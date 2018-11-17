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Стадион:
Атлетико М
 
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Барселона
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Барселона

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 7 минут.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона
Атлетико М
19.4% (14)
Ничья:
41.7% (30)
Барселона
38.9% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.7% (25)
Барселона:
23.6% (17)
Атлетико М:
11.1% (8)
Ничья:
4.2% (3)
Барселона:
4.2% (3)
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