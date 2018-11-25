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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Зоссимадес
2:0
Второй тайм: 49'
1:0
18' ГолКрижман Санди
|
18'
1:0
50'
2:0
Состав команд
55
Enes
Dolovac
ПАС Янина 4-3-3
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 77 Alexandros Apostolopoulos Защитник
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 2 Michalis Boukouvalas Защитник
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 7 Якос Эврипидис Полузащитник
- 55 Enes Dolovac Нападающий
- 14 Giorgos Pamlidis Нападающий
- 10 Крижман Санди Нападающий
- Запасные игроки
- 48 Михаил Неофитос Вратарь
- 44 Скондрас Апостолос Защитник
- 22 Stefanos Siontis Защитник
- 15 Какуба Алекс Полузащитник
- 27 Мистакидис Яннис Полузащитник
- 9 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- 28 Georgios Xydas Нападающий
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Левадиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Vladimir Bajic Вратарь
- 25 Savvas Tsambouris Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Защитник
- 37 Крнета Йован Защитник
- 14 Пантелиадис Танасис Защитник
- 6 Suleiman Omo Полузащитник
- 21 Карахалиос Зисис Полузащитник
- 42 Савадого Сулейман Полузащитник
- 22 Marco Stanojevic Полузащитник
- 7 Нанжис Ленни Полузащитник
- 9 Марковски Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Efstathios Chatzilabros Защитник
- 11 Манга Давид Полузащитник
- 8 Nikolaos Katharios Полузащитник
- 26 Panagiotis Vichos
- 1 Giannis Zografos
- 4 Georgios Nikas
- 99 Fotis Ioannidis
- Главный тренер: Саннино Джузеппе
Предыдущие игры
ПАС Янина (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 10.11.2018 Лариса 2:0 ПАС Янина С
- 04.11.2018 ПАС Янина 0:0 Ламия С
- 01.11.2018 ПАС Янина 5:0 Thyella Kamari К
- 29.10.2018 Ксанти 2:1 ПАС Янина С
- 20.10.2018 ПАС Янина 0:2 Панаитоликос С
- 07.10.2018 Атромитос 1:0 ПАС Янина С
- 29.09.2018 Панатинаикос 2:1 ПАС Янина С
- 22.09.2018 ПАС Янина 1:0 Арис Салоники С
- 15.09.2018 Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 06.05.2018 ПАС Янина 3:0 Олимпиакос С
- 29.04.2018 Ламия 2:1 ПАС Янина С
- 22.04.2018 ПАС Янина 0:0 Лариса С
- 15.04.2018 Ксанти 3:0 ПАС Янина С
- 04.04.2018 ПАС Янина 0:1 Аполлон Смирнис С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 03.03.2018 АОК Керкира 1:1 ПАС Янина С
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 18.02.2018 Платаниас 0:3 ПАС Янина С
Левадиакос (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 10.11.2018 Левадиакос 2:1 ОФИ С
- 03.11.2018 Левадиакос 1:1 Лариса С
- 30.10.2018 Левадиакос 4:0 Арис Авату К
- 27.10.2018 Ламия 3:2 Левадиакос С
- 21.10.2018 Левадиакос 1:2 Ксанти С
- 06.10.2018 Панаитоликос 2:1 Левадиакос С
- 30.09.2018 Левадиакос 0:2 Атромитос С
- 23.09.2018 Панатинаикос 3:0 Левадиакос С
- 17.09.2018 Арис Салоники 2:0 Левадиакос С
- 03.09.2018 Левадиакос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 26.08.2018 Олимпиакос 1:0 Левадиакос С
- 06.05.2018 Паниониос 2:0 Левадиакос С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 АЕК 2:0 Левадиакос С
- 14.04.2018 Левадиакос 1:0 Астерас С
- 31.03.2018 Левадиакос 1:1 Олимпиакос С
- 11.03.2018 Ламия 1:1 Левадиакос С
- 04.03.2018 Левадиакос 2:1 Лариса С
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 18.02.2018 Левадиакос 1:2 Панаитоликос С
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Левадиакос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос Суперлига
- 10.01.2018 ПАС Янина 4:0 Левадиакос Кубок
- 21.12.2017 Левадиакос 1:0 ПАС Янина Кубок
- 21.10.2017 Левадиакос 1:1 ПАС Янина Суперлига
- 26.02.2017 Левадиакос 2:1 ПАС Янина Суперлига
- 23.11.2016 ПАС Янина 0:0 Левадиакос Суперлига
- 03.04.2016 Левадиакос 1:1 ПАС Янина Суперлига
- 06.12.2015 ПАС Янина 0:1 Левадиакос Суперлига
- 07.02.2015 Левадиакос 1:2 ПАС Янина Суперлига
- 07.02.2015 Левадиакос 1:2 ПАС Янина Суперлига
- 03.12.2014 ПАС Янина 0:4 Левадиакос Суперлига
- 01.02.2014 ПАС Янина 2:1 Левадиакос Суперлига
- 22.09.2013 Левадиакос 1:0 ПАС Янина Суперлига
- 04.02.2013 Левадиакос 1:1 ПАС Янина Суперлига
- 01.10.2012 ПАС Янина 1:0 Левадиакос Суперлига
ПАС Янина
Левадиакос
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|11
|10
|1
|0
|19 - 4
|31
|2.
|Атромитос
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Панатинаикос
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|5.
|АЕК
|11
|6
|2
|3
|18 - 7
|20
|6.
|Ксанти
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|8.
|Панаитоликос
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|Паниониос
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Ламия
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Лариса
|11
|3
|2
|6
|7 - 13
|11
|12.
|ПАС Янина
|2:0
|11
|3
|1
|7
|7 - 17
|10
|13.
|Астерас
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|14.
|ОФИ
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|15.
|Левадиакос
|0:2
|11
|2
|1
|8
|8 - 19
|7
|16.
|Аполлон Смирнис
|11
|0
|1
|10
|3 - 20
|1
Второй тайм
50'
Г О О О О Л - Крижман Санди бьет в цель!
46'
ПАС Янина делает замену. Enes Dolovac уходит с поля, а Georgios Xydas выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Г О О О О Л - Крижман Санди бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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