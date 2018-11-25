Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 22716
0:1
4' ГолСтуани Кристиан
0:2
6' ГолСтуани Кристиан
26' Желтая карточкаРамальо Чимено
28' Желтая карточкаПланас Карлес
41' Желтая карточкаСтуани Кристиан
41' Желтая карточкаЛопес Диего
1:2
75' ГолИглесиас Борха
76' Желтая карточкаИглесиас Борха
Второй тайм
77'
Рока Марк пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
77'
Судья сигнализирует, что Гарсия Алеш из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
77'
Судья свистит. Эрмосо Марио атаковал сзади соперника. Это Стуани Кристиан заработал своей команде штрафной
76'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Иглесиас Борха получил желтую карточку от судьи
75'
Безумный фол. Иглесиас Борха грубо играет против соперника. Пострадал Хуанпе Хуан
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Г О О О О Л - Иглесиас Борха забивает!
74'
Иглесиас Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
74'
74'
74'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
73'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Матч возобновлен
73'
Гарсия Серхио получил травму и заменен. Пуадо Хавьер выходит на поле.
72'
Гарсия Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
71'
71'
70'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
70'
70'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
70'
Муньеса Марк из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
Опасность предотвращена - Хави Лопеc из команды Эспаньол вступил в отбор удачно
69'
Стуани Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
69'
Жирона начинает контратаку
68'
Муньеса Марк завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
68'
Муньеса Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Плохо сыграл Лопес Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
67'
67'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
66'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
65'
Дидак Вилья из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Муньеса Марк из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
62'
Тактическая замена. Робертс Патрик уходит с поля и его заменяет Гранель Алекс
62'
62'
62'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
61'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
61'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой слева.
60'
Хороший удар издали нанес Дардер Серхи, но отличный сейв сделал Буну Яссин. Угловой.
60'
Рока Марк пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
59'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает пас партнеру.
59'
58'
58'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
58'
57'
56'
56'
56'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Хорошую попытку сделал Стуани Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Судья сигнализирует, что Порро Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
53'
Порро Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
52'
51'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
51'
50'
50'
Робертс Патрик не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Пьятти Пабло наказан за толчок Буну Яссин
49'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
47'
Робертс Патрик из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Рамальо Чимено из команды Жирона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
46'
Хороший удар издали нанес Понс Пере, но отличный сейв сделал Лопес Диего. Угловой.
46'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
49'
Дидак Вилья из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
48'
Баптистао Лео из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
46'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Дидак Вилья из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
46'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Давид Лопес
45'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Дидак Вилья нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
44'
44'
43'
43'
Отличный пас сделал Иглесиас Борха из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Давид Лопес возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Давид Лопес получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Рефери не любит споров - именно за это Лопес Диего сейчас получил желтую
41'
Стуани Кристиан получил желтую карточку от судьи
41'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
41'
Безумный фол. Стуани Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Давид Лопес
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
40'
39'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
Рока Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Муньеса Марк наказан за толчок Баптистао Лео
37'
Судья свистит. Хави Лопеc атаковал сзади соперника. Это Муньеса Марк заработал своей команде штрафной
37'
Игрок команды Жирона совершает фол
37'
Стуани Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Давид Лопес из команды Эспаньол.
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
Безумный фол. Дардер Серхи грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Алеш
34'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
33'
Планас Карлес получил травму и заменен. Муньеса Марк выходит на поле.
33'
32'
Хави Лопеc из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Хорошую попытку сделал Давид Лопес. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
31'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой слева.
30'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
28'
Судья подбегает и показывает Планас Карлес из команды Жирона отложенную желтую карточку за фол.
28'
28'
Гарсия Серхио нанес удар чуть мимо. Близко!
26'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
26'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
26'
Рефери не любит споров - именно за это Рамальо Чимено сейчас получил желтую
26'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Гарсия Алеш пострадал.
24'
23'
Планас Карлес возвращается на поле.
23'
Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Понс Пере
22'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
20'
20'
20'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Планас Карлес получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Планас Карлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
18'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
17'
17'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
16'
16'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Рока Марк
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
14'
14'
Отличный пас сделал Дардер Серхи из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Хорошую попытку сделал Давид Лопес. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
13'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
13'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.
12'
12'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
12'
11'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
11'
11'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
10'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Лопес Диего отбил мяч на угловой после удара Робертс Патрик из штрафной площади.
10'
Жирона начинает контратаку
10'
9'
9'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
9'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
Понс Пере не смог попасть в створ ударом издали
8'
Робертс Патрик из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Порро Педро из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
6'
Гарсия Алеш сделал результативную передачу.
6'
ГОООООЛ - Стуани Кристиан Жирона забивает ударом головой
6'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой слева.
6'
6'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
Планас Карлес сделал результативную передачу.
4'
ГОООООЛ - Стуани Кристиан Жирона забивает ударом головой
4'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
4'
Робертс Патрик из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
Иглесиас Борха нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
3'
Бернардо Эспиноса ошибается в защите.
3'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Рока Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.
1'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эспаньол начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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