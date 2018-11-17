Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Барселона

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 10.11.2018 Атлетико М 3:2 Атлетик Б П
- 06.11.2018 Атлетико М 2:0 Боруссия Д ЛЧ
- 03.11.2018 Леганес 1:1 Атлетико М П
- 30.10.2018 Сант-Андреу 0:1 Атлетико М КК
- 27.10.2018 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад П
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Вильярреал 1:1 Атлетико М П
- 07.10.2018 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 25.09.2018 Атлетико М 3:0 Уэска П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
Барселона (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 11.11.2018 Барселона 3:4 Бетис П
- 06.11.2018 Интер Милан 1:1 Барселона ЛЧ
- 03.11.2018 Райо Вальекано 2:3 Барселона П
- 31.10.2018 Леонеса 0:1 Барселона КК
- 28.10.2018 Барселона 5:1 Реал Мадрид П
- 24.10.2018 Барселона 2:0 Интер Милан ЛЧ
- 20.10.2018 Барселона 4:2 Севилья П
- 07.10.2018 Валенсия 1:1 Барселона П
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Барселона 1:1 Атлетик Б П
- 26.09.2018 Леганес 2:1 Барселона П
- 23.09.2018 Барселона 2:2 Жирона П
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 02.09.2018 Барселона 8:2 Уэска П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 18.08.2018 Барселона 3:0 Алавес П
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Барселона: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М Примера
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона Примера
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона Примера
- 07.02.2017 Барселона 1:1 Атлетико М Кубок Короля
- 01.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля
- 21.09.2016 Барселона 1:1 Атлетико М Примера
- 13.04.2016 Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов
- 05.04.2016 Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 30.01.2016 Барселона 2:1 Атлетико М Примера
- 12.09.2015 Атлетико М 1:2 Барселона Примера
- 17.05.2015 Атлетико М 0:1 Барселона Примера
- 28.01.2015 Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля
- 22.01.2015 Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля
- 11.01.2015 Барселона 3:1 Атлетико М Примера
- 17.05.2014 Барселона 1:1 Атлетико М Примера
- 09.04.2014 Атлетико М 1:0 Барселона Лига чемпионов
- 01.04.2014 Барселона 1:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 11.01.2014 Атлетико М 0:0 Барселона Примера
- 29.08.2013 Барселона 0:0 Атлетико М Суперкубок Испании
- 22.08.2013 Атлетико М 1:1 Барселона Суперкубок Испании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|34 - 18
|24
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Алавес
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 8
|23
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|9.
|Жирона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|12.
|Бетис
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|13.
|Эйбар
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|22 - 20
|14
|15.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|8 - 9
|14
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|17.
|Леганес
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|13 - 19
|10
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 25
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - БарселонаДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона
Атлетико М
19.4% (14)
Ничья:
41.7% (30)
Барселона
38.9% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.7% (25)
1:2 Барселона:
23.6% (17)
2:1 Атлетико М:
11.1% (8)
2:2 Ничья:
4.2% (3)
2:3 Барселона:
4.2% (3)
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