  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Интер Милан
 
Позже
Фрозиноне
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Фрозиноне

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 52 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Интер Милан - Фрозиноне
Интер Милан
91.2% (62)
Ничья:
4.4% (3)
Фрозиноне
4.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
48.5% (33)
Интер Милан:
14.7% (10)
Интер Милан:
13.2% (9)
Интер Милан:
4.4% (3)
Фрозиноне:
2.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация