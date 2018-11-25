Стадион: Сан-Мамес
25' Желтая карточкаНуньес Унай
27' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
29' Желтая карточкаДьедью Амат
32' Желтая карточкаКабрера Леандро
Второй тайм
58'
Матч возобновлен
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Удар от ворот произведет Хетафе
56'
Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом
55'
Сан-Хосе Микель нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
55'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
54'
53'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
53'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
52'
52'
52'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
51'
Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
50'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
50'
49'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
49'
49'
48'
Уильямс Иньяки задерживает мяч рукой
48'
48'
Эррерин Яго из команды Атлетик Б сделал отличный сейв!
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Дьедью Амат, и мяч снова в игре
48'
ШАНС! Дьедью Амат вышел один-на-один с голкипером...
48'
Видаль Молина разрезает оборону соперника отличным пасом
48'
Нуньес Унай ошибается в защите.
47'
47'
Иньиго Мартинес делает длинную передачу вперед
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
45'
45'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
44'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
44'
44'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Баленсиага Микель из команды Атлетик Б.
43'
Хетафе начинает контратаку
43'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
43'
42'
Дьене Даконам наказан за толчок Уильямс Иньяки
41'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
41'
40'
Гарсия Рауль наказан за толчок Дамиан Суарес
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
39'
Де Маркос Оскар наказан за толчок Дьедью Амат
39'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
38'
38'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Матч возобновлен
36'
Матч остановлен
36'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
36'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Эррерин Яго делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
35'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
34'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
33'
33'
Муньяин Икер возвращается на поле.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Муньяин Икер получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Кабрера Леандро получил желтую карточку от судьи
32'
Назначен штрафной. Пострадал Уильямс Иньяки, его свалил Кабрера Леандро.
32'
Антунеш Виторину из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
31'
Иньиго Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Уильямс Иньяки нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
30'
Сан-Хосе Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
Дьедью Амат получил желтую карточку от судьи
29'
Безумный фол. Дьедью Амат грубо играет против соперника. Пострадал Муньяин Икер
29'
Хорошую попытку сделал Фулкье Димитри. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Отличные скиллы показывает Фулкье Димитри, обводя своих соперников
29'
Видаль Молина из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе предупрежден после нескольких фолов.
27'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
27'
26'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
26'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
26'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
Нуньес Унай получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Нуньес Унай грубо играет против соперника. Пострадал Мата Хайме
25'
24'
24'
Максимович Неманья не смог попасть в створ ударом издали
24'
23'
Хетафе контролирует мяч.
23'
22'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
22'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
22'
21'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Кабрера Леандро наказан за толчок Уильямс Иньяки
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
20'
20'
19'
19'
18'
18'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
18'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
18'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
17'
17'
16'
16'
15'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
15'
Дамиан Суарес из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Муньяин Икер заработал фол
14'
14'
14'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Сан-Хосе Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
13'
13'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сан-Хосе Микель
11'
11'
Нуньес Унай нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
11'
11'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
10'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
10'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Кабрера Леандро из команды Хетафе играет слишком грубо. Уильямс Иньяки оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Хетафе
8'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
8'
8'
8'
8'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
7'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
5'
5'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
4'
Де Маркос Оскар наказан за толчок Дьедью Амат
4'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
3'
3'
2'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
1'
1'
1'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хетафе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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