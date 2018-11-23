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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
9' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:0
32' ГолДи Кармине Самуэль
|
32'
1:0
Состав команд
16
Ли
Сын-Ву
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 27 Давидович Павел Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 7 Матос Ридер Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 16 Ли Сын-Ву Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 15 Балковец Юре Защитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 25 Данци Андреа Полузащитник
- 19 Karamoko Cisse Полузащитник
- 21 Лариби Карим Полузащитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- 32 Mattia Chiesa
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Палермо 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 20 Фалетти Сезар Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 10 Трайковски Александар Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 14 Сальви Алессандро Полузащитник
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- 12 Lorenzo Avogadri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 11.11.2018 Брешия 4:2 Верона СB
- 02.11.2018 Верона 1:1 Кремонезе СB
- 30.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Верона СB
- 27.10.2018 Верона 2:1 Перуджа СB
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
Палермо (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 11.11.2018 Палермо 3:0 Пескара СB
- 03.11.2018 Палермо 2:1 Козенца СB
- 30.10.2018 Карпи 0:3 Палермо СB
- 26.10.2018 Палермо 1:1 Венеция СB
- 21.10.2018 Лечче 1:2 Палермо СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
Последние игры между собой
Верона
Палермо
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|0:0
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|2.
|Пескара
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|3.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|4.
|Читтаделла
|11
|5
|4
|2
|14 - 8
|19
|5.
|Лечче
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|6.
|Брешия
|11
|4
|6
|1
|22 - 16
|18
|7.
|Беневенто
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|8.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|9.
|Специя
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|10.
|Верона
|0:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|11.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|14.
|Венеция
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|Козенца
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Карпи
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|19.
|Ливорно
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
32'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
9'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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