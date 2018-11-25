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Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
0:0
Первый тайм: 38'
0:0
18' Не забитый пенальтиLeonardo Mancuso
32' Желтая карточкаГравильон Эндрю
32' Желтая карточкаАрдеманьи Маттео
|
18'
0:0
32'
32'
Состав команд
10
Jose
Machin
19
Аддэ
Брайт
39
Нгобо
Фред
Пескара 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 10 Jose Machin Полузащитник
- 19 Маррас Мануэль Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Полузащитник
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 21 Фарелли Симоне Вратарь
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 13 Форнасьер Микеле Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Ascoli Calcio 1898 FC 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 2 Валентини Науэль Защитник
- 14 Emanuele Padella Защитник
- 37 Лавероне Лоренцо Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 17 Michele Cavion Полузащитник
- 30 Фраттези Давиде Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 11 Нинкович Никола Полузащитник
- 39 Нгобо Фред Нападающий
- 32 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Перуччини Филиппо Вратарь
- 15 Danilo Quaranta Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 16 Казарини Федерико Полузащитник
- 5 Трояно Микеле Полузащитник
- 7 Бальдини Энрико Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 21 Беретта Джакомо Нападающий
- 10 Роззети Лоренцо Нападающий
- 12 Alessandro Bacci
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 11.11.2018 Палермо 3:0 Пескара СB
- 05.11.2018 Пескара 4:2 Лечче СB
- 30.10.2018 Козенца 1:1 Пескара СB
- 27.10.2018 Пескара 0:1 Читтаделла СB
- 19.10.2018 Специя 1:3 Пескара СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
Ascoli Calcio 1898 FC (последние 10 матчей: +4 =2 -4)
- 10.11.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 2:3 Падова СB
- 03.11.2018 Беневенто 1:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Верона СB
- 27.10.2018 Ливорно 1:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 20.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Карпи СB
- 06.10.2018 Фоджа 3:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
Пескара
Ascoli Calcio 1898 FC
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Пескара
|0:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 15
|23
|3.
|Беневенто
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|4.
|Читтаделла
|12
|5
|5
|2
|14 - 8
|20
|5.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|6.
|Лечче
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|7.
|Брешия
|12
|4
|6
|2
|23 - 18
|18
|8.
|Специя
|0:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|9.
|Перуджа
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|10.
|Верона
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Фоджа
|0:0
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|14.
|Венеция
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Карпи
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|18.
|Козенца
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|19.
|Ливорно
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
32'
Ардеманьи Маттео получил желтую карточку от судьи
32'
Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи
18'
ОН ПРОМАЗАЛ - Leonardo Mancuso пробил пенальти, но не смог забить!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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