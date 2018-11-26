  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
Паниониос
0:0
Перерыв
Ламия
0'
13' Желтая карточка
Димуцос Элини
41' Желтая карточка
Sebastian Piriz
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Sebastian Piriz получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Димуцос Элини получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация