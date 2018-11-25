Стадион: Ренато Далл'Ара
0:0
Первый тайм: 40'
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Первый тайм
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
39'
39'
38'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
38'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
36'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Сванберг Маттиас
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Уго Витор возвращается на поле.
35'
Паласио Родриго возвращается на поле.
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Уго Витор получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Паласио Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Паласио Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Данило Ларанжера ошибается в защите.
33'
Паласио Родриго из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
32'
Бираги Кристиано не смог попасть в створ ударом издали
32'
Поли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Герсон Сантос из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Сванберг Маттиас наказан за толчок Миленкович Никола
30'
Паласио Родриго из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
30'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
28'
Чеккерини Федерико наказан за толчок Сантандер Федерико
28'
Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
27'
Герсон Сантос нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
27'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает пас партнеру.
27'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает пас партнеру.
26'
Герсон Сантос из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фернандес Эдимилсон
25'
Герсон Сантос из команды Фиорентина пасует в штрафную, но Скорупски Лукаш выходит и ловит мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Миленкович Никола пробует нанести удар издали, но Скорупски Лукаш держит все под контролем
25'
24'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
24'
Фиорентина контролирует мяч.
23'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
23'
Симеоне Джованни мяч отрикошетил от ворот
22'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
22'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Паласио Родриго из команды Болонья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данило Ларанжера из команды Болонья.
21'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
21'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина в офсайде
20'
20'
Бенасси Марко нанес удар чуть мимо. Близко!
20'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает пас партнеру.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
19'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
19'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
18'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
18'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
После дальнего удара, который нанес Орсолини Риккардо мяч отбит вратарем
16'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
16'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
16'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Хороший удар издали нанес Кьеза Федерико, но отличный сейв сделал Скорупски Лукаш. Угловой.
14'
Фиорентина контролирует мяч.
14'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
12'
Хеландер Филип нарушает правила. Симеоне Джованни пострадал
12'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
12'
Кьеза Федерико нарушает правила. Калабрези Артуро пострадал
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Верету Жордан из команды Фиорентина толкнул локтем оппонента. Это Пульгар Эрик заработал фол
9'
Миленкович Никола задерживает мяч рукой
9'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Безумный фол. Матьелло Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Герсон Сантос
8'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
7'
Удар от ворот произведет Фиорентина
7'
ШАНС! Данило Ларанжера нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
7'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
7'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Лафон Альбан отбил мяч на угловой после удара Поли Андреа из штрафной площади.
4'
4'
Бенасси Марко из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Удар от ворот произведет Фиорентина
3'
2'
Герсон Сантос нарушает правила. Сванберг Маттиас пострадал
2'
1'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Фиорентина начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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