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Стадион: Тумба
15' Желтая карточкаКициу Стелиос
1:0
47' ГолПрийович Александар
63' Желтая карточкаDimos Baxevanidis
2:0
65' ГолМаурисио Жозе
|
15'
47'
1:0
65'
2:0
Состав команд
15
Креспо
Хосе
87
Каньяс
Хосе
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 70 Кициу Стелиос Защитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 10 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 20 Виейринья Защитник
- 6 Тошка Алин Защитник
- 98 Лео Родригес Полузащитник
- 19 Вернблум Понтус Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 47 Акпом Чуба Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Ксанти 4-3-3
- Основной состав
- 20 Живкович Живко Вратарь
- 5 Dimos Baxevanidis Защитник
- 31 Christos Lisgaras Защитник
- 32 Касадо Хорхе Защитник
- 15 Okan Chatziterzoglou Защитник
- 11 Sofiane Khadda Полузащитник
- 8 Камара Мохамед II Полузащитник
- 9 Ковачевич Александар Полузащитник
- 10 Джуричкович Петар Нападающий
- 18 Matias Castro II Нападающий
- 26 Ендришек Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Athanasios Garavelis Вратарь
- 7 Сарпонг Джеффри Полузащитник
- 77 Бриту Фуртаду Полузащитник
- 19 Kike Boula Полузащитник
- 97 Rafail Melissopoulos Полузащитник
- 30 Dimitris Meliopoulos
- 23 Okan Suleiman
- Главный тренер: Milan Rastavac
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 14.11.2018 Эрготелис 1:2 ПАОК К
- 11.11.2018 ПАОК 2:1 Панаитоликос С
- 08.11.2018 Види 1:0 ПАОК ЛЕ
- 03.11.2018 Атромитос 1:1 ПАОК С
- 29.10.2018 ПАОК 2:0 Панатинаикос С
- 25.10.2018 ПАОК 0:2 Види ЛЕ
- 21.10.2018 Арис Салоники 1:2 ПАОК С
- 07.10.2018 ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис С
- 04.10.2018 БАТЭ 1:4 ПАОК ЛЕ
- 30.09.2018 Олимпиакос 0:1 ПАОК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 ОФИ 1:3 ПАОК С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
Ксанти (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 10.11.2018 Ксанти 0:1 Паниониос С
- 05.11.2018 Астерас 0:1 Ксанти С
- 01.11.2018 АОК Керкира 0:1 Ксанти К
- 29.10.2018 Ксанти 2:1 ПАС Янина С
- 21.10.2018 Левадиакос 1:2 Ксанти С
- 08.10.2018 Ксанти 1:0 Лариса С
- 01.10.2018 Ламия 0:0 Ксанти С
- 23.09.2018 Ксанти 3:0 ОФИ С
- 16.09.2018 Ксанти 1:1 Панаитоликос С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 26.08.2018 Ксанти 0:1 Панатинаикос С
- 07.05.2018 Панатинаикос 1:2 Ксанти С
- 29.04.2018 Ксанти 1:0 Лариса С
- 22.04.2018 ПАОК 2:1 Ксанти С
- 15.04.2018 Ксанти 3:0 ПАС Янина С
- 01.04.2018 Паниониос 0:0 Ксанти С
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 25.02.2018 Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис С
- 18.02.2018 АЕК 4:0 Ксанти С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ксанти: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 22.04.2018 ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК Суперлига
- 02.03.2017 ПАОК 0:1 Ксанти Кубок
- 12.02.2017 Ксанти 0:0 ПАОК Суперлига
- 09.02.2017 Ксанти 1:2 ПАОК Кубок
- 25.09.2016 ПАОК 0:0 Ксанти Суперлига
- 20.01.2016 Ксанти 1:1 ПАОК Суперлига
- 23.08.2015 ПАОК 0:0 Ксанти Суперлига
- 05.04.2015 ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига
- 05.04.2015 ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига
- 07.12.2014 Ксанти 4:2 ПАОК Суперлига
- 05.08.2014 ПАОК 1:0 Ксанти Товарищеские матчи. Сборные
- 05.01.2014 Ксанти 1:2 ПАОК Суперлига
- 17.08.2013 ПАОК 3:0 Ксанти Суперлига
- 27.01.2013 ПАОК 0:1 Ксанти Суперлига
- 22.09.2012 Ксанти 0:3 ПАОК Суперлига
- 14.08.2012 ПАОК 2:1 Ксанти Международные матчи (клубы)
- 08.01.2012 Ксанти 0:0 ПАОК Суперлига
- 28.08.2011 ПАОК 1:0 Ксанти Суперлига
- 22.01.2011 ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига
ПАОК
Ксанти
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
6 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|11
|10
|1
|0
|19 - 4
|31
|2.
|Атромитос
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Панатинаикос
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|5.
|АЕК
|11
|6
|2
|3
|18 - 7
|20
|6.
|Ксанти
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|8.
|Панаитоликос
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|Паниониос
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Ламия
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Лариса
|11
|3
|2
|6
|7 - 13
|11
|12.
|Астерас
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|13.
|Левадиакос
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|14.
|ПАС Янина
|10
|2
|1
|7
|5 - 17
|7
|15.
|ОФИ
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|16.
|Аполлон Смирнис
|11
|0
|1
|10
|3 - 20
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Ксанти делает замену. Ковачевич Александар уходит с поля, а Dimitris Meliopoulos выходит на его замену.
75'
ПАОК делает замену. Маурисио Жозе уходит с поля, а Вернблум Понтус выходит на его замену.
69'
Ксанти делает замену. Matias Castro уходит с поля, а Бриту Фуртаду выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Маурисио Жозе бьет в цель!
63'
Димос Баксеванидис получил желтую карточку от судьи
57'
ПАОК делает замену. Варела Фернанду уходит с поля, а Тошка Алин выходит на его замену.
56'
Ксанти делает замену. Sofiane Khadda уходит с поля, а Сарпонг Джеффри выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
46'
ПАОК делает замену. Кициу Стелиос уходит с поля, а Виейринья выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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