Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Фрозиноне

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 11.11.2018 Аталанта 4:1 Интер Милан СA
- 06.11.2018 Интер Милан 1:1 Барселона ЛЧ
- 03.11.2018 Интер Милан 5:0 Дженоа СA
- 29.10.2018 Лацио 0:3 Интер Милан СA
- 24.10.2018 Барселона 2:0 Интер Милан ЛЧ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 СПАЛ 2013 1:2 Интер Милан СA
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 Интер Милан 2:0 Кальяри СA
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
Фрозиноне (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 09.11.2018 Фрозиноне 1:1 Фиорентина СA
- 04.11.2018 Парма 0:0 Фрозиноне СA
- 28.10.2018 СПАЛ 2013 0:3 Фрозиноне СA
- 21.10.2018 Фрозиноне 3:3 Эмполи СA
- 05.10.2018 Торино 3:2 Фрозиноне СA
- 30.09.2018 Фрозиноне 1:2 Дженоа СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 15.09.2018 Фрозиноне 0:5 Сампдория СA
- 07.09.2018 Фрозиноне 4:1 Тернана ТМК
- 02.09.2018 Лацио 1:0 Фрозиноне СA
- 26.08.2018 Фрозиноне 0:0 Болонья СA
- 20.08.2018 Аталанта 4:0 Фрозиноне СA
- 12.08.2018 Фрозиноне 0:2 Судтироль К
- 09.08.2018 Фрозиноне 1:3 Бетис ТМК
- 01.08.2018 Детройт Сити 0:10 Фрозиноне ТМК
- 26.07.2018 Oakville Blue Devils 0:2 Фрозиноне ТМК
- 24.07.2018 Суперзвёзды Канады 0:2 Фрозиноне ТМК
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|26 - 8
|34
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|26 - 13
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 10
|25
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 15
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 14
|18
|9.
|Парма
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 10
|17
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|12.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|13.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 26
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 19
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|20.
|Кьево
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - ФрозинонеДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 52 минуты.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Фрозиноне
Интер Милан
91.2% (62)
Ничья:
4.4% (3)
Фрозиноне
4.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Интер Милан:
48.5% (33)
3:0 Интер Милан:
14.7% (10)
2:1 Интер Милан:
13.2% (9)
1:0 Интер Милан:
4.4% (3)
0:1 Фрозиноне:
2.9% (2)
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