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  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Атлетик Б
0:0
Второй тайм: 58'
Хетафе
0'
25' Желтая карточка
Нуньес Унай
27' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
29' Желтая карточка
Дьедью Амат
32' Желтая карточка
Кабрера Леандро
58'
Второй тайм
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Удар от ворот произведет Хетафе
56'
Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом
55'
Сан-Хосе Микель нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
55'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
54'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
53'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
Офсайд
53'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
52'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
52'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Атлетик Б контролирует мяч.
51'
Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
51'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
50'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
49'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Уильямс Иньяки задерживает мяч рукой
48'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Эррерин Яго из команды Атлетик Б сделал отличный сейв!
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Дьедью Амат, и мяч снова в игре
48'
ШАНС! Дьедью Амат вышел один-на-один с голкипером...
48'
Видаль Молина разрезает оборону соперника отличным пасом
48'
Нуньес Унай ошибается в защите.
47'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
47'
Иньиго Мартинес делает длинную передачу вперед
46'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
46'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
45'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
44'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
44'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
44'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Баленсиага Микель из команды Атлетик Б.
43'
Хетафе начинает контратаку
43'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
43'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Дьене Даконам наказан за толчок Уильямс Иньяки
Офсайд
41'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
41'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Гарсия Рауль наказан за толчок Дамиан Суарес
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
39'
Де Маркос Оскар наказан за толчок Дьедью Амат
39'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
37'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
37'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Матч возобновлен
36'
Матч остановлен
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
36'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
35'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
35'
Эррерин Яго делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
34'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Атлетик Б контролирует мяч.
33'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
33'
Муньяин Икер возвращается на поле.
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Муньяин Икер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
32'
Кабрера Леандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Назначен штрафной. Пострадал Уильямс Иньяки, его свалил Кабрера Леандро.
32'
Антунеш Виторину из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
31'
Иньиго Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Уильямс Иньяки нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
30'
Сан-Хосе Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Желтая карточка
29'
Дьедью Амат получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Дьедью Амат грубо играет против соперника. Пострадал Муньяин Икер
29'
Хорошую попытку сделал Фулкье Димитри. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Отличные скиллы показывает Фулкье Димитри, обводя своих соперников
29'
Видаль Молина из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
27'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
27'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
26'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
26'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Желтая карточка
25'
Нуньес Унай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Нуньес Унай грубо играет против соперника. Пострадал Мата Хайме
25'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
24'
Максимович Неманья не смог попасть в створ ударом издали
24'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Хетафе контролирует мяч.
23'
Атлетик Б контролирует мяч.
Офсайд
22'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
22'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
22'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Кабрера Леандро наказан за толчок Уильямс Иньяки
20'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
20'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
20'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
19'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Атлетик Б контролирует мяч.
18'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
18'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
18'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
17'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
15'
Дамиан Суарес из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Муньяин Икер заработал фол
14'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
14'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
13'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Сан-Хосе Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
13'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сан-Хосе Микель
11'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Нуньес Унай нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
11'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
11'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
10'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
10'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Кабрера Леандро из команды Хетафе играет слишком грубо. Уильямс Иньяки оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Хетафе
8'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
8'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
8'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
7'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
5'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
5'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
5'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
5'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Де Маркос Оскар наказан за толчок Дьедью Амат
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
3'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Атлетик Б контролирует мяч.
Офсайд
2'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
1'
Атлетик Б контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
1'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хетафе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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