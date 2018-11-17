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Стадион:
Удинезе
 
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Рома
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Прогнозы на матч Удинезе - Рома
Удинезе
8.3% (6)
Ничья:
8.3% (6)
Рома
83.3% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
50% (36)
Рома:
16.7% (12)
Рома:
12.5% (9)
Ничья:
5.6% (4)
Удинезе:
2.8% (2)
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