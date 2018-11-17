Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Реал Мадрид

Стадион: Ипуруа
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Реал МадридДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 10 часов 26 минут.
Новости матча
-
-
-
-
-
Иско может покинуть "Реал" — 21:13
-
-
-
-
-
-
-
"Реал" заинтересовался Кавани — 20:36
-
-
-
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Эйбар - Реал Мадрид
Эйбар
9% (7)
Ничья:
0% (0)
Реал Мадрид
91% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
34.6% (27)
0:2 Реал Мадрид:
20.5% (16)
1:3 Реал Мадрид:
19.2% (15)
0:3 Реал Мадрид:
7.7% (6)
2:1 Эйбар:
5.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация