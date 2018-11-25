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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Теодорос Вардинояннис
1:0
Второй тайм: 82'
3' Желтая карточкаAnestis Nastos
40' Желтая карточкаКоровесис Никос
62' Желтая карточкаБруну Гама
1:0
75' ГолСасси Исмаил
|
40'
62'
75'
1:0
Состав команд
ОФИ 3-5-2
- Основной состав
- 12 Georgios Strezos Вратарь
- 20 Dimitris Komesidis Защитник
- 24 Папацоглу Анастасиос Защитник
- 92 Ioannis Potouridis Защитник
- 22 Делияннидис Панайотис Полузащитник
- 11 Pavlos Kyriakidis Полузащитник
- 6 Anestis Nastos Полузащитник
- 10 Плателлас Вангелис Полузащитник
- 34 Коровесис Никос Полузащитник
- 8 Vasilios Koutsianikoulis Нападающий
- 9 Вухо Дижийи Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Domitris Sotiriou Вратарь
- 27 Сасси Исмаил Полузащитник
- 29 Miguel Mellado Полузащитник
- 21 Ioannis Kiliaras Полузащитник
- 13 Аравидис Христос Полузащитник
- 16 Михоевич Марко Полузащитник
- 23 Angelos Ikonomou
- Главный тренер: Nikolaos Papadopoulos
Арис Салоники 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Хулиан Диас Вратарь
- 2 Константинидис Димитрис Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 5 Georgios Delizisis Защитник
- 15 Giorgos Valerianos Защитник
- 6 Баша Мигьен Полузащитник
- 32 Сиопис Манолис Полузащитник
- 11 Матео Гарсия Полузащитник
- 18 Мартинес Николас II Полузащитник
- 17 Бруну Гама Полузащитник
- 7 Nicolas Diguiny Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Менендес Алехандро Защитник
- 33 Маврай Мергим Защитник
- 27 Manolis Tzanakakis Защитник
- 26 Матилья Хавьер Полузащитник
- 10 Коласо Николас Полузащитник
- 21 Юнес Хамза Нападающий
- 1 Alexandros Anagnostopoulos
- Главный тренер: Эррера Пако
Предыдущие игры
ОФИ (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.11.2018 Левадиакос 2:1 ОФИ С
- 04.11.2018 ОФИ 0:0 Аполлон Смирнис С
- 30.10.2018 ОФИ 3:0 Ники Волоу К
- 27.10.2018 Лариса 0:0 ОФИ С
- 21.10.2018 ОФИ 1:0 Олимпиакос С
- 07.10.2018 Ламия 1:1 ОФИ С
- 29.09.2018 ОФИ 0:3 АЕК С
- 23.09.2018 Ксанти 3:0 ОФИ С
- 15.09.2018 ОФИ 1:3 ПАОК С
- 03.09.2018 Панаитоликос 2:1 ОФИ С
- 26.08.2018 Паниониос 2:2 ОФИ С
- 27.05.2018 ОФИ 5:0 Спарти ФЛ
- 20.05.2018 Верия 0:3 ОФИ ФЛ
- 16.05.2018 ОФИ 3:0 Ахарнаикос ФЛ
- 13.05.2018 Караискакис 1:2 ОФИ ФЛ
- 05.05.2018 ОФИ 4:0 Аполлон Лариса ФЛ
- 29.04.2018 Аполлон Понту 0:1 ОФИ ФЛ
- 26.04.2018 ОФИ 7:0 Панегиалиос ФЛ
- 21.04.2018 Киссамикос 1:1 ОФИ ФЛ
- 15.04.2018 Докса Драма 1:1 ОФИ ФЛ
Арис Салоники (последние 20 матчей: +15 =0 -5)
- 12.11.2018 Аполлон Смирнис 1:2 Арис Салоники С
- 04.11.2018 Арис Салоники 0:1 Олимпиакос С
- 31.10.2018 Арис Салоники 2:1 Аиттитос Спатон К
- 28.10.2018 АЕК 4:0 Арис Салоники С
- 21.10.2018 Арис Салоники 1:2 ПАОК С
- 06.10.2018 Паниониос 1:0 Арис Салоники С
- 30.09.2018 Арис Салоники 2:0 Астерас С
- 22.09.2018 ПАС Янина 1:0 Арис Салоники С
- 17.09.2018 Арис Салоники 2:0 Левадиакос С
- 02.09.2018 Арис Салоники 2:0 Лариса С
- 27.08.2018 Ламия 0:3 Арис Салоники С
- 04.08.2018 Виллем II 0:1 Арис Салоники ТМК
- 03.08.2018 АДО Ден Хааг 0:2 Арис Салоники ТМК
- 31.07.2018 Де Графсхап 0:1 Арис Салоники ТМК
- 27.05.2018 Анагенниси Кардица 0:1 Арис Салоники ФЛ
- 20.05.2018 Арис Салоники 2:0 Пансерраикос ФЛ
- 16.05.2018 Спарти 0:3 Арис Салоники ФЛ
- 13.05.2018 Арис Салоники 3:0 Верия ФЛ
- 06.05.2018 Арис Салоники 3:0 Ахарнаикос ФЛ
- 29.04.2018 Караискакис 0:2 Арис Салоники ФЛ
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Арис Салоники: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
- 04.04.2018 ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига
- 17.12.2017 Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига
- 13.05.2017 ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига
- 28.01.2017 Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига
- 01.03.2014 Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига
- 03.11.2013 ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига
- 13.01.2013 ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига
- 02.09.2012 Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига
- 20.11.2011 ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
- 05.04.2009 Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига
- 06.12.2008 ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
- 20.04.2008 Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига
- 06.01.2008 ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
ОФИ
Арис Салоники
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|11
|10
|1
|0
|19 - 4
|31
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|3.
|Атромитос
|1:2
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|4.
|Олимпиакос
|2:1
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|5.
|АЕК
|11
|6
|2
|3
|18 - 7
|20
|6.
|Ксанти
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|11
|5
|1
|5
|12 - 10
|16
|8.
|Панаитоликос
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|Паниониос
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Ламия
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Лариса
|11
|3
|2
|6
|7 - 13
|11
|12.
|ПАС Янина
|11
|3
|1
|7
|7 - 17
|10
|13.
|Астерас
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|14.
|ОФИ
|0:0
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Левадиакос
|11
|2
|1
|8
|8 - 19
|7
|16.
|Аполлон Смирнис
|11
|0
|1
|10
|3 - 20
|1
Второй тайм
75'
Г О О О О Л - Сасси Исмаил бьет в цель!
74'
ОФИ делает замену. Pavlos Kyriakidis уходит с поля, а Angelos Ikonomou выходит на его замену.
71'
Арис делает замену. Баша Мигьен уходит с поля, а Матилья Хавьер выходит на его замену.
62'
Бруну Гама получил желтую карточку от судьи
57'
Арис делает замену. Мартинес Николас II уходит с поля, а Юнес Хамза выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
ОФИ делает замену. Димитрис Комесидис уходит с поля, а Сасси Исмаил выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Коровесис Никос получил желтую карточку от судьи
3'
Anestis Nastos получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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