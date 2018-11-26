  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 42'
Сельта
0'
1:0
37' Гол
Оярсабаль Микель
42'
Первый тайм
41'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель забивает!
37'
Хуанми Мигель имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
37'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Виллиан Жозе, и мяч снова в игре
36'
Хосабед Санчес из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
36'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
36'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
35'
Удар от ворот произведет Сельта
35'
Тео Эрнандес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
34'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
34'
Опасность! Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
33'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Сельта
32'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
30'
Сельта контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Удар от ворот произведет Сельта
Угловой
29'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
29'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Отличные скиллы показывает Сальдуа Хосеба, обводя своих соперников
28'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
28'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
27'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Мор Эмре
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Мор Эмре
25'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Хуанми Мигель, и мяч снова в игре
25'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Жунка Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Плохо сыграл Костас Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
22'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Мор Эмре нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
21'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Сельта
21'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
21'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
20'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
20'
Сельта имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
18'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Оярсабаль Микель пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II ловит мяч
17'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
17'
Реал Сосьедад начинает контратаку
16'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
15'
Сурутуса Давид наказан за толчок Мор Эмре
14'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Сельта контролирует мяч.
13'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Хуанми Мигель пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II держит все под контролем
12'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
11'
Мор Эмре из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Аспас Яго из команды Сельта делает отличный кросс...
10'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
9'
Тео Эрнандес возвращается на поле.
9'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Тео Эрнандес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Тео Эрнандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Удар от ворот произведет Сельта
5'
Отличный пас сделал Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
Тео Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Янузай Аднан пробил чуть мимо штанги!
4'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
4'
Плохо сыграл Жунка Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Васкес Кевин из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
2'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Жунка Давид из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Сельта имеет хороший шанс забить.
1'
Сельта контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация