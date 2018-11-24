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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 6549
Уэска
2:2
Конец матча
Леванте
0'
10' Желтая карточка
Вукчевич Никола
12' Желтая карточка
Пулидо Хорхе
1:0
23' Гол
Ривера Кристиан
1:1
45' Гол
Рохер Марти
2:1
51' Гол
Этчейта Хавьер
67' Желтая карточка
Прчич Саньин
2:2
74' Гол
Боатенг Эммануэль
75' Желтая карточка
Йованович Александар II
81' Желтая карточка
Антонио Гарсия
81' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90' Вторая желтая карточка
Авила Эсекьель
90'+6
Второй тайм
96'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Авила Эсекьель получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Удар от ворот произведет Леванте
95'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
95'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Састре Льюис из команды Уэска подал угловой справа.
94'
Манзанара Фран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Отличный пас сделал Майораль Борха из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
93'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мусто Дамиан из команды Уэска.
92'
Удар от ворот произведет Леванте
91'
Акапо Карлос из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Гюрлер Сердар имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
90'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
90'
Уэска имеет хороший шанс забить.
Офсайд
89'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
89'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Антонио Гарсия из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
88'
Тактическая замена. Феррейро Давид уходит с поля и его заменяет Гюрлер Сердар
87'
Матч возобновлен
86'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
86'
Удар от ворот произведет Леванте
86'
Шанс! Этчейта Хавьер из команды Уэска пробил головой, но мимо
Угловой
85'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Этчейта Хавьер из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
85'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой справа.
84'
Авила Эсекьель из команды Уэска навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Прчич Саньин уходит с поля и его заменяет Манзанара Фран
83'
После дальнего удара, который нанес Авила Эсекьель мяч отбит вратарем
Желтая карточка
81'
Авила Эсекьель получает желтую карточку за нырок
Желтая карточка
81'
Антонио Гарсия получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
81'
Удар от ворот произведет Леванте
80'
Тактическая замена. Гальяр Алехандро уходит с поля и его заменяет Авила Эсекьель
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
80'
Боатенг Эммануэль наказан за толчок Пулидо Хорхе
79'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Прчич Саньин
78'
После дальнего удара, который нанес Гальяр Алехандро мяч отбит вратарем
Желтая карточка
75'
Рефери не любит споров - именно за это Йованович Александар II сейчас получил желтую
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Джейсон сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Боатенг Эммануэль изменил счет на табло!
74'
Джейсон из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает пас партнеру.
Офсайд
74'
Гальяр Алехандро из команды Уэска в офсайде
Офсайд
73'
Антонио Гарсия из команды Леванте в офсайде
72'
Коке Хорхе II из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Леванте контролирует мяч.
72'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Ривера Кристиан уходит с поля и его заменяет Састре Льюис
71'
Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Отличные скиллы показывает Кучо Эрнандес, обводя своих соперников
70'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Тактическая замена. Кабако Эрик уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Гальяр Алехандро, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Гальяр Алехандро из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Чема Родригес
68'
Удар от ворот произведет Леванте
68'
Шанс! Этчейта Хавьер из команды Уэска пробил головой, но мимо
68'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
67'
Прчич Саньин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
67'
Безумный фол. Прчич Саньин грубо играет против соперника. Пострадал Гальяр Алехандро
67'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Феррейро Давид из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
64'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
63'
Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Ривера Кристиан из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Акапо Карлос из команды Уэска делает пас партнеру.
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 6549 болельщиков
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
После дальнего удара, который нанес Гальяр Алехандро мяч отбит вратарем
60'
Акапо Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Леванте
59'
Кучо Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
59'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Акапо Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
57'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Феррейро Давид из команды Уэска разыграл угловой с правого угла.
56'
Прчич Саньин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Отличные скиллы показывает Мирамон Хорхе, обводя своих соперников
56'
Уэска имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Барди Энис
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
55'
Мусто Дамиан из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Рохер Марти заработал фол
54'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
54'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
53'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
53'
После дальнего удара, который нанес Феррейро Давид мяч отбит вратарем
51'
Феррейро Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГОООООЛ - Этчейта Хавьер Уэска забивает ударом головой
51'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Акапо Карлос
51'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Уэска начинает контратаку
50'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
49'
Антонио Гарсия из команды Леванте в офсайде
48'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
47'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Вукчевич Никола уходит с поля и его заменяет Барди Энис
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
47'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Коке Хорхе II сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГОООООЛ - Рохер Марти Леванте забивает ударом головой
46'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает отличный кросс...
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Прчич Саньин
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Акапо Карлос
44'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Прчич Саньин из команды Леванте подал угловой справа.
43'
Рохер Марти имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
43'
Майораль Борха из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
43'
Феррейро Давид задерживает мяч рукой
42'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
Фол, нарушение
40'
Ривера Кристиан наказан за толчок Чема Родригес
40'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Удар от ворот произведет Уэска
39'
Чема Родригес делает длинную передачу вперед
39'
Хорошую попытку сделал Акапо Карлос. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Уэска имеет хороший шанс забить.
Офсайд
38'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Гомес Мойсес II грубо играет против соперника. Пострадал Коке Хорхе II
Угловой
37'
Феррейро Давид из команды Уэска разыграл угловой с левого угла.
36'
Гомес Мойсес II бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
Удар от ворот произведет Уэска
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
Удар от ворот произведет Леванте
34'
ШАНС! Феррейро Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Уэска имеет хороший шанс забить.
33'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой справа.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Ривера Кристиан, и мяч снова в игре
32'
Кучо Эрнандес из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
32'
Уэска контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Леванте
31'
Шанс! Кучо Эрнандес из команды Уэска пробил головой, но мимо
31'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
31'
Кучо Эрнандес из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Акапо Карлос из команды Уэска делает пас партнеру.
30'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
30'
Антонио Гарсия из команды Леванте в офсайде
29'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Джейсон из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
29'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Чема Родригес из команды Леванте играет слишком грубо. Пулидо Хорхе оказался на газоне.
28'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Рохер Марти и попал в каркас ворот!
Угловой
28'
Джейсон из команды Леванте подал угловой слева.
27'
Мусто Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
26'
Вукчевич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кучо Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Феррейро Давид из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Кабако Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Кучо Эрнандес
23'
Кучо Эрнандес сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Ривера Кристиан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
23'
Опасность! Кучо Эрнандес из команды Уэска отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Хорошую попытку сделал Феррейро Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Кучо Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Коке Хорхе II из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
21'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
20'
После дальнего удара, который нанес Гомес Мойсес II мяч отбит вратарем
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
19'
Этчейта Хавьер из команды Уэска в офсайде
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Гальяр Алехандро нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Угловой
17'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой справа.
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Ривера Кристиан, и мяч снова в игре
17'
Феррейро Давид из команды Уэска делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
16'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
После дальнего удара, который нанес Кучо Эрнандес мяч отбит вратарем
16'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
15'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Уэска начинает контратаку
Желтая карточка
12'
Пулидо Хорхе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Пулидо Хорхе грубо играет против соперника. Пострадал Рохер Марти
Травма, повреждение
12'
Мусто Дамиан возвращается на поле.
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Мусто Дамиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
10'
Вукчевич Никола совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Травма, повреждение
10'
Мусто Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Вукчевич Никола из команды Леванте вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мусто Дамиан не пострадал и надо продолжать игру!
Офсайд
10'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
10'
Уэска начинает контратаку
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
После дальнего удара, который нанес Гальяр Алехандро мяч отбит вратарем
8'
Леванте контролирует мяч.
8'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
7'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Уэска контролирует мяч.
6'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Уэска контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Уэска
4'
Антонио Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
3'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Уэска
2'
Коке Хорхе II из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Уэска контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Уэска начинает с центра поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 2:2 Леванте
Уэска
25.2% (41)
Ничья:
35% (57)
Леванте
39.9% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.1% (49)
Леванте:
21.5% (35)
Уэска:
12.9% (21)
Леванте:
12.3% (20)
Уэска:
11% (18)
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