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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
1:1
Второй тайм: 83'
Сампдория
0'
0:1
8' Гол
Квальярелла Фабио
17' Желтая карточка
Аудеро Эмиль
1:1
17' Пенальти
Пентек Кшиштоф
73' Желтая карточка
Кришито Доменико
83'
Второй тайм
83'
Тактическая замена. Бесса Даниэль уходит с поля и его заменяет Сандро Раньери
82'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
82'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
82'
Янкто Якуб из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
81'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
81'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
81'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
81'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
80'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает пас партнеру.
79'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
79'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
Велозу Мигель из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
79'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
79'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория играет слишком грубо. Кришито Доменико оказался на газоне.
78'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
78'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Ромуло Соуза из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
77'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
77'
Судья свистит. Андерсен Йоаким атаковал сзади соперника. Это Куаме Кристиан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Куаме Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
76'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
Желтая карточка
73'
Судья подбегает и показывает Кришито Доменико из команды Дженоа отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
73'
Экдаль Олбин из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Кришито Доменико пострадал.
73'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Янкто Якуб из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
73'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
72'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Сампдория контролирует мяч.
72'
Экдаль Олбин из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
71'
Капрари Джанлука из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
71'
Лазович Дарко получил травму и заменен. Перейра Педру II выходит на поле.
Фол, нарушение
70'
Прает Деннис из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Кришито Доменико пострадал.
70'
Кришито Доменико из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Опасность предотвращена - Берешиньски Бартош из команды Сампдория вступил в отбор удачно
69'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
69'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
69'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
68'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Дженоа
67'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
67'
Капрари Джанлука из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
67'
Куаме Кристиан из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Андерсен Йоаким пострадал.
67'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Отличные скиллы показывает Пентек Кшиштоф, обводя своих соперников
66'
Опасность! Бесса Даниэль из команды Дженоа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
66'
Ромуло Соуза из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Удар от ворот произведет Дженоа
65'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
65'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Удар от ворот произведет Сампдория
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андерсен Йоаким из команды Сампдория.
64'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
64'
Дженоа начинает контратаку
64'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
64'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
63'
Пентек Кшиштоф бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
63'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
63'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
63'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
62'
Почти гол! Куаме Кристиан пробил головой по воротам, но Аудеро Эмиль спас!
62'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
62'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
62'
Велозу Мигель из команды Дженоа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
61'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Велозу Мигель пострадал.
61'
Куаме Кристиан из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Мурру Никола бьет ножницами в створ ворот, но Раду Йонуц не дал случится отличному голу!
60'
Янкто Якуб из команды Сампдория делает пас партнеру.
60'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
60'
Экдаль Олбин из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
60'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
59'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
59'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
59'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Кришито Доменико из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
58'
Пентек Кшиштоф наказан за толчок Тонелли Лоренцо
Фол, нарушение
57'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Рамирес Гастон пострадал.
57'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
56'
Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
55'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
55'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
55'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
55'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
54'
Кришито Доменико из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
53'
Кришито Доменико из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
52'
Тонелли Лоренцо наказан за толчок Куаме Кристиан
52'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
52'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Дженоа
51'
Шанс! Андерсен Йоаким из команды Сампдория пробил головой, но мимо
Угловой
51'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
50'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
50'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Прает Деннис из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
49'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
49'
Сампдория начинает контратаку
49'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Сампдория контролирует мяч.
Офсайд
48'
Велозу Мигель из команды Дженоа в офсайде
48'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Пентек Кшиштоф пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Дженоа
47'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
46'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
46'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Дженоа играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Удар от ворот произведет Сампдория
45'
Хильемарк Оскар не смог попасть в створ ударом издали
45'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
45'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Пентек Кшиштоф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
44'
Велозу Мигель из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
44'
Янкто Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
44'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
43'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
43'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Лазович Дарко из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Дефрель Грегоре
43'
Аудеро Эмиль не дал случится голу! Пентек Кшиштоф должен был забивать, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв
42'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
42'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
42'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
41'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
41'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
41'
Удар от ворот произведет Сампдория
41'
Какой промах! Ромеро Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
40'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
40'
Велозу Мигель из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
40'
Должен был быть гол! Ромуло Соуза имел отличный шанс, но Аудеро Эмиль не дал голу состоятся!
40'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
40'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
40'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Куаме Кристиан пробует нанести удар издали, но Аудеро Эмиль держит все под контролем
38'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает пас партнеру.
38'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
38'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Кришито Доменико из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
Травма, повреждение
36'
Пентек Кшиштоф возвращается на поле.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Пентек Кшиштоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
35'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Удар от ворот произведет Сампдория
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Велозу Мигель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
33'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Пентек Кшиштоф пострадал.
33'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает пас партнеру.
32'
Удар от ворот произведет Дженоа
32'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Ромуло Соуза из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
32'
Дженоа контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Ромеро Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
31'
Сампдория контролирует мяч.
Офсайд
31'
Бесса Даниэль из команды Дженоа в офсайде
31'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
30'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
30'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Лазович Дарко из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
30'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
29'
Опасность предотвращена - Кришито Доменико из команды Дженоа вступил в отбор удачно
29'
Отличные скиллы показывает Дефрель Грегоре, обводя своих соперников
29'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
29'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Экдаль Олбин пострадал.
28'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
27'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
27'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
26'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пентек Кшиштоф мяча так и не получил
26'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
25'
Удар от ворот произведет Сампдория
25'
ШАНС! Куаме Кристиан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
25'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
25'
Кришито Доменико имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
25'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Тонелли Лоренцо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бесса Даниэль
23'
Велозу Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
23'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
22'
Ромуло Соуза из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
22'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
21'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
21'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Угловой
21'
Прает Деннис из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
21'
Ромуло Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Дженоа
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Квальярелла Фабио не смог попасть в створ ударом издали
20'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
20'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
20'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
19'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
19'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
19'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Андерсен Йоаким заработал фол
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Дженоа забивает с точки!
Желтая карточка
17'
Аудеро Эмиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
ПЕНАЛЬТИ - Аудеро Эмиль из команды Сампдория привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф.
17'
ШАНС! Пентек Кшиштоф вышел один-на-один с голкипером...
17'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
17'
Бираски Давиде из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
16'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
16'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
16'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
15'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Бесса Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Пентек Кшиштоф задерживает мяч рукой
14'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Судья свистит. Кришито Доменико атаковал сзади соперника. Это Дефрель Грегоре заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
13'
Бираски Давиде наказан за толчок Квальярелла Фабио
13'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Дженоа контролирует мяч.
12'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Куаме Кристиан из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
10'
Удар от ворот произведет Дженоа
10'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
8'
Рамирес Гастон сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГОООООЛ - Квальярелла Фабио Сампдория забивает ударом головой
8'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает отличный кросс...
8'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
Угловой
8'
Рамирес Гастон из команды Сампдория разыграл угловой с правого угла.
7'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
7'
Пентек Кшиштоф возвращается на поле.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Велозу Мигель из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Пентек Кшиштоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Удар от ворот произведет Дженоа
5'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
5'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Прает Деннис из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Отличный пас сделал Велозу Мигель из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ромуло Соуза из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Отличный пас сделал Экдаль Олбин из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
1'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
1'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
1'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
1'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дженоа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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