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Стадион:
ПАОК
2:0
Конец матча
Ксанти
0'
15' Желтая карточка
Кициу Стелиос
1:0
47' Гол
Прийович Александар
63' Желтая карточка
Dimos Baxevanidis
2:0
65' Гол
Маурисио Жозе
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Ксанти делает замену. Ковачевич Александар уходит с поля, а Dimitris Meliopoulos выходит на его замену.
75'
ПАОК делает замену. Маурисио Жозе уходит с поля, а Вернблум Понтус выходит на его замену.
69'
Ксанти делает замену. Matias Castro уходит с поля, а Бриту Фуртаду выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Маурисио Жозе бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Димос Баксеванидис получил желтую карточку от судьи
57'
ПАОК делает замену. Варела Фернанду уходит с поля, а Тошка Алин выходит на его замену.
56'
Ксанти делает замену. Sofiane Khadda уходит с поля, а Сарпонг Джеффри выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
46'
ПАОК делает замену. Кициу Стелиос уходит с поля, а Виейринья выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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