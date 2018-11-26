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Стадион: Эцио Шида
31' Желтая карточкаRicardo Idda
33' Желтая карточкаTommaso D'Orazio
36' Желтая карточкаМартелла Бруно
|
31'
33'
36'
Состав команд
17
Будимир
Анте
32
Баэс
Хайме
Кротоне 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 26 Мартелла Бруно Защитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 18 Барберис Андреа Полузащитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 8 Стоян Адриан Нападающий
- 17 Будимир Анте Нападающий
- 7 Фиренце Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Феста Марко Вратарь
- 5 Големич Владимир Защитник
- 19 Маркицца Риккардо Защитник
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 32 Claudio Spinelli
- 14 Andrea Tripicchio
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Козенца 4-3-3
- Основной состав
- 33 Pietro Perina Вратарь
- 2 Angelo Corsi Защитник
- 5 Ricardo Idda Защитник
- 18 Matteo Legittimo Защитник
- 11 Tommaso D'Orazio Защитник
- 21 Mirko Bruccini Полузащитник
- 7 Domenico Mungo Полузащитник
- 24 Гарритано Лука Полузащитник
- 32 Баэс Хайме Нападающий
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 25 Тутино Дженнаро Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Umberto Saracco Вратарь
- 1 Черофолини Микеле Вратарь
- 30 Luca Verna Защитник
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 28 Armando Anastasio Защитник
- 17 Ivan Varone Полузащитник
- 27 Беарцотти Энрико Полузащитник
- 15 Скетино Андрес Полузащитник
- 10 Matteo Di Piazza Нападающий
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 6 Luca Palmiero
- 16 Alain Pierre Baclet
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 09.11.2018 Перуджа 2:1 Кротоне СB
- 04.11.2018 Кротоне 1:1 Карпи СB
- 31.10.2018 Лечче 1:0 Кротоне СB
- 28.10.2018 Кротоне 1:1 Салернитана СB
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
Козенца (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 10.11.2018 Козенца 2:3 Лечче СB
- 03.11.2018 Палермо 2:1 Козенца СB
- 30.10.2018 Козенца 1:1 Пескара СB
- 27.10.2018 Брешия 1:0 Козенца СB
- 20.10.2018 Козенца 2:0 Фоджа СB
- 06.10.2018 Карпи 1:1 Козенца СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 26.08.2018 Асколи 1:1 Козенца СB
- 12.08.2018 Торино 4:0 Козенца К
- 04.08.2018 Трапани 1:2 Козенца К
- 16.06.2018 Сиена 1:3 Козенца СCППО
- 10.06.2018 Козенца 2:0 Судтироль СCППО
- 06.06.2018 Судтироль 1:0 Козенца СCППО
- 03.06.2018 Самбенедеттезе 0:2 Козенца СCППО
- 30.05.2018 Козенца 2:1 Самбенедеттезе СCППО
- 23.05.2018 Трапани 0:2 Козенца СCППО
- 20.05.2018 Козенца 2:1 Трапани СCППО
Кротоне
Козенца
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Пескара
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|3.
|Лечче
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|4.
|Беневенто
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Читтаделла
|12
|5
|5
|2
|14 - 8
|20
|6.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|7.
|Брешия
|12
|4
|6
|2
|23 - 18
|18
|8.
|Специя
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|9.
|Перуджа
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|10.
|Верона
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Фоджа
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|13.
|Венеция
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|14.
|Кремонезе
|12
|3
|6
|3
|11 - 10
|15
|15.
|Кротоне
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|16.
|Падова
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Карпи
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|18.
|Козенца
|0:0
|12
|1
|6
|5
|10 - 15
|9
|19.
|Ливорно
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
36'
Мартелла Бруно получил желтую карточку от судьи
33'
Tommaso D'Orazio получил желтую карточку от судьи
31'
Riccardo Idda получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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