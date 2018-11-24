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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Армандо Пикки
0:0
Второй тайм: 47'
15' Желтая карточкаLuca Strizzolo
34' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
42' Желтая карточкаЙори Мануэль
|
15'
42'
Состав команд
38
Зима
Лукаш
26
Luka
Bogdan
29
Рокка
Микеле
13
Фацци
Николо
Ливорно 3-4-1-2
- Основной состав
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 26 Luka Bogdan Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 6 Газбарро Андреа Защитник
- 7 Валиани Франческо Полузащитник
- 34 Davide Agazzi Полузащитник
- 29 Рокка Микеле Полузащитник
- 13 Фацци Николо Полузащитник
- 23 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 11 Murilo Mendes Нападающий
- 31 Райчевич Филип Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Майкон Морейра Защитник
- 4 Matteo Di Gennaro Защитник
- 21 Lorenzo Gonnelli Защитник
- 15 Dennis Iapichino Полузащитник
- 8 Лучи Андреа Полузащитник
- 5 Бруно Алессандро Полузащитник
- 9 Ivan Pedrelli Полузащитник
- 18 Козак Либор Нападающий
- 20 Pasquale Maiorino Нападающий
- 10 Джаннетти Никколо Нападающий
- 12 Thomas Romboli
- Главный тренер: Мутти Бортоло
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 15 Domenico Frare Защитник
- 13 Камильяно Агостино Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Tommaso Cancellotti Защитник
- 5 Адорни Давиде Защитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 26 Alberto Rizzo Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 22 Luca Maniero II
- 11 Nicholas Siega I
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Ливорно (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 10.11.2018 Кремонезе 1:0 Ливорно СB
- 04.11.2018 Ливорно 2:3 Перуджа СB
- 31.10.2018 Салернитана 3:1 Ливорно СB
- 27.10.2018 Ливорно 1:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 22.10.2018 Беневенто 1:0 Ливорно СB
- 07.10.2018 Ливорно 1:3 Специя СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 07.09.2018 Парма 1:1 Ливорно ТМК
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Ливорно 1:1 Казертана К
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 05.05.2018 Пьяченца 2:2 Ливорно СC
- 28.04.2018 Ливорно 1:1 Каррарезе СC
- 21.04.2018 Арцакена 2:3 Ливорно СC
- 14.04.2018 Ливорно 2:0 Пиза СC
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 11.11.2018 Читтаделла 3:2 Венеция СB
- 03.11.2018 Падова 0:0 Читтаделла СB
- 30.10.2018 Читтаделла 1:1 Фоджа СB
- 27.10.2018 Пескара 0:1 Читтаделла СB
- 20.10.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
- 21.03.2015 Ливорно 0:1 Читтаделла Серия B
- 28.10.2014 Читтаделла 1:1 Ливорно Серия B
- 23.02.2013 Читтаделла 0:2 Ливорно Серия B
- 25.09.2012 Ливорно 2:2 Читтаделла Серия B
- 24.04.2012 Ливорно 1:2 Читтаделла Серия B
- 13.11.2011 Читтаделла 2:2 Ливорно Серия B
- 01.03.2011 Читтаделла 2:0 Ливорно Серия B
- 10.10.2010 Ливорно 3:0 Читтаделла Серия B
- 14.03.2009 Ливорно 1:1 Читтаделла Серия B
- 18.10.2008 Читтаделла 0:0 Ливорно Серия B
Ливорно
Читтаделла
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Пескара
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|3.
|Читтаделла
|0:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 8
|20
|4.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|5.
|Лечче
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|6.
|Брешия
|0:2
|12
|4
|6
|2
|22 - 18
|18
|7.
|Беневенто
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|8.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|9.
|Специя
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|10.
|Верона
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|13.
|Венеция
|2:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|0:1
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Карпи
|1:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|18.
|Козенца
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|19.
|Ливорно
|0:0
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Йори Мануэль получил желтую карточку от судьи
34'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
15'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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