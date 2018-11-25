  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
Атромитос
1:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
1:0
43' Гол
Кулурис Эфтимос
43' Желтая карточка
Натхо Бибрас
45' Желтая карточка
Бусуладжич Азер
45' Желтая карточка
Науэль Матиас
48' Желтая карточка
Madson
1:1
49' Гол
Камара Мохамед III
53' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
57' Вторая желтая карточка
Бусуладжич Азер
60' Желтая карточка
Фортунис Костас
88' Желтая карточка
Умбидес Хавьер
1:2
90' Гол
Вукович Ягош
90' Желтая карточка
Giorgos Manousos
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Йоргос Манусос получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Вукович Ягош бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Умбидес Хавьер получил желтую карточку от судьи
80'
Атромитос делает замену. Яннулис Димитрис уходит с поля, а Нацос Спиридон выходит на его замену.
77'
Олимпиакос делает замену. Поденсе Даниэл уходит с поля, а Герреро Мигель Анхель выходит на его замену.
73'
Олимпиакос делает замену. Науэль Матиас уходит с поля, а Фетфатцидис Иоаннис выходит на его замену.
71'
Атромитос делает замену. Bruno Felipe уходит с поля, а Йоргос Манусос выходит на его замену.
61'
Атромитос делает замену. Н'Сикулу Кларк уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Фортунис Костас получил желтую карточку от судьи
57'
Бусуладжич Азер получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
53'
Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Камара Мохамед III бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Madson получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Олимпиакос делает замену. Натхо Бибрас уходит с поля, а Фортунис Костас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Науэль Матиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Бусуладжич Азер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Натхо Бибрас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация