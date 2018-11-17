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Стадион: Дачия-Арена
Предыдущие игры
Удинезе (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 11.11.2018 Эмполи 2:1 Удинезе СA
- 04.11.2018 Удинезе 0:1 Милан СA
- 28.10.2018 Дженоа 2:2 Удинезе СA
- 20.10.2018 Удинезе 0:3 Наполи СA
- 12.10.2018 Удинезе 2:1 Браво ТМК
- 06.10.2018 Удинезе 0:2 Ювентус СA
- 30.09.2018 Болонья 2:1 Удинезе СA
- 26.09.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 23.09.2018 Кьево 0:2 Удинезе СA
- 16.09.2018 Удинезе 1:1 Торино СA
- 07.09.2018 Удинезе 0:0 Целе ТМК
- 02.09.2018 Фиорентина 1:0 Удинезе СA
- 26.08.2018 Удинезе 1:0 Сампдория СA
- 19.08.2018 Парма 2:2 Удинезе СA
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 04.08.2018 Удинезе 1:2 Ганновер 96 ТМК
- 04.08.2018 Ганновер 96 5:1 Удинезе ТМК
- 01.08.2018 Удинезе 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 30.07.2018 Удинезе 1:1 Аль-Вахда ТМК
- 28.07.2018 Удинезе 2:1 Лестер ТМК
Рома (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.11.2018 Рома 4:1 Сампдория СA
- 07.11.2018 ЦСКА Москва 1:2 Рома ЛЧ
- 03.11.2018 Фиорентина 1:1 Рома СA
- 28.10.2018 Наполи 1:1 Рома СA
- 23.10.2018 Рома 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 20.10.2018 Рома 0:2 СПАЛ 2013 СA
- 06.10.2018 Эмполи 0:2 Рома СA
- 02.10.2018 Рома 5:0 Виктория Пльзень ЛЧ
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома Серия A
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе Серия A
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома Серия A
- 20.08.2016 Рома 4:0 Удинезе Серия A
- 13.03.2016 Удинезе 1:2 Рома Серия A
- 28.10.2015 Рома 3:1 Удинезе Серия A
- 17.05.2015 Рома 2:1 Удинезе Серия A
- 06.01.2015 Удинезе 0:1 Рома Серия A
- 18.03.2014 Рома 3:2 Удинезе Серия A
- 27.10.2013 Удинезе 0:1 Рома Серия A
- 09.03.2013 Удинезе 1:1 Рома Серия A
- 28.10.2012 Рома 2:3 Удинезе Серия A
- 11.04.2012 Рома 3:1 Удинезе Серия A
- 25.11.2011 Удинезе 2:0 Рома Серия A
- 09.04.2011 Удинезе 1:2 Рома Серия A
- 20.11.2010 Рома 2:0 Удинезе Серия A
- 21.04.2010 Удинезе 1:0 Рома Кубок
- 20.03.2010 Рома 4:2 Удинезе Серия A
- 04.02.2010 Рома 2:0 Удинезе Кубок
- 28.10.2009 Удинезе 2:1 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|26 - 8
|34
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|26 - 13
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 10
|25
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 15
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 14
|18
|9.
|Парма
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 10
|17
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|12.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|13.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 26
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 19
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|20.
|Кьево
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - РомаДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.
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Прогнозы на матч Удинезе - Рома
Удинезе
8.3% (6)
Ничья:
8.3% (6)
Рома
83.3% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
50% (36)
0:1 Рома:
16.7% (12)
0:2 Рома:
12.5% (9)
1:1 Ничья:
5.6% (4)
2:0 Удинезе:
2.8% (2)
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