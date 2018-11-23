Стадион: Бутарке
15' Желтая карточкаОскар Родригес
Первый тайм
37'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
35'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
34'
34'
Оскар Родригес из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
33'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
33'
Каррильо Гидо мяч отрикошетил от ворот
33'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
32'
Судья свистит. Кальери Хонатан атаковал сзади соперника. Это Сильва Хонатан заработал своей команде штрафной
31'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Ибай Гомес из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Ибай Гомес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
29'
Сиовас Димитрис наказан за толчок Собрино Рубен
28'
Кальери Хонатан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
28'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
28'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
25'
25'
Оскар Родригес из команды Леганес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
24'
Хони Родригес из команды Алавес в офсайде
24'
23'
Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
23'
23'
22'
22'
Хони Родригес нанес удар, мяч был парирован, но Лунин Андрей не удержал его в руках.
22'
Хони Родригес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
22'
Алавес имеет хороший шанс забить.
21'
21'
Шанс! Ману Гарсия из команды Алавес пробил головой, но мимо
21'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Оскар Родригес наказан за толчок Дуарте Рубен
19'
18'
Леганес контролирует мяч.
17'
Ньом Аллан из команды Леганес в офсайде
17'
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Оскар Родригес получил желтую карточку от судьи
15'
Безумный фол. Оскар Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Хони Родригес
15'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
15'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
14'
Эн-Несири Юссеф нанес удар головой, но Пачеко Фернандо перевел мяч на угловой!
14'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает отличный кросс...
14'
13'
13'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
13'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Шанс! Собрино Рубен из команды Алавес пробил головой, но мимо
12'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
12'
Алавес контролирует мяч.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
9'
8'
Алавес контролирует мяч.
8'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
8'
Леганес имеет хороший шанс забить.
7'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Ньом Аллан наказан за толчок Дуарте Рубен
5'
4'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
3'
Ибай Гомес не смог попасть в створ ударом издали
3'
Алавес имеет хороший шанс забить.
2'
Леганес контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кальери Хонатан наказан за толчок Омеруо Кеннет
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Алавес
Леганес
35.7% (60)
Ничья:
39.3% (66)
Алавес
25% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.3% (61)
1:0 Леганес:
17.3% (29)
2:1 Леганес:
14.9% (25)
1:2 Алавес:
14.9% (25)
0:1 Алавес:
7.1% (12)
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