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  5. Серия B
Стадион:
Ливорно
0:0
Второй тайм: 47'
Читтаделла
0'
15' Желтая карточка
Luca Strizzolo
34' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
42' Желтая карточка
Йори Мануэль
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Йори Мануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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