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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Перистери
1:2
Конец матча
1:0
43' ГолКулурис Эфтимос
43' Желтая карточкаНатхо Бибрас
45' Желтая карточкаБусуладжич Азер
45' Желтая карточкаНауэль Матиас
48' Желтая карточкаMadson
1:1
49' ГолКамара Мохамед III
53' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
57' Вторая желтая карточкаБусуладжич Азер
60' Желтая карточкаФортунис Костас
88' Желтая карточкаУмбидес Хавьер
1:2
90' ГолВукович Ягош
90' Желтая карточкаGiorgos Manousos
|
43'
1:0
43'
45'
45'
48'
49'
1:1
53'
57'
60'
88'
90'
1:2
90'
Состав команд
15
Madson
93
Са
Жозе
26
Вукович
Ягош
Атромитос 3-4-3
- Основной состав
- 25 Медьери Болаж Вратарь
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 4 Aristotle Karasalidis Защитник
- 23 Сакик Эмануэль Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 6 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 31 Яннулис Димитрис Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Нападающий
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- 10 Н'Сикулу Кларк Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Теодоракис Христос Вратарь
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 9 Giorgos Manousos Полузащитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 7 Armin Mujakic Полузащитник
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- Главный тренер: Канади Дамир
Олимпиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Са Жозе Вратарь
- 35 Торосидис Василис Защитник
- 66 Сиссе Папе Абу Защитник
- 26 Вукович Ягош Защитник
- 23 Кутрис Леонардо Защитник
- 4 Камара Мохамед III Полузащитник
- 12 Гильерме дос Сантос Полузащитник
- 17 Науэль Матиас Полузащитник
- 6 Натхо Бибрас Полузащитник
- 56 Поденсе Даниэл Полузащитник
- 33 Dimitrios Manos Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Янниотис Андреас Вратарь
- 14 Элабделлауи Омар Защитник
- 25 Родерик Миранда Защитник
- 10 Фетфатцидис Иоаннис Полузащитник
- 7 Фортунис Костас Полузащитник
- 5 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 9 Герреро Мигель Анхель Нападающий
- Главный тренер: Мартинш Педру
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 11.11.2018 АЕК 0:2 Атромитос С
- 03.11.2018 Атромитос 1:1 ПАОК С
- 31.10.2018 Ираклис 1:6 Атромитос К
- 28.10.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 22.10.2018 Атромитос 3:2 Астерас С
- 07.10.2018 Атромитос 1:0 ПАС Янина С
- 30.09.2018 Левадиакос 0:2 Атромитос С
- 22.09.2018 Атромитос 2:0 Лариса С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 02.08.2018 Атромитос 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 26.07.2018 Динамо-Брест 4:3 Атромитос ЛЕ
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 05.05.2018 Атромитос 4:0 АОК Керкира С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 Атромитос 4:1 Платаниас С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
Олимпиакос (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 11.11.2018 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос С
- 08.11.2018 Олимпиакос 5:1 Дюделанж ЛЕ
- 04.11.2018 Арис Салоники 0:1 Олимпиакос С
- 01.11.2018 Панахаики 0:2 Олимпиакос К
- 29.10.2018 Олимпиакос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 25.10.2018 Дюделанж 0:2 Олимпиакос ЛЕ
- 21.10.2018 ОФИ 1:0 Олимпиакос С
- 07.10.2018 АЕК 1:1 Олимпиакос С
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Олимпиакос 0:1 ПАОК С
- 24.09.2018 Паниониос 0:1 Олимпиакос С
- 20.09.2018 Олимпиакос 0:0 Бетис ЛЕ
- 16.09.2018 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 30.08.2018 Бёрнли 1:1 Олимпиакос ЛЕ
- 26.08.2018 Олимпиакос 1:0 Левадиакос С
- 23.08.2018 Олимпиакос 3:1 Бёрнли ЛЕ
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 01.08.2018 Олимпиакос 0:0 Леганес ТМК
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Олимпиакос: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига
- 01.10.2017 Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига
- 12.03.2017 Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига
- 02.03.2017 Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок
- 08.02.2017 Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига
- 21.02.2016 Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига
- 25.10.2015 Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига
- 04.02.2015 Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига
- 27.09.2014 Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига
- 12.02.2014 Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции
- 29.01.2014 Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции
- 12.01.2014 Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига
- 25.08.2013 Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига
- 03.02.2013 Олимпиакос 2:3 Атромитос Суперлига
- 29.09.2012 Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига
- 28.04.2012 Атромитос 2:2 Олимпиакос Кубок Греции
- 22.04.2012 Атромитос 0:2 Олимпиакос Суперлига
- 04.01.2012 Олимпиакос 1:0 Атромитос Суперлига
- 10.04.2011 Атромитос 3:1 Олимпиакос Суперлига
Атромитос
Олимпиакос
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 11
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|11
|10
|1
|0
|19 - 4
|31
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|3.
|Атромитос
|1:2
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|4.
|Олимпиакос
|2:1
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|5.
|АЕК
|11
|6
|2
|3
|18 - 7
|20
|6.
|Ксанти
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|11
|5
|1
|5
|12 - 10
|16
|8.
|Панаитоликос
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|Паниониос
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Ламия
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Лариса
|11
|3
|2
|6
|7 - 13
|11
|12.
|ПАС Янина
|11
|3
|1
|7
|7 - 17
|10
|13.
|Астерас
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|14.
|ОФИ
|0:0
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Левадиакос
|11
|2
|1
|8
|8 - 19
|7
|16.
|Аполлон Смирнис
|11
|0
|1
|10
|3 - 20
|1
Второй тайм
90'
Йоргос Манусос получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Вукович Ягош бьет в цель!
88'
Умбидес Хавьер получил желтую карточку от судьи
80'
Атромитос делает замену. Яннулис Димитрис уходит с поля, а Нацос Спиридон выходит на его замену.
77'
Олимпиакос делает замену. Поденсе Даниэл уходит с поля, а Герреро Мигель Анхель выходит на его замену.
73'
Олимпиакос делает замену. Науэль Матиас уходит с поля, а Фетфатцидис Иоаннис выходит на его замену.
71'
Атромитос делает замену. Bruno Felipe уходит с поля, а Йоргос Манусос выходит на его замену.
61'
Атромитос делает замену. Н'Сикулу Кларк уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
60'
Фортунис Костас получил желтую карточку от судьи
57'
Бусуладжич Азер получает вторую желтую карточку. Удаление.
53'
Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Камара Мохамед III бьет в цель!
48'
Madson получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Олимпиакос делает замену. Натхо Бибрас уходит с поля, а Фортунис Костас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Науэль Матиас получил желтую карточку от судьи
45'
Бусуладжич Азер получил желтую карточку от судьи
43'
Натхо Бибрас получил желтую карточку от судьи
43'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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