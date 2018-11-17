Стадион: Альянц Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - СПАЛ 2013До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 22 минуты.
Новости матча
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"Ювентус" назвал цену на Дибалу — 14:05
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Прогнозы на матч Ювентус - СПАЛ 2013
Ювентус
97.2% (69)
Ничья:
1.4% (1)
СПАЛ 2013
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
42.3% (30)
3:0 Ювентус:
29.6% (21)
1:0 Ювентус:
5.6% (4)
2:1 Ювентус:
5.6% (4)
3:1 Ювентус:
5.6% (4)
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