- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Панетоликос
1:0
Первый тайм: 28'
|
26'
1:0
Состав команд
20
Роша
Луис
11
Диас
Хорхе
15
Чосич
Урош
23
Хульт
Никлас
10
Ливайя
Марко
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 88 Аргус Бординьон Защитник
- 20 Роша Луис Защитник
- 18 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 94 Виллиан да Силва Полузащитник
- 11 Диас Хорхе Полузащитник
- 10 Franco Mazurek Полузащитник
- 7 Nicolas Mana Полузащитник
- 93 Камара Альхассан Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Nikos Giannakopoulos Вратарь
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 77 Ilias Gianniotis Защитник
- 73 Vlad Morar Нападающий
- 23 Christos Agrodimos
- 5 Dimitris Gianniotis
- 54 Giorgos Liavas
- Главный тренер: Traianos Dellas
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Баркас Василис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 15 Чосич Урош Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 95 Алеф Салданья Полузащитник
- 8 Симоэш Андре Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 22 Понсе Эсекиэль Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цидотас Панайотис Вратарь
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 12 Гало Родриго Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 17 Клонаридис Виктор Полузащитник
- 31 Бое Лукас Нападающий
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Предыдущие игры
Панаитоликос (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 11.11.2018 ПАОК 2:1 Панаитоликос С
- 03.11.2018 Паниониос 3:0 Панаитоликос С
- 31.10.2018 Киссамикос 0:0 Панаитоликос К
- 28.10.2018 Панаитоликос 1:1 Астерас С
- 20.10.2018 ПАС Янина 0:2 Панаитоликос С
- 06.10.2018 Панаитоликос 2:1 Левадиакос С
- 02.10.2018 Панаитоликос 0:1 Панатинаикос К
- 29.09.2018 Лариса 1:0 Панаитоликос С
- 24.09.2018 Панаитоликос 2:2 Ламия С
- 16.09.2018 Ксанти 1:1 Панаитоликос С
- 03.09.2018 Панаитоликос 2:1 ОФИ С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 06.05.2018 Панаитоликос 0:2 Астерас С
- 29.04.2018 Олимпиакос 4:0 Панаитоликос С
- 22.04.2018 Панаитоликос 1:0 Ламия С
- 15.04.2018 Лариса 4:2 Панаитоликос С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
АЕК (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.11.2018 АЕК 0:2 Атромитос С
- 07.11.2018 Бавария 2:0 АЕК ЛЧ
- 03.11.2018 Панатинаикос 0:0 АЕК С
- 31.10.2018 Аполлон Лариса 0:4 АЕК К
- 28.10.2018 АЕК 4:0 Арис Салоники С
- 23.10.2018 АЕК 0:2 Бавария ЛЧ
- 20.10.2018 Аполлон Смирнис 0:2 АЕК С
- 12.10.2018 АЕК 2:1 Ламия К
- 07.10.2018 АЕК 1:1 Олимпиакос С
- 02.10.2018 АЕК 2:3 Бенфика ЛЧ
- 29.09.2018 ОФИ 0:3 АЕК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
АЕК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос Кубок
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК Суперлига
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК Кубок
- 20.08.2017 АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига
- 18.01.2017 Панаитоликос 3:2 АЕК Суперлига
- 04.01.2017 АЕК 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 20.03.2016 Панаитоликос 1:0 АЕК Суперлига
- 29.11.2015 АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига
- 04.09.2015 Панаитоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи. Клубы
- 25.03.2012 АЕК 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 26.11.2011 Панаитоликос 0:2 АЕК Суперлига
Панаитоликос
АЕК
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|10
|9
|1
|0
|17 - 4
|28
|2.
|Атромитос
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Панатинаикос
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|4.
|АЕК
|0:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 5
|21
|5.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|6.
|Ксанти
|10
|5
|3
|2
|10 - 5
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|8.
|Паниониос
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|9.
|Панаитоликос
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Ламия
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Лариса
|11
|3
|2
|6
|7 - 13
|11
|12.
|Астерас
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|13.
|Левадиакос
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|14.
|ПАС Янина
|10
|2
|1
|7
|5 - 17
|7
|15.
|ОФИ
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|16.
|Аполлон Смирнис
|11
|0
|1
|10
|3 - 20
|1
Первый тайм
26'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить