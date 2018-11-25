Стадион: Сан-Паоло
21' Желтая карточкаДиавара Амаду
Первый тайм
39'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Уна Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Уна Адам
37'
Альбиоль Рауль из команды Наполи играет слишком грубо. Меджорини Риккардо оказался на газоне.
36'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
36'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
35'
Оби Джоэл из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
34'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Хетемай Перпарим из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
33'
Депаоли Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
33'
33'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Кьево
32'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
32'
32'
31'
Удар от ворот произведет Кьево
31'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кальехон Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Пеллиссье Серхио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Зелиньски Петр
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Малку Кевин из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Меджорини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Пеллиссье Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой слева.
27'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Уна Адам
27'
27'
26'
Удар от ворот произведет Кьево
26'
Малку Кевин из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бани Маттиа из команды Кьево.
24'
Зелиньски Петр разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Зелиньски Петр
22'
Пеллиссье Серхио задерживает мяч рукой
22'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Оби Джоэл из команды Кьево делает пас партнеру.
21'
Диавара Амаду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
21'
Диавара Амаду из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Радованович Иван пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Безумный фол. Оби Джоэл грубо играет против соперника. Пострадал Кулибали Калиду
18'
Удар от ворот произведет Кьево
18'
ШАНС! Уна Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
17'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Наполи
17'
ШАНС! Оби Джоэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Оби Джоэл нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Меджорини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Удар от ворот произведет Кьево
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
15'
Уна Адам не смог попасть в створ ударом издали
15'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает пас партнеру.
15'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Кальехон Хосе мяч отрикошетил от ворот
14'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Наполи контролирует мяч.
14'
Матч возобновлен
13'
Кьево контролирует мяч.
12'
12'
Удар от ворот произведет Кьево
12'
Зелиньски Петр из команды Наполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
11'
Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Меджорини Риккардо нанес удар, мяч был парирован, но Карнезис Орестис не удержал его в руках.
11'
Бирса Вальтер из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом
10'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
9'
Хорошую попытку сделал Мертенс Дрис. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Кальехон Хосе из команды Наполи забрасывает мяч в штрафную.
9'
Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Диавара Амаду
9'
Кальехон Хосе из команды Наполи хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
8'
Удар от ворот произведет Кьево
8'
ШАНС! Кальехон Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Россеттини Лука из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Кьево контролирует мяч.
7'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Судья сигнализирует, что Мертенс Дрис из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
4'
4'
Меджорини Риккардо из команды Кьево забрасывает мяч в штрафную.
4'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
3'
Малку Кевин мяч отрикошетил от ворот
2'
Удар от ворот произведет Наполи
2'
Бирса Вальтер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
1'
Судья сигнализирует, что Зелиньски Петр из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Пеллиссье Серхио
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Наполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Комментарии к прогнозам (0)