Стадион: Карло Кастеллани
24' Желтая карточкаВесели Фредерик
0:1
33' ГолФройлер Ремо
38' Желтая карточкаМазиелло Андреа
0:1
39' Не забитый пенальтиКапуто Франческо
Первый тайм
40'
ГОООООЛ Аталанта забивает
40'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
40'
Аталанта начинает контратаку
39'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Капуто Франческо пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
38'
Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи
38'
Мазиелло Андреа задерживает мяч рукой
37'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
37'
Капуто Франческо из команды Эмполи нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
35'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой справа.
35'
Крунич Раде мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
34'
33'
Хатебур Ханс сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Фройлер Ремо изменил счет на табло!
32'
Аталанта контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Эмполи
31'
Толой Рафаэл не смог попасть в створ ударом издали
31'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
31'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
30'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Сапата Дуван из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
30'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
30'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Толой Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Судья сигнализирует, что Майетта Доменико из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
28'
Крунич Раде из команды Эмполи нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Беннасер Исмаэль и Крунич Раде из команды Эмполи.
27'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
26'
Сапата Дуван из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Крунич Раде пострадал.
25'
Паскуаль Мануэль наказан за толчок Толой Рафаэл
25'
25'
Хатебур Ханс нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
24'
Судья сигнализирует, что Весели Фредерик из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
23'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
22'
22'
Фройлер Ремо из команды Аталанта играет слишком грубо. Ла Гумина Антонино оказался на газоне.
22'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
21'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
Хатебур Ханс из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Проведель Иван пострадал.
19'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
19'
Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Джимсити Берат из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
19'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
19'
Паскуаль Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
17'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи разыграл угловой с правого угла.
16'
Джимсити Берат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Капуто Франческо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
16'
Аталанта контролирует мяч.
15'
Ла Гумина Антонино наказан за толчок Мазиелло Андреа
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
14'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает неудачный навес.
14'
Удар от ворот произведет Эмполи
14'
Толой Рафаэл из команды Аталанта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
12'
Судья сигнализирует, что Майетта Доменико из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
11'
11'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
9'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Ла Гумина Антонино, и мяч снова в игре
8'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой слева.
7'
Джимсити Берат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Игрок из команды Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
6'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой слева.
6'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Судья сигнализирует, что Майетта Доменико из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
2'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эмполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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