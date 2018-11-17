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Стадион:
Эйбар
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 10 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Эйбар - Реал Мадрид
Эйбар
9% (7)
Ничья:
0% (0)
Реал Мадрид
91% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
34.6% (27)
Реал Мадрид:
20.5% (16)
Реал Мадрид:
19.2% (15)
Реал Мадрид:
7.7% (6)
Эйбар:
5.1% (4)
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