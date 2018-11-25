Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 16028
2:0
Второй тайм: 69'
1:0
52' ГолМорено Херард
2:0
54' ГолЧуквезе Саму
Второй тайм
69'
Бетис контролирует мяч.
68'
Miguelon наказан за толчок Морон Лорен
68'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Морено Херард из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
67'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Марио Гаспар уходит с поля и его заменяет Miguelon
67'
Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Морено Херард из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает пас партнеру.
66'
Вильярреал начинает контратаку
66'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Бетис контролирует мяч.
65'
Удар от ворот произведет Бетис
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
ШАНС! Чуквезе Саму нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
64'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Ло Чельсо Джовани
63'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
63'
63'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
62'
Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
62'
Виктор Руис из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
62'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
61'
Бетис делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
61'
Тактическая замена. Феддал Зу уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
60'
60'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
59'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
59'
Морон Лорен мяч отрикошетил от ворот
59'
Морон Лорен из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Касерес Сантьяго наказан за толчок Герреро Франсис
58'
58'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
57'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
57'
Бетис контролирует мяч.
56'
Бетис контролирует мяч.
56'
56'
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55'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
55'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
55'
54'
Касорла Санти сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Чуквезе Саму изменил счет на табло!
54'
Касорла Санти из команды Вильярреал находит одноклубника четким пасом пяткой.
54'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
53'
Бетис контролирует мяч.
52'
Касорла Санти сделал результативную передачу.
52'
ГОООООЛ - Морено Херард Вильярреал забивает ударом головой
52'
52'
Пау Лопес из команды Бетис сделал отличный сейв!
52'
Виктор Руис нанес удар головой, но Пау Лопес перевел мяч на угловой!
51'
51'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
50'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
50'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
49'
Касерес Сантьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Бетис контролирует мяч.
48'
Морон Лорен наказан за толчок Виктор Руис
47'
Удар от ворот произведет Бетис
47'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
46'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Морон Лорен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Хоакин Санчес из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хоакин Санчес и Герреро Франсис из команды Бетис.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Бетис контролирует мяч.
45'
Удар от ворот произведет Бетис
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Судья сигнализирует, что Герреро Франсис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
43'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Бетис контролирует мяч.
42'
41'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
41'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Матч возобновлен
40'
Тригерос Мануэль получил травму и заменен. Ману Морланес выходит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Тригерос Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Тригерос Мануэль пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
40'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
39'
Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Касерес Сантьяго
38'
Манди Аисса возвращается на поле.
38'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Манди Аисса получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Гуардадо Андрес из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Форнальс Пабло пострадал.
36'
Фирпо Жуниор из команды Бетис сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
36'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
34'
33'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Хорошую попытку сделал Герреро Франсис. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Карвалью Вилльям из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
31'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Гуардадо Андрес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
31'
30'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
Удар от ворот произведет Бетис
30'
Шанс! Виктор Руис из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
30'
Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Хоакин Санчес из команды Бетис играет слишком грубо. Касорла Санти оказался на газоне.
29'
Бартра Марк из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Бетис контролирует мяч.
27'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
27'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Пау Лопес не дал случится голу! Чуквезе Саму должен был забивать, но Пау Лопес сделал отличный сейв
27'
ШАНС! Чуквезе Саму вышел один-на-один с голкипером...
27'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал находит одноклубника четким пасом пяткой.
27'
26'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
24'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
24'
Морон Лорен нанес удар головой, но Асенхо Серхио спокойно отбил мяч.
24'
24'
Бетис контролирует мяч.
23'
Фирпо Жуниор из команды Бетис играет слишком грубо. Марио Гаспар оказался на газоне.
22'
Каналес Серхио из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
22'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
21'
Бетис контролирует мяч.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
20'
ШАНС! Герреро Франсис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Удар от ворот произведет Бетис
19'
Касорла Санти из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
19'
Фирпо Жуниор из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
18'
Хороший удар издали нанес Форнальс Пабло, но отличный сейв сделал Пау Лопес. Угловой.
18'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Судья сигнализирует, что Морон Лорен из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Виктор Руис
16'
Форнальс Пабло пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Асенхо Серхио из команды Вильярреал.
15'
Карвалью Вилльям делает длинную передачу вперед
15'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
14'
14'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
13'
Бетис контролирует мяч.
12'
Судья сигнализирует, что Фунес Мори из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
11'
Морон Лорен нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
10'
10'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
9'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
7'
Бетис контролирует мяч.
6'
Чуквезе Саму пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Фирпо Жуниор из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
4'
Бетис контролирует мяч.
3'
Касорла Санти из команды Вильярреал пасует в штрафную, но Пау Лопес выходит и ловит мяч.
3'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Бетис контролирует мяч.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бетис начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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