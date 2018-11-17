  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Валенсия
 
Позже
Райо Вальекано
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Райо Вальекано

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия
88.7% (63)
Ничья:
8.5% (6)
Райо Вальекано
2.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
33.8% (24)
Валенсия:
25.4% (18)
Валенсия:
22.5% (16)
Ничья:
5.6% (4)
Валенсия:
2.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация