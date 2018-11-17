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Стадион:
Ювентус
 
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СПАЛ 2013
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Прогнозы на матч Ювентус - СПАЛ 2013
Ювентус
97.2% (69)
Ничья:
1.4% (1)
СПАЛ 2013
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
42.3% (30)
Ювентус:
29.6% (21)
Ювентус:
5.6% (4)
Ювентус:
5.6% (4)
Ювентус:
5.6% (4)
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