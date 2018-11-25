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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 22716
Эспаньол
1:2
Второй тайм: 78'
Жирона
0'
0:1
4' Гол
Стуани Кристиан
0:2
6' Гол
Стуани Кристиан
26' Желтая карточка
Рамальо Чимено
28' Желтая карточка
Планас Карлес
41' Желтая карточка
Стуани Кристиан
41' Желтая карточка
Лопес Диего
1:2
75' Гол
Иглесиас Борха
76' Желтая карточка
Иглесиас Борха
78'
Второй тайм
77'
Рока Марк пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Гарсия Алеш из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
Фол, нарушение
77'
Судья свистит. Эрмосо Марио атаковал сзади соперника. Это Стуани Кристиан заработал своей команде штрафной
76'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
76'
Иглесиас Борха получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Безумный фол. Иглесиас Борха грубо играет против соперника. Пострадал Хуанпе Хуан
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Иглесиас Борха забивает!
74'
Иглесиас Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
74'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
74'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
74'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
73'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Матч возобновлен
73'
Гарсия Серхио получил травму и заменен. Пуадо Хавьер выходит на поле.
Травма, повреждение
72'
Гарсия Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
71'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
70'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
70'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
70'
Муньеса Марк из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
Опасность предотвращена - Хави Лопеc из команды Эспаньол вступил в отбор удачно
69'
Стуани Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
69'
Жирона начинает контратаку
68'
Муньеса Марк завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
68'
Муньеса Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Плохо сыграл Лопес Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
67'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Жирона контролирует мяч.
66'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
65'
Дидак Вилья из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Муньеса Марк из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Робертс Патрик уходит с поля и его заменяет Гранель Алекс
62'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
62'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
62'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
61'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой слева.
60'
Хороший удар издали нанес Дардер Серхи, но отличный сейв сделал Буну Яссин. Угловой.
60'
Рока Марк пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
59'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает пас партнеру.
59'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
58'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
58'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
57'
Жирона контролирует мяч.
56'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Жирона контролирует мяч.
56'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Хорошую попытку сделал Стуани Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Порро Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
53'
Порро Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Отличные скиллы показывает Робертс Патрик, обводя своих соперников
52'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
51'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
51'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Эспаньол
50'
Робертс Патрик не смог попасть в створ ударом издали
50'
Отличные скиллы показывает Робертс Патрик, обводя своих соперников
50'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
49'
Пьятти Пабло наказан за толчок Буну Яссин
49'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Жирона контролирует мяч.
47'
Робертс Патрик из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Отличные скиллы показывает Робертс Патрик, обводя своих соперников
47'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Рамальо Чимено из команды Жирона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
47'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
46'
Хороший удар издали нанес Понс Пере, но отличный сейв сделал Лопес Диего. Угловой.
46'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
49'
Дидак Вилья из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Баптистао Лео из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Эспаньол контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Офсайд
46'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
46'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
46'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Дидак Вилья из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
46'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Удар от ворот произведет Жирона
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Давид Лопес
45'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Дидак Вилья нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
44'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
44'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Жирона
43'
Отличный пас сделал Иглесиас Борха из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Травма, повреждение
43'
Давид Лопес возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Давид Лопес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
41'
Рефери не любит споров - именно за это Лопес Диего сейчас получил желтую
Желтая карточка
41'
Стуани Кристиан получил желтую карточку от судьи
41'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Стуани Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Давид Лопес
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
39'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Рока Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Муньеса Марк наказан за толчок Баптистао Лео
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Хави Лопеc атаковал сзади соперника. Это Муньеса Марк заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
37'
Игрок команды Жирона совершает фол
37'
Стуани Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Давид Лопес из команды Эспаньол.
36'
Понс Пере из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Дардер Серхи грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Алеш
34'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
33'
Планас Карлес получил травму и заменен. Муньеса Марк выходит на поле.
33'
Эспаньол контролирует мяч.
32'
Хави Лопеc из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Хорошую попытку сделал Давид Лопес. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
31'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой слева.
30'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Понс Пере
29'
Удар от ворот произведет Жирона
Желтая карточка
28'
Судья подбегает и показывает Планас Карлес из команды Жирона отложенную желтую карточку за фол.
28'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
28'
Гарсия Серхио нанес удар чуть мимо. Близко!
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Понс Пере
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
Угловой
26'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
Желтая карточка
26'
Рефери не любит споров - именно за это Рамальо Чимено сейчас получил желтую
26'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
25'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Гарсия Алеш пострадал.
24'
Жирона контролирует мяч.
Травма, повреждение
23'
Планас Карлес возвращается на поле.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Понс Пере
22'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
20'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
20'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
20'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Планас Карлес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
19'
Планас Карлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
18'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
17'
Эспаньол контролирует мяч.
17'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
16'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Рока Марк
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
14'
Удар от ворот произведет Жирона
14'
Отличный пас сделал Дардер Серхи из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Хорошую попытку сделал Давид Лопес. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
13'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.
12'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Жирона
11'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
11'
Удар от ворот произведет Эспаньол
11'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Лопес Диего отбил мяч на угловой после удара Робертс Патрик из штрафной площади.
10'
Жирона начинает контратаку
10'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
9'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
9'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Удар от ворот произведет Эспаньол
8'
Понс Пере не смог попасть в створ ударом издали
8'
Робертс Патрик из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Порро Педро из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Гарсия Алеш сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГОООООЛ - Стуани Кристиан Жирона забивает ударом головой
Угловой
6'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой слева.
Фол, нарушение
6'
Удар от ворот произведет Жирона
6'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
Планас Карлес сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГОООООЛ - Стуани Кристиан Жирона забивает ударом головой
4'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
4'
Робертс Патрик из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
3'
Жирона контролирует мяч.
3'
Иглесиас Борха нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
3'
Бернардо Эспиноса ошибается в защите.
3'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Эспаньол контролирует мяч.
2'
Рока Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.
1'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эспаньол начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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