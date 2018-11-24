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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
1:0
14' ГолДи Мариано Франческо
16' Желтая карточкаAndrea Cistana
17' Желтая карточкаAlessandro Semprini
23' Красная карточкаMarcello Falzerano
30' Желтая карточкаDimitri Bisoli
2:0
37' ГолДи Мариано Франческо
|
14'
1:0
16'
30'
37'
2:0
Состав команд
13
Marco
Modolo
14
Пинато
Марко
28
Читро
Никола
Венеция 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 28 Читро Никола Полузащитник
- 20 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 32 Giacomo Vrioni Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 26 Гарофало Агостино Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 21 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 30 Lorenzo Migliorelli
- 15 Mattia Zennaro
- 11 Harvey St Clair
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 29 Alessandro Semprini Защитник
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 3 Матею Алеш Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 14 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 7 Шпалек Николас Полузащитник
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Lorenzo Andrenacci Вратарь
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 5 Гастальделло Даниэле Защитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 23 Морозини Леонардо Нападающий
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 20 Ivan Rondanini
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.11.2018 Читтаделла 3:2 Венеция СB
- 04.11.2018 Венеция 1:0 Салернитана СB
- 30.10.2018 Кремонезе 0:1 Венеция СB
- 26.10.2018 Палермо 1:1 Венеция СB
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
Брешия (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 11.11.2018 Брешия 4:2 Верона СB
- 03.11.2018 Фоджа 2:2 Брешия СB
- 27.10.2018 Брешия 1:0 Козенца СB
- 20.10.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
Последние игры между собой
Венеция
Брешия
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Пескара
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|3.
|Читтаделла
|0:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 8
|20
|4.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|5.
|Лечче
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|6.
|Брешия
|0:2
|12
|4
|6
|2
|22 - 18
|18
|7.
|Беневенто
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|8.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|9.
|Специя
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|10.
|Верона
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|13.
|Венеция
|2:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|0:1
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Карпи
|1:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|18.
|Козенца
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|19.
|Ливорно
|0:0
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
46'
Брешия делает замену. Alessandro Semprini уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
30'
Dimitri Bisoli получил желтую карточку от судьи
23'
УДАЛЕНИЕ! - Marcello Falzerano увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
17'
Alessandro Semprini получил желтую карточку от судьи
16'
Andrea Cistana получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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