Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Райо Вальекано

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Валенсия (последние 20 матчей: +7 =10 -3)
- 10.11.2018 Хетафе 0:1 Валенсия П
- 07.11.2018 Валенсия 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 03.11.2018 Валенсия 0:1 Жирона П
- 30.10.2018 Эбро 1:2 Валенсия КК
- 27.10.2018 Атлетик Б 0:0 Валенсия П
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Валенсия 1:1 Леганес П
- 07.10.2018 Валенсия 1:1 Барселона П
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
Райо Вальекано (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 14.11.2018 Райо Вальекано 3:1 Грасcхоппер ТМК
- 11.11.2018 Райо Вальекано 2:2 Вильярреал П
- 03.11.2018 Райо Вальекано 2:3 Барселона П
- 30.10.2018 Леганес 2:2 Райо Вальекано КК
- 27.10.2018 Жирона 2:1 Райо Вальекано П
- 24.10.2018 Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б П
- 21.10.2018 Райо Вальекано 1:2 Хетафе П
- 06.10.2018 Леганес 1:0 Райо Вальекано П
- 28.09.2018 Райо Вальекано 2:2 Эспаньол П
- 25.09.2018 Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано П
- 22.09.2018 Райо Вальекано 1:5 Алавес П
- 14.09.2018 Уэска 0:1 Райо Вальекано П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 11.08.2018 Леганес 2:0 Райо Вальекано ТМК
- 08.08.2018 Вальядолид 2:0 Райо Вальекано ТМК
- 05.08.2018 Белененсеш 1:1 Райо Вальекано ТМК
- 01.08.2018 Реал Мадрид Кастилья 0:3 Райо Вальекано ТМК
- 21.07.2018 Райо Вальекано 1:0 Бристоль Сити ТМК
- 02.06.2018 Химнастик 2:0 Райо Вальекано С
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Райо Вальекано: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
- 17.01.2016 Валенсия 2:2 Райо Вальекано Примера
- 22.08.2015 Райо Вальекано 0:0 Валенсия Примера
- 30.04.2015 Райо Вальекано 1:1 Валенсия Примера
- 16.12.2014 Валенсия 4:4 Райо Вальекано Кубок Короля
- 13.12.2014 Валенсия 3:0 Райо Вальекано Примера
- 05.12.2014 Райо Вальекано 1:2 Валенсия Кубок Короля
- 03.03.2014 Райо Вальекано 1:0 Валенсия Примера
- 28.09.2013 Валенсия 1:0 Райо Вальекано Примера
- 12.05.2013 Райо Вальекано 0:4 Валенсия Примера
- 16.12.2012 Валенсия 0:1 Райо Вальекано Примера
- 11.04.2012 Валенсия 4:1 Райо Вальекано Примера
- 26.11.2011 Райо Вальекано 1:2 Валенсия Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|34 - 18
|24
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Алавес
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 8
|23
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|9.
|Жирона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|12.
|Бетис
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|13.
|Эйбар
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|22 - 20
|14
|15.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|8 - 9
|14
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|17.
|Леганес
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|13 - 19
|10
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 25
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Райо ВальеканоДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия
88.7% (63)
Ничья:
8.5% (6)
Райо Вальекано
2.8% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
33.8% (24)
2:0 Валенсия:
25.4% (18)
1:0 Валенсия:
22.5% (16)
1:1 Ничья:
5.6% (4)
4:1 Валенсия:
2.8% (2)
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