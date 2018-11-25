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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Виа дель Маре
19' Желтая карточкаКлейтон Машадо
23' Желтая карточкаMarco Armellino
38' Желтая карточкаAndrea Brighenti
|
19'
23'
38'
Состав команд
Лечче 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 24 Венути Лоренцо Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 16 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 25 Лучиони Фабио Защитник
- 4 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 30 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 29 Marco Armellino Полузащитник
- 8 Marco Mancosu Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Bleve Вратарь
- 15 Antonio Marino Защитник
- 28 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 5 Франциско Косенза Защитник
- 31 Бово Чезаре Защитник
- 10 Franco Lepore Защитник
- 6 Andrea Arrigoni Полузащитник
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- 13 Хайе Том Нападающий
- 11 Торомино Джузеппе Нападающий
- 21 Radoslav Tsonev
- 18 Edgaras Dubickas
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Кремонезе 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 19 Греко Леандро Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 11 Кроче Даниэле Полузащитник
- 30 Mirko Carretta Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 5 Крешич Антон Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 24 Дель Фабро Дарио Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 34 Бултам Реда Полузащитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 27 Эммерс Сиан Полузащитник
- 29 Tommaso Spaviero
- 21 Gabriel Strefezza
- 12 Giacomo Volpe
Предыдущие игры
Лечче (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 24.11.2018 Лечче 6:0 Боргаро Торинезе СД
- 18.11.2018 Stresa 1:2 Лечче СД
- 14.11.2018 Лечче 2:1 Кьери СД
- 11.11.2018 Pro Dronero 0:1 Лечче СД
- 10.11.2018 Козенца 2:3 Лечче СB
- 05.11.2018 Пескара 4:2 Лечче СB
- 04.11.2018 Лечче 5:0 Феццанезе СД
- 31.10.2018 Лечче 1:0 Кротоне СB
- 27.10.2018 Фоджа 2:2 Лечче СB
- 21.10.2018 Лечче 1:2 Палермо СB
- 21.10.2018 Лечче 1:0 Фольгоре Чаратезе СД
- 14.10.2018 Лаваньезе 1:1 Лечче СД
- 07.10.2018 Лечче 3:1 Боргозезия СД
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 30.09.2018 Казале 1:2 Лечче СД
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 23.09.2018 Лечче 4:0 Бра СД
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 16.09.2018 Инверуно 2:4 Лечче СД
Кремонезе (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 10.11.2018 Кремонезе 1:0 Ливорно СB
- 02.11.2018 Верона 1:1 Кремонезе СB
- 30.10.2018 Кремонезе 0:1 Венеция СB
- 27.10.2018 Беневенто 2:1 Кремонезе СB
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
Последние игры между собой
Лечче: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 06.01.2013 Кремонезе 1:1 Лечче Про Прима Дивизионе
- 02.09.2012 Лечче 3:2 Кремонезе Про Прима Дивизионе
- 13.09.2009 Кремонезе 3:2 Лечче Серия C1 A
- 22.02.2009 Кремонезе 0:0 Лечче Серия C1 A
- 05.10.2008 Лечче 1:0 Кремонезе Серия C1 A
- 04.05.2008 Лечче 2:2 Кремонезе Серия C1 A
- 09.12.2007 Кремонезе 2:0 Лечче Серия C1 A
Лечче
Кремонезе
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Пескара
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|3.
|Беневенто
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|4.
|Читтаделла
|12
|5
|5
|2
|14 - 8
|20
|5.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|6.
|Лечче
|0:0
|13
|5
|5
|3
|22 - 18
|20
|7.
|Брешия
|12
|4
|6
|2
|23 - 18
|18
|8.
|Специя
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|9.
|Перуджа
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|10.
|Верона
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Фоджа
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|12.
|Кремонезе
|0:0
|12
|3
|7
|2
|11 - 8
|16
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|14.
|Венеция
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Карпи
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|18.
|Козенца
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|19.
|Ливорно
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Andrea Brighenti получил желтую карточку от судьи
23'
Marco Armellino получил желтую карточку от судьи
19'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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