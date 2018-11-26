  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Кротоне
0:0
Первый тайм: 41'
Козенца
0'
31' Желтая карточка
Ricardo Idda
33' Желтая карточка
Tommaso D'Orazio
36' Желтая карточка
Мартелла Бруно
41'
Первый тайм
Желтая карточка
36'
Мартелла Бруно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Tommaso D'Orazio получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Riccardo Idda получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация