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Стадион:
Беневенто
1:0
Первый тайм: 28'
Перуджа
0'
1:0
17' Гол
Кода Массимо
28'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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