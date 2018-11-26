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Стадион: Ниа Смирны
13' Желтая карточкаДимуцос Элини
41' Желтая карточкаSebastian Piriz
|
13'
41'
Состав команд
12
Котник
Матиц
5
Dias
VII
29
Банана
Яя
33
Коцич
Милан
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 2 Курди Амири Защитник
- 5 Dias VII Защитник
- 29 Банана Яя Защитник
- 33 Коцич Милан Защитник
- 60 Кейта Абдулайе Полузащитник
- 20 Sebastian Piriz Полузащитник
- 19 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 16 Giannis Oikonomidis Полузащитник
- 23 Sotiris Tsiloulis Полузащитник
- 9 Дурмишай Фиорин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Малерб Жереми Вратарь
- 3 Сарамантас Гиоргос Защитник
- 14 Ставропулос Димитрис Защитник
- 22 Папагеоргиу Атанасиос Защитник
- 94 Сераф Жианни Полузащитник
- 11 Oumar Camara Нападающий
- 17 Sofiane Sidi Ali
- Главный тренер: Аниго Хосе
Ламия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шаранов Боян Вратарь
- 2 Stavros Vasilantonopoulos Защитник
- 8 Пляцикас Василиос Защитник
- 50 Mark Asigba Защитник
- 4 Адехо Даниэль Защитник
- 23 Скондрас Яннис Полузащитник
- 21 Димуцос Элини Полузащитник
- 11 Караманос Тасос Полузащитник
- 10 Бертолио Факундо Полузащитник
- 26 Эпштайн Денис Полузащитник
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мелиссас Никос Вратарь
- 3 Iordanis Papargyriou Защитник
- 14 Anestis Anastasiadis Защитник
- 6 Абдул Осман Полузащитник
- 7 Карагунис Танасис Полузащитник
- 17 Мастоур Аким Нападающий
- 18 Lazar Romanic
- Главный тренер: Иоаким Хавос
Предыдущие игры
Паниониос (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 10.11.2018 Ксанти 0:1 Паниониос С
- 03.11.2018 Паниониос 3:0 Панаитоликос С
- 31.10.2018 Аполлон Понту 0:4 Паниониос К
- 28.10.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 20.10.2018 Панатинаикос 1:0 Паниониос С
- 06.10.2018 Паниониос 1:0 Арис Салоники С
- 03.10.2018 Паниониос 2:0 Лариса К
- 30.09.2018 Аполлон Смирнис 0:2 Паниониос С
- 24.09.2018 Паниониос 0:1 Олимпиакос С
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 26.08.2018 Паниониос 2:2 ОФИ С
- 06.05.2018 Паниониос 2:0 Левадиакос С
- 29.04.2018 Платаниас 1:2 Паниониос С
- 22.04.2018 Паниониос 0:3 Панатинаикос С
- 17.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос К
- 14.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос С
- 01.04.2018 Паниониос 0:0 Ксанти С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
Ламия (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 11.11.2018 Ламия 0:0 Астерас С
- 04.11.2018 ПАС Янина 0:0 Ламия С
- 30.10.2018 Ламия 1:1 Волос К
- 27.10.2018 Ламия 3:2 Левадиакос С
- 20.10.2018 Лариса 1:2 Ламия С
- 12.10.2018 АЕК 2:1 Ламия К
- 07.10.2018 Ламия 1:1 ОФИ С
- 01.10.2018 Ламия 0:0 Ксанти С
- 24.09.2018 Панаитоликос 2:2 Ламия С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Панатинаикос 3:1 Ламия С
- 27.08.2018 Ламия 0:3 Арис Салоники С
- 05.05.2018 Лариса 1:1 Ламия С
- 29.04.2018 Ламия 2:1 ПАС Янина С
- 22.04.2018 Панаитоликос 1:0 Ламия С
- 14.04.2018 Ламия 0:0 Аполлон Смирнис С
- 01.04.2018 АОК Керкира 0:0 Ламия С
- 11.03.2018 Ламия 1:1 Левадиакос С
- 03.03.2018 Платаниас 1:2 Ламия С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия Суперлига
- 07.02.2018 Ламия 1:4 Паниониос Кубок
- 24.01.2018 Паниониос 1:0 Ламия Кубок
- 02.10.2017 Ламия 1:0 Паниониос Суперлига
Паниониос
Ламия
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|11
|10
|1
|0
|19 - 4
|31
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|3.
|Атромитос
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|4.
|Олимпиакос
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|5.
|АЕК
|11
|6
|2
|3
|18 - 7
|20
|6.
|Арис Салоники
|11
|6
|0
|5
|14 - 11
|18
|7.
|Ксанти
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|8.
|Паниониос
|0:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Панаитоликос
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|10.
|Ламия
|0:0
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|11.
|Лариса
|11
|3
|2
|6
|7 - 13
|11
|12.
|ПАС Янина
|11
|3
|1
|7
|7 - 17
|10
|13.
|Астерас
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|14.
|Левадиакос
|11
|2
|1
|8
|8 - 19
|7
|15.
|ОФИ
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|16.
|Аполлон Смирнис
|11
|0
|1
|10
|3 - 20
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Sebastian Piriz получил желтую карточку от судьи
13'
Димуцос Элини получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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