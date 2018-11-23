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Стадион:
Верона
1:0
Первый тайм: 35'
Палермо
0'
9' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:0
32' Гол
Ди Кармине Самуэль
35'
Первый тайм
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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