СИ
- 27.02.2018 Дели Динамос 5:1 Мумбаи Сити СИ
- 22.02.2018 Мумбаи Сити 3:2 Нортист Юнайтед СИ
- 18.02.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Мумбаи Сити СИ
- 11.02.2018 Мумбаи Сити 0:2 Пуне Сити СИ
- 01.02.2018 Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур СИ
- 28.01.2018 Гоа 3:4 Мумбаи Сити СИ
- 18.01.2018 Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру СИ
- 14.01.2018 Мумбаи Сити 0:1 Керала Бластерс СИ
- 05.01.2018 Джамшедпур 2:2 Мумбаи Сити СИ
- 29.12.2017 Мумбаи Сити 4:0 Дели Динамос СИ
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити СИ
- 17.12.2017 Мумбаи Сити 0:1 Атлетико Калькутта СИ
Атлетико Калькутта (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 10.11.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Пуне Сити СИ
- 31.10.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Бенгалуру СИ
- 26.10.2018 Атлетико Калькутта 2:1 Ченнаин СИ
- 21.10.2018 Джамшедпур 1:1 Атлетико Калькутта СИ
- 17.10.2018 Дели Динамос 1:2 Атлетико Калькутта СИ
- 04.10.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Нортист Юнайтед СИ
- 29.09.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Керала Бластерс СИ
- 08.09.2018 Фулхэм 1:0 Атлетико Калькутта ТМК
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта СИ
- 24.02.2018 Дели Динамос 4:3 Атлетико Калькутта СИ
- 18.02.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Мумбаи Сити СИ
- 08.02.2018 Атлетико Калькутта 2:2 Керала Бластерс СИ
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
- 28.01.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Джамшедпур СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 20.01.2018 Пуне Сити 3:0 Атлетико Калькутта СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 07.01.2018 Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта СИ
- 03.01.2018 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа СИ
Последние игры между собой
Мумбаи Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Калькутта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 18.02.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Мумбаи Сити Суперлига Индии
- 17.12.2017 Мумбаи Сити 0:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 13.12.2016 Мумбаи Сити 0:0 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 10.12.2016 Атлетико Калькутта 3:2 Мумбаи Сити Суперлига Индии
- 25.10.2016 Атлетико Калькутта 0:1 Мумбаи Сити Суперлига Индии
- 11.10.2016 Мумбаи Сити 1:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 04.12.2015 Атлетико Калькутта 2:3 Мумбаи Сити Суперлига Индии
- 01.11.2015 Мумбаи Сити 1:4 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 07.12.2014 Мумбаи Сити 2:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Гоа
|8
|5
|1
|2
|22 - 14
|16
|3.
|Нортист Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|Мумбаи Сити
|0:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 8
|14
|5.
|Атлетико Калькутта
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|6.
|Джамшедпур
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|7.
|Керала Бластерс
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|8.
|Пуне Сити
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|9.
|Ченнаин
|7
|1
|1
|5
|9 - 13
|4
|10.
|Дели Динамос
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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