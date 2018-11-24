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  5. Серия B
Стадион:
Венеция
2:0
Второй тайм: 50'
Брешия
0'
1:0
14' Гол
Ди Мариано Франческо
16' Желтая карточка
Andrea Cistana
17' Желтая карточка
Alessandro Semprini
23' Красная карточка
Marcello Falzerano
30' Желтая карточка
Dimitri Bisoli
2:0
37' Гол
Ди Мариано Франческо
50'
Второй тайм
46'
Брешия делает замену. Alessandro Semprini уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Dimitri Bisoli получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
УДАЛЕНИЕ! - Marcello Falzerano увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
17'
Alessandro Semprini получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Andrea Cistana получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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