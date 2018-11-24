Стадион: Estadio El Alcoraz Зрители: 6549
10' Желтая карточкаВукчевич Никола
12' Желтая карточкаПулидо Хорхе
1:0
23' ГолРивера Кристиан
1:1
45' ГолРохер Марти
2:1
51' ГолЭтчейта Хавьер
67' Желтая карточкаПрчич Саньин
2:2
74' ГолБоатенг Эммануэль
75' Желтая карточкаЙованович Александар II
81' Желтая карточкаАнтонио Гарсия
81' Желтая карточкаАвила Эсекьель
90' Вторая желтая карточкаАвила Эсекьель
Второй тайм
96'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Авила Эсекьель получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
95'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Састре Льюис из команды Уэска подал угловой справа.
94'
Манзанара Фран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Отличный пас сделал Майораль Борха из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
93'
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мусто Дамиан из команды Уэска.
92'
91'
Акапо Карлос из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
91'
Гюрлер Сердар имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
90'
90'
89'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
89'
89'
88'
Судья сигнализирует, что Антонио Гарсия из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
88'
Тактическая замена. Феррейро Давид уходит с поля и его заменяет Гюрлер Сердар
87'
Матч возобновлен
86'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
86'
86'
Шанс! Этчейта Хавьер из команды Уэска пробил головой, но мимо
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Этчейта Хавьер из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
85'
84'
Авила Эсекьель из команды Уэска навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
83'
Тактическая замена. Прчич Саньин уходит с поля и его заменяет Манзанара Фран
83'
После дальнего удара, который нанес Авила Эсекьель мяч отбит вратарем
81'
Авила Эсекьель получает желтую карточку за нырок
81'
Антонио Гарсия получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
81'
80'
Тактическая замена. Гальяр Алехандро уходит с поля и его заменяет Авила Эсекьель
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Боатенг Эммануэль наказан за толчок Пулидо Хорхе
79'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Прчич Саньин
78'
75'
Рефери не любит споров - именно за это Йованович Александар II сейчас получил желтую
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Джейсон сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Боатенг Эммануэль изменил счет на табло!
74'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает пас партнеру.
74'
Гальяр Алехандро из команды Уэска в офсайде
73'
72'
Коке Хорхе II из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Леванте контролирует мяч.
71'
Тактическая замена. Ривера Кристиан уходит с поля и его заменяет Састре Льюис
71'
Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Отличные скиллы показывает Кучо Эрнандес, обводя своих соперников
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Тактическая замена. Кабако Эрик уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Гальяр Алехандро, и мяч снова в игре
69'
Судья сигнализирует, что Гальяр Алехандро из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Чема Родригес
68'
68'
Шанс! Этчейта Хавьер из команды Уэска пробил головой, но мимо
68'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
67'
Прчич Саньин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
67'
Безумный фол. Прчич Саньин грубо играет против соперника. Пострадал Гальяр Алехандро
67'
66'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Феррейро Давид из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
63'
Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Ривера Кристиан из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Акапо Карлос из команды Уэска делает пас партнеру.
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 6549 болельщиков
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
60'
Акапо Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
59'
59'
Кучо Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
59'
58'
58'
Акапо Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
57'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Феррейро Давид из команды Уэска разыграл угловой с правого угла.
56'
Прчич Саньин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Отличные скиллы показывает Мирамон Хорхе, обводя своих соперников
56'
55'
Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Барди Энис
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Мусто Дамиан из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Рохер Марти заработал фол
54'
54'
54'
53'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
53'
После дальнего удара, который нанес Феррейро Давид мяч отбит вратарем
51'
Феррейро Давид сделал результативную передачу.
51'
ГОООООЛ - Этчейта Хавьер Уэска забивает ударом головой
51'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Акапо Карлос
51'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
48'
48'
48'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Тактическая замена. Вукчевич Никола уходит с поля и его заменяет Барди Энис
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Коке Хорхе II сделал результативную передачу.
46'
ГОООООЛ - Рохер Марти Леванте забивает ударом головой
46'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает отличный кросс...
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Прчич Саньин
44'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Акапо Карлос
44'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Прчич Саньин из команды Леванте подал угловой справа.
43'
Рохер Марти имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
43'
Майораль Борха из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Феррейро Давид задерживает мяч рукой
42'
41'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
40'
Ривера Кристиан наказан за толчок Чема Родригес
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
39'
Чема Родригес делает длинную передачу вперед
39'
Хорошую попытку сделал Акапо Карлос. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
38'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
37'
Безумный фол. Гомес Мойсес II грубо играет против соперника. Пострадал Коке Хорхе II
37'
Феррейро Давид из команды Уэска разыграл угловой с левого угла.
36'
Гомес Мойсес II бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
34'
ШАНС! Феррейро Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
33'
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой справа.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Ривера Кристиан, и мяч снова в игре
32'
Кучо Эрнандес из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
32'
31'
31'
Шанс! Кучо Эрнандес из команды Уэска пробил головой, но мимо
31'
31'
Кучо Эрнандес из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Акапо Карлос из команды Уэска делает пас партнеру.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
29'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
29'
Чема Родригес из команды Леванте играет слишком грубо. Пулидо Хорхе оказался на газоне.
28'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Рохер Марти и попал в каркас ворот!
27'
Мусто Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
26'
Вукчевич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кучо Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Феррейро Давид из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Безумный фол. Кабако Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Кучо Эрнандес
23'
Кучо Эрнандес сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Ривера Кристиан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
23'
Опасность! Кучо Эрнандес из команды Уэска отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Хорошую попытку сделал Феррейро Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
22'
Кучо Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
21'
Коке Хорхе II из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
21'
20'
После дальнего удара, который нанес Гомес Мойсес II мяч отбит вратарем
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Этчейта Хавьер из команды Уэска в офсайде
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Гальяр Алехандро нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
17'
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Ривера Кристиан, и мяч снова в игре
17'
Феррейро Давид из команды Уэска делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
16'
16'
После дальнего удара, который нанес Кучо Эрнандес мяч отбит вратарем
16'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
12'
Пулидо Хорхе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
12'
Безумный фол. Пулидо Хорхе грубо играет против соперника. Пострадал Рохер Марти
12'
Мусто Дамиан возвращается на поле.
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Мусто Дамиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Вукчевич Никола совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
10'
Мусто Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Вукчевич Никола из команды Леванте вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мусто Дамиан не пострадал и надо продолжать игру!
10'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
8'
Леванте контролирует мяч.
8'
8'
7'
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
4'
4'
Антонио Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
2'
2'
Коке Хорхе II из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Уэска начинает с центра поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 2:2 Леванте
Уэска
25.2% (41)
Ничья:
35% (57)
Леванте
39.9% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.1% (49)
0:1 Леванте:
21.5% (35)
1:0 Уэска:
12.9% (21)
1:2 Леванте:
12.3% (20)
2:1 Уэска:
11% (18)
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