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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аноэта
1:0
Первый тайм: 42'
1:0
37' ГолОярсабаль Микель
|
37'
1:0
Состав команд
13
Мойя
Мигель
19
Тео
Эрнандес
11
Янузай
Аднан
12
Виллиан
Жозе
20
Васкес
Кевин
17
Жунка
Давид
23
Браис
Мендес
7
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
Реал Сосьедад 4-4-2
- Основной состав
- 13 Мойя Мигель Вратарь
- 2 Сальдуа Хосеба Защитник
- 3 Льоренте Диего Защитник
- 6 Морено Эктор Защитник
- 19 Тео Эрнандес Защитник
- 11 Янузай Аднан Полузащитник
- 5 Субельдия Игор Полузащитник
- 17 Сурутуса Давид Полузащитник
- 10 Оярсабаль Микель Полузащитник
- 7 Хуанми Мигель Нападающий
- 12 Виллиан Жозе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рульи Херонимо Вратарь
- 14 Пардо Рубен Полузащитник
- 18 Горосабел Андони Полузащитник
- 24 Сандро Рамирес Полузащитник
- 8 Мерино Микель Полузащитник
- 21 Баутиста Хон Нападающий
- 27 Robin Le Normand
- Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Навас Рауль Травмирован
- Конча Давид Травмирован
- Ильяраменди Асьер Дисквалифицирован
Сельта 4-3-3
- Основной состав
- 1 Серхио Альварес II Вратарь
- 20 Васкес Кевин Защитник
- 3 Костас Давид Защитник
- 4 Араухо Нестор Защитник
- 17 Жунка Давид Защитник
- 23 Браис Мендес Полузащитник
- 5 Йокушлу Окай Полузащитник
- 21 Хосабед Санчес Полузащитник
- 7 Мор Эмре Нападающий
- 10 Аспас Яго Нападающий
- 16 Юльсагер Эндрю Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Рубен Бланко Вратарь
- 15 Мазань Роберт Защитник
- 24 Ронкалья Факундо Защитник
- 25 Алонсо Хуниор Защитник
- 11 Систо Пионе Нападающий
- 9 Макси Гомес Нападающий
- 19 Буфаль Софьян Нападающий
- Главный тренер: Кардосо Мигель
- Травмы и дисквалификации
- Лоботка Станислав Травмирован
- Mathias Jensen II Травмирован
- Пейнадо Франсиско Травмирован
- Мальо Уго Дисквалифицирован
- Кабраль Густаво Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 15.11.2018 Тулуза 2:2 Реал Сосьедад ТМК
- 09.11.2018 Леванте 1:3 Реал Сосьедад П
- 04.11.2018 Реал Сосьедад 0:0 Севилья П
- 01.11.2018 Сельта 1:1 Реал Сосьедад КК
- 27.10.2018 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад П
- 22.10.2018 Реал Сосьедад 0:0 Жирона П
- 05.10.2018 Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад П
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 25.09.2018 Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано П
- 21.09.2018 Уэска 0:1 Реал Сосьедад П
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 07.09.2018 Реал Сосьедад 2:1 Сошо ТМК
- 07.09.2018 Алавес 0:1 Реал Сосьедад ТМК
- 31.08.2018 Эйбар 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.08.2018 Леганес 2:2 Реал Сосьедад П
- 18.08.2018 Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад П
- 12.08.2018 Фрайбург 1:1 Реал Сосьедад ТМК
- 11.08.2018 Штуттгарт 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 08.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 04.08.2018 Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад ТМК
Сельта (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 11.11.2018 Сельта 2:4 Реал Мадрид П
- 04.11.2018 Бетис 3:3 Сельта П
- 01.11.2018 Сельта 1:1 Реал Сосьедад КК
- 27.10.2018 Сельта 4:0 Эйбар П
- 19.10.2018 Сельта 0:1 Алавес П
- 07.10.2018 Севилья 2:1 Сельта П
- 01.10.2018 Сельта 1:1 Хетафе П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 22.09.2018 Сельта 3:3 Вальядолид П
- 17.09.2018 Жирона 3:2 Сельта П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 27.08.2018 Леванте 1:2 Сельта П
- 18.08.2018 Сельта 1:1 Эспаньол П
- 11.08.2018 Сельта 1:2 Майнц ТМК
- 04.08.2018 Фулхэм 2:2 Сельта ТМК
- 01.08.2018 Саутгемптон 3:2 Сельта ТМК
- 27.07.2018 Брага 0:0 Сельта ТМК
- 21.07.2018 Сельта 1:1 Кордова ТМК
- 19.05.2018 Сельта 4:2 Леванте П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
- 01.11.2018 Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера
- 19.08.2017 Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера
- 21.05.2017 Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера
- 12.03.2016 Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 01.11.2015 Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера
- 08.02.2015 Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера
- 14.09.2014 Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера
- 12.04.2014 Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера
- 23.11.2013 Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера
- 26.01.2013 Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 25.08.2012 Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера
- 13.06.2010 Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда
- 16.01.2010 Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда
- 02.05.2009 Реал Сосьедад 2:2 Сельта Сегунда
- 29.11.2008 Сельта 0:0 Реал Сосьедад Сегунда
- 08.10.2008 Сельта 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 12.04.2008 Сельта 1:1 Реал Сосьедад Сегунда
- 11.11.2007 Реал Сосьедад 1:1 Сельта Сегунда
Реал Сосьедад
Сельта
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|35 - 19
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|17 - 9
|24
|4.
|Алавес
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 13
|23
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 13
|21
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 19
|20
|7.
|Жирона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 15
|20
|8.
|Леванте
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|11.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|11 - 9
|17
|14.
|Бетис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 17
|16
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 20
|15
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|17.
|Леганес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
Первый тайм
41'
40'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
37'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель забивает!
37'
Хуанми Мигель имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
37'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Виллиан Жозе, и мяч снова в игре
36'
Хосабед Санчес из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
36'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
35'
35'
Тео Эрнандес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
34'
Опасность! Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
33'
33'
32'
32'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
29'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
29'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Отличные скиллы показывает Сальдуа Хосеба, обводя своих соперников
28'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
28'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
28'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
26'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Мор Эмре
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Судья сигнализирует, что Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Мор Эмре
25'
25'
Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Хуанми Мигель, и мяч снова в игре
25'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
23'
23'
Жунка Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Плохо сыграл Костас Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Мор Эмре нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
21'
21'
21'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
21'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
20'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
20'
Сельта имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
18'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
17'
Оярсабаль Микель пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II ловит мяч
17'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
17'
Реал Сосьедад начинает контратаку
16'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Сурутуса Давид наказан за толчок Мор Эмре
14'
14'
13'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
12'
Хуанми Мигель пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II держит все под контролем
12'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Тео Эрнандес возвращается на поле.
9'
9'
Матч возобновлен
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Тео Эрнандес получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Тео Эрнандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
5'
Отличный пас сделал Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
Тео Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Янузай Аднан пробил чуть мимо штанги!
4'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
4'
Плохо сыграл Жунка Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
4'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Васкес Кевин из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
2'
2'
2'
Жунка Давид из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Сельта имеет хороший шанс забить.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Сельта
Реал Сосьедад
68.7% (112)
Ничья:
25.2% (41)
Сельта
6.1% (10)
2:1 Real Sociedad:
38% (62)
1:1 Draw:
20.2% (33)
1:0 Real Sociedad:
19.6% (32)
2:0 Real Sociedad:
5.5% (9)
1:2 Celta Vigo:
4.3% (7)
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