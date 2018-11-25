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Стадион: Зрители: 16028
Вильярреал
2:0
Второй тайм: 69'
Бетис
0'
1:0
52' Гол
Морено Херард
2:0
54' Гол
Чуквезе Саму
69'
Второй тайм
69'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
68'
Miguelon наказан за толчок Морон Лорен
68'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Морено Херард из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
67'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
67'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Марио Гаспар уходит с поля и его заменяет Miguelon
67'
Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Морено Херард из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает пас партнеру.
66'
Вильярреал начинает контратаку
66'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Бетис контролирует мяч.
65'
Удар от ворот произведет Бетис
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
ШАНС! Чуквезе Саму нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
64'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Ло Чельсо Джовани
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
63'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
62'
Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
62'
Виктор Руис из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
62'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
61'
Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
61'
Бетис делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
61'
Тактическая замена. Феддал Зу уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
60'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
59'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
59'
Морон Лорен мяч отрикошетил от ворот
59'
Морон Лорен из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
58'
Касерес Сантьяго наказан за толчок Герреро Франсис
58'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
57'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
57'
Бетис контролирует мяч.
56'
Бетис контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Вильярреал
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 16028 болельщиков
55'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
55'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
54'
Касорла Санти сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Чуквезе Саму изменил счет на табло!
54'
Касорла Санти из команды Вильярреал находит одноклубника четким пасом пяткой.
54'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
53'
Бетис контролирует мяч.
52'
Касорла Санти сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГОООООЛ - Морено Херард Вильярреал забивает ударом головой
Угловой
52'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
52'
Пау Лопес из команды Бетис сделал отличный сейв!
52'
Виктор Руис нанес удар головой, но Пау Лопес перевел мяч на угловой!
Угловой
51'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
51'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
49'
Касерес Сантьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Морон Лорен наказан за толчок Виктор Руис
47'
Удар от ворот произведет Бетис
47'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
46'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Морон Лорен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Хоакин Санчес из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хоакин Санчес и Герреро Франсис из команды Бетис.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Бетис контролирует мяч.
45'
Удар от ворот произведет Бетис
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Герреро Франсис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
43'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Бетис контролирует мяч.
42'
Вильярреал контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
41'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Матч возобновлен
40'
Тригерос Мануэль получил травму и заменен. Ману Морланес выходит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Травма, повреждение
40'
Тригерос Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Тригерос Мануэль пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
40'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Касерес Сантьяго
Травма, повреждение
38'
Манди Аисса возвращается на поле.
38'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Манди Аисса получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Гуардадо Андрес из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Форнальс Пабло пострадал.
36'
Фирпо Жуниор из команды Бетис сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
36'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
34'
Вильярреал контролирует мяч.
33'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Хорошую попытку сделал Герреро Франсис. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Карвалью Вилльям из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
31'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Гуардадо Андрес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
31'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
Удар от ворот произведет Бетис
30'
Шанс! Виктор Руис из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
30'
Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Хоакин Санчес из команды Бетис играет слишком грубо. Касорла Санти оказался на газоне.
29'
Бартра Марк из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
29'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
27'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Пау Лопес не дал случится голу! Чуквезе Саму должен был забивать, но Пау Лопес сделал отличный сейв
27'
ШАНС! Чуквезе Саму вышел один-на-один с голкипером...
27'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал находит одноклубника четким пасом пяткой.
27'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Вильярреал контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Офсайд
24'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
24'
Морон Лорен нанес удар головой, но Асенхо Серхио спокойно отбил мяч.
24'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
24'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Фирпо Жуниор из команды Бетис играет слишком грубо. Марио Гаспар оказался на газоне.
22'
Каналес Серхио из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
22'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
21'
Бетис контролирует мяч.
21'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
20'
ШАНС! Герреро Франсис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Удар от ворот произведет Бетис
19'
Касорла Санти из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
19'
Фирпо Жуниор из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
18'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
18'
Хороший удар издали нанес Форнальс Пабло, но отличный сейв сделал Пау Лопес. Угловой.
18'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Морон Лорен из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Виктор Руис
16'
Форнальс Пабло пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Асенхо Серхио из команды Вильярреал.
15'
Карвалью Вилльям делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
14'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
13'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Фунес Мори из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
11'
Морон Лорен нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
10'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
9'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Вильярреал контролирует мяч.
7'
Бетис контролирует мяч.
6'
Чуквезе Саму пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
5'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Фирпо Жуниор из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
4'
Бетис контролирует мяч.
3'
Касорла Санти из команды Вильярреал пасует в штрафную, но Пау Лопес выходит и ловит мяч.
3'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Бетис контролирует мяч.
1'
Вильярреал контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бетис начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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