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Стадион:
Пескара
0:0
Первый тайм: 38'
Ascoli Calcio 1898 FC
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Leonardo Mancuso
32' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
32' Желтая карточка
Ардеманьи Маттео
38'
Первый тайм
Желтая карточка
32'
Ардеманьи Маттео получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
ОН ПРОМАЗАЛ - Leonardo Mancuso пробил пенальти, но не смог забить!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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