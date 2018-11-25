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Стадион:
ОФИ
1:0
Второй тайм: 82'
Арис Салоники
0'
3' Желтая карточка
Anestis Nastos
40' Желтая карточка
Коровесис Никос
62' Желтая карточка
Бруну Гама
1:0
75' Гол
Сасси Исмаил
82'
Второй тайм
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Сасси Исмаил бьет в цель!
74'
ОФИ делает замену. Pavlos Kyriakidis уходит с поля, а Angelos Ikonomou выходит на его замену.
71'
Арис делает замену. Баша Мигьен уходит с поля, а Матилья Хавьер выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Бруну Гама получил желтую карточку от судьи
57'
Арис делает замену. Мартинес Николас II уходит с поля, а Юнес Хамза выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
ОФИ делает замену. Димитрис Комесидис уходит с поля, а Сасси Исмаил выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Коровесис Никос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Anestis Nastos получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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