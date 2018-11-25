Стадион: Эннио Тардини
1:0
6' ГолЖервиньо Куасси
20' Желтая карточкаИнглезе Роберто
2:0
25' ГолАлвеш Бруну
36' Желтая карточкаАлвеш Бруну
2:1
36' ПенальтиБабакар Хоума
39' Желтая карточкаБастони Алессандро
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Первый тайм
45'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Грасси Альберто из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
44'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
42'
Парма контролирует мяч.
42'
Матч возобновлен
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
40'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
Бастони Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
39'
Бастони Алессандро из команды Парма играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
39'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
37'
Парма имеет хороший шанс забить.
36'
Г О О О О Л - Бабакар Хоума из команды Сассуоло забивает с точки!
36'
Матч возобновлен
36'
Алвеш Бруну получает желтую карточку за толчок соперника.
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
34'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
ПЕНАЛЬТИ! - Алвеш Бруну дергает за футболку соперника (это был Бабакар Хоума) и рефери назначает пенальти!
33'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Марлон
32'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Иакопони Симоне наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
32'
31'
31'
Гальоло Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
31'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Скоццарелла Маттео
30'
Инглезе Роберто пробил со штрафного прямо в стенку
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Берарди Доменико задерживает мяч рукой
29'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
29'
Жервиньо Куасси нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
29'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
28'
Скоццарелла Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Бурабия Мехди
27'
Удар от ворот произведет Парма
27'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
Г О О О О Л - Алвеш Бруну забивает!
25'
Феррари Джанмарко ошибается в защите.
25'
Головой пробил Инглезе Роберто, но голкипер отбил его в поле!
25'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой справа.
24'
Рожерио да Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
23'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
23'
Силигарди Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
21'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
21'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
21'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Инглезе Роберто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
20'
Безумный фол. Инглезе Роберто грубо играет против соперника. Пострадал Маньянелли Франческо
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
19'
18'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
17'
Силигарди Лука из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Отличные скиллы показывает Силигарди Лука, обводя своих соперников
17'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
16'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Жервиньо Куасси нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Гальоло Риккардо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
15'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Парма
14'
Шанс! Феррари Джанмарко из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
14'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
13'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
12'
12'
Силигарди Лука нанес удар чуть мимо. Близко!
12'
Иакопони Симоне наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
11'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Боатенг Кевин-Принс пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
9'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
9'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
8'
Парма имеет хороший шанс забить.
8'
6'
ГОЛ! Легко закончил атаку Жервиньо Куасси из команды Парма, забив в пустые ворота!
6'
Консильи Андреа ошибается в защите.
6'
Жервиньо Куасси нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
6'
Барилла Антонио из команды Парма делает передачу одноклубнику.
5'
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
4'
Опасность предотвращена - Дункан Альфред из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
3'
3'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
2'
2'
ШАНС! Инглезе Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
2'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сассуоло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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