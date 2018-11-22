- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 11.11.2018 Сассуоло 1:1 Лацио СA
- 08.11.2018 Лацио 2:1 Марсель ЛЕ
- 04.11.2018 Лацио 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 29.10.2018 Лацио 0:3 Интер Милан СA
- 25.10.2018 Марсель 1:3 Лацио ЛЕ
- 21.10.2018 Парма 0:2 Лацио СA
- 07.10.2018 Лацио 1:0 Фиорентина СA
- 04.10.2018 Айнтрахт Фр 4:1 Лацио ЛЕ
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 23.09.2018 Лацио 4:1 Дженоа СA
- 20.09.2018 Лацио 2:1 Аполлон ЛЕ
- 16.09.2018 Эмполи 0:1 Лацио СA
- 02.09.2018 Лацио 1:0 Фрозиноне СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Лацио 1:2 Наполи СA
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 28.07.2018 Лацио 3:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 25.07.2018 Триестина 0:3 Лацио ТМК
Милан (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.11.2018 Милан 0:2 Ювентус СA
- 08.11.2018 Бетис 1:1 Милан ЛЕ
- 04.11.2018 Удинезе 0:1 Милан СA
- 31.10.2018 Милан 2:1 Дженоа СA
- 28.10.2018 Милан 3:2 Сампдория СA
- 25.10.2018 Милан 1:2 Бетис ЛЕ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 Милан 3:1 Кьево СA
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
Последние игры между собой
Лацио: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан Кубок
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио Кубок
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио Серия A
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан Серия A
- 13.02.2017 Лацио 1:1 Милан Серия A
- 20.09.2016 Милан 2:0 Лацио Серия A
- 20.03.2016 Милан 1:1 Лацио Серия A
- 01.11.2015 Лацио 1:3 Милан Серия A
- 27.01.2015 Милан 0:1 Лацио Кубок
- 24.01.2015 Лацио 3:1 Милан Серия A
- 31.08.2014 Милан 3:1 Лацио Серия A
- 23.03.2014 Лацио 1:1 Милан Серия A
- 30.10.2013 Милан 1:1 Лацио Серия A
- 02.03.2013 Милан 3:0 Лацио Серия A
- 20.10.2012 Лацио 3:2 Милан Серия A
- 01.02.2012 Лацио 2:0 Милан Серия A
- 26.01.2012 Милан 3:1 Лацио Кубок
- 09.09.2011 Милан 2:2 Лацио Серия A
- 01.02.2011 Милан 0:0 Лацио Серия A
- 22.09.2010 Лацио 1:1 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|26 - 8
|34
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|26 - 13
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 10
|25
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 15
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 14
|18
|9.
|Парма
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 10
|17
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|12.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|13.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 26
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 19
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|20.
|Кьево
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|0
-
Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - МиланДо начала игры, которая состоится 25.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Лацио - Милан
Лацио
53.2% (42)
Ничья:
32.9% (26)
Милан
13.9% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
36.7% (29)
1:1 Ничья:
27.8% (22)
1:0 Лацио:
13.9% (11)
1:2 Милан:
5.1% (4)
0:1 Милан:
3.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация