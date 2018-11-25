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Стадион:
ПАС Янина
2:0
Второй тайм: 49'
Левадиакос
0'
1:0
18' Гол
Крижман Санди
2:0
50' Гол
 49'
Второй тайм
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Крижман Санди бьет в цель!
46'
ПАС Янина делает замену. Enes Dolovac уходит с поля, а Georgios Xydas выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Крижман Санди бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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