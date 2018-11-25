  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Лечче
0:0
Второй тайм: 54'
Кремонезе
0'
19' Желтая карточка
Клейтон Машадо
23' Желтая карточка
Marco Armellino
38' Желтая карточка
Andrea Brighenti
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Andrea Brighenti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Marco Armellino получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация