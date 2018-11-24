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Стадион: Чиро Вигорито
1:0
17' ГолКода Массимо
|
17'
1:0
Состав команд
10
Видо
Лука
Беневенто 4-4-2
- Основной состав
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Биллонг Жан-Клод Защитник
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 10 Виола Николас Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 16 Импрота Риккардо Полузащитник
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 5 Антей Лука Защитник
- 18 Гьямфи Брайт Защитник
- 17 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Полузащитник
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 30 Biagio Filogamo
- 21 Cy Goddard
- 24 Marco Cuccurullo
- 2 Luca Sparandeo
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Перуджа 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 22 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 21 Кремонези Микеле Защитник
- 25 Nicola Falasco Защитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 14 Майкл Кингсли Полузащитник
- 24 Драгомир Влад Полузащитник
- 5 Верре Валерио Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- 10 Видо Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перилли Симоне Вратарь
- 1 Леали Никола Вратарь
- 4 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 3 Феличоли Джанфилиппо Защитник
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 18 Бордин Алессандро Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 13 Filippo Sgarbi
- 28 Christian Kouan
- 20 Andrea Bianchimano
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 18.11.2018 Специя 3:1 Беневенто СB
- 10.11.2018 Карпи 2:2 Беневенто СB
- 03.11.2018 Беневенто 1:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 27.10.2018 Беневенто 2:1 Кремонезе СB
- 22.10.2018 Беневенто 1:0 Ливорно СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 30.09.2018 Беневенто 1:3 Фоджа СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 09.11.2018 Перуджа 2:1 Кротоне СB
- 04.11.2018 Ливорно 2:3 Перуджа СB
- 30.10.2018 Перуджа 3:2 Падова СB
- 27.10.2018 Верона 2:1 Перуджа СB
- 21.10.2018 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 05.08.2018 Перуджа 1:3 Новара К
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
- 12.08.2017 Беневенто 0:4 Перуджа Кубок
- 30.05.2017 Перуджа 1:1 Беневенто Серия B
- 27.05.2017 Беневенто 1:0 Перуджа Серия B
- 17.03.2017 Перуджа 3:1 Беневенто Серия B
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа Серия B
- 21.02.2014 Перуджа 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе
- 20.10.2013 Беневенто 1:1 Перуджа Про Прима Дивизионе
- 30.11.2009 Беневенто 3:1 Перуджа Серия C1 A
- 11.01.2009 Беневенто 1:0 Перуджа Серия C1 B
- 31.08.2008 Перуджа 2:1 Беневенто Серия C1 B
Беневенто
Перуджа
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Пескара
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|3.
|Беневенто
|1:0
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|4.
|Читтаделла
|12
|5
|5
|2
|14 - 8
|20
|5.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|6.
|Лечче
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|7.
|Брешия
|12
|4
|6
|2
|23 - 18
|18
|8.
|Перуджа
|0:1
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|9.
|Специя
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|10.
|Верона
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|13.
|Венеция
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Карпи
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|18.
|Козенца
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|19.
|Ливорно
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
17'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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