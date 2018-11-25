Стадион: Луиджи Феррарис
0:1
8' ГолКвальярелла Фабио
17' Желтая карточкаАудеро Эмиль
1:1
17' ПенальтиПентек Кшиштоф
73' Желтая карточкаКришито Доменико
Второй тайм
83'
Тактическая замена. Бесса Даниэль уходит с поля и его заменяет Сандро Раньери
82'
Ромеро Кристиан наказан за толчок Квальярелла Фабио
82'
82'
82'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
82'
Янкто Якуб из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
81'
81'
81'
81'
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
80'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает пас партнеру.
79'
79'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
Велозу Мигель из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория играет слишком грубо. Кришито Доменико оказался на газоне.
78'
78'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Ромуло Соуза из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Судья свистит. Андерсен Йоаким атаковал сзади соперника. Это Куаме Кристиан заработал своей команде штрафной
76'
Судья сигнализирует, что Куаме Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
76'
75'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
73'
Судья подбегает и показывает Кришито Доменико из команды Дженоа отложенную желтую карточку за фол.
73'
Экдаль Олбин из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Кришито Доменико пострадал.
73'
73'
Янкто Якуб из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
Экдаль Олбин из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
Капрари Джанлука из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
71'
Лазович Дарко получил травму и заменен. Перейра Педру II выходит на поле.
70'
Прает Деннис из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Кришито Доменико пострадал.
70'
70'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
69'
Опасность предотвращена - Берешиньски Бартош из команды Сампдория вступил в отбор удачно
69'
69'
69'
68'
68'
68'
67'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
67'
Капрари Джанлука из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
Куаме Кристиан из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Андерсен Йоаким пострадал.
67'
67'
Отличные скиллы показывает Пентек Кшиштоф, обводя своих соперников
66'
Опасность! Бесса Даниэль из команды Дженоа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
66'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
66'
Ромуло Соуза из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
65'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
65'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андерсен Йоаким из команды Сампдория.
64'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
64'
Дженоа начинает контратаку
64'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
64'
63'
Пентек Кшиштоф бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
63'
63'
63'
63'
62'
Почти гол! Куаме Кристиан пробил головой по воротам, но Аудеро Эмиль спас!
62'
62'
62'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
62'
Велозу Мигель из команды Дженоа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
61'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Велозу Мигель пострадал.
61'
Куаме Кристиан из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Мурру Никола бьет ножницами в створ ворот, но Раду Йонуц не дал случится отличному голу!
60'
Янкто Якуб из команды Сампдория делает пас партнеру.
60'
60'
Экдаль Олбин из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
60'
59'
59'
59'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
59'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
58'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Пентек Кшиштоф наказан за толчок Тонелли Лоренцо
57'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Рамирес Гастон пострадал.
57'
56'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
56'
Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
55'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
55'
55'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
55'
54'
54'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
54'
Кришито Доменико из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
53'
53'
53'
Кришито Доменико из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
52'
Тонелли Лоренцо наказан за толчок Куаме Кристиан
52'
52'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
52'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
51'
51'
Шанс! Андерсен Йоаким из команды Сампдория пробил головой, но мимо
51'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
50'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
50'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Прает Деннис из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
49'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Сампдория начинает контратаку
49'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
48'
Велозу Мигель из команды Дженоа в офсайде
48'
48'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Пентек Кшиштоф пострадал.
47'
47'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Дженоа играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
Хильемарк Оскар не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
45'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Пентек Кшиштоф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
44'
Велозу Мигель из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
44'
Янкто Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
43'
43'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
Судья сигнализирует, что Лазович Дарко из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Дефрель Грегоре
43'
Аудеро Эмиль не дал случится голу! Пентек Кшиштоф должен был забивать, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв
42'
42'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
42'
42'
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
41'
41'
Какой промах! Ромеро Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
40'
40'
Велозу Мигель из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
40'
Должен был быть гол! Ромуло Соуза имел отличный шанс, но Аудеро Эмиль не дал голу состоятся!
40'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
40'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
40'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
38'
Куаме Кристиан пробует нанести удар издали, но Аудеро Эмиль держит все под контролем
38'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает пас партнеру.
38'
38'
38'
37'
37'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
36'
Пентек Кшиштоф возвращается на поле.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Пентек Кшиштоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
35'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Велозу Мигель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
33'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Пентек Кшиштоф пострадал.
33'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает пас партнеру.
32'
32'
32'
Ромуло Соуза из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
Дженоа контролирует мяч.
31'
Судья сигнализирует, что Ромеро Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
31'
31'
Бесса Даниэль из команды Дженоа в офсайде
31'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Лазович Дарко из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
30'
29'
Опасность предотвращена - Кришито Доменико из команды Дженоа вступил в отбор удачно
29'
Отличные скиллы показывает Дефрель Грегоре, обводя своих соперников
29'
29'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
29'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Экдаль Олбин пострадал.
28'
27'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
27'
26'
26'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пентек Кшиштоф мяча так и не получил
26'
25'
25'
ШАНС! Куаме Кристиан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
25'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
25'
Кришито Доменико имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
25'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
24'
Судья сигнализирует, что Тонелли Лоренцо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
24'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бесса Даниэль
23'
Велозу Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
22'
Ромуло Соуза из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
21'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
21'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
21'
Прает Деннис из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
21'
Ромуло Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Квальярелла Фабио не смог попасть в створ ударом издали
20'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
19'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
19'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
19'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
18'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Андерсен Йоаким заработал фол
17'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Дженоа забивает с точки!
17'
Аудеро Эмиль получил желтую карточку от судьи
17'
ПЕНАЛЬТИ - Аудеро Эмиль из команды Сампдория привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф.
17'
ШАНС! Пентек Кшиштоф вышел один-на-один с голкипером...
17'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
17'
Бираски Давиде из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
16'
16'
16'
16'
15'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
15'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Бесса Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает пас партнеру.
14'
Пентек Кшиштоф задерживает мяч рукой
14'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
14'
Судья свистит. Кришито Доменико атаковал сзади соперника. Это Дефрель Грегоре заработал своей команде штрафной
13'
Бираски Давиде наказан за толчок Квальярелла Фабио
13'
13'
Дженоа контролирует мяч.
12'
12'
11'
11'
Куаме Кристиан из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
10'
10'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
8'
Рамирес Гастон сделал результативную передачу.
8'
ГОООООЛ - Квальярелла Фабио Сампдория забивает ударом головой
8'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает отличный кросс...
8'
8'
Рамирес Гастон из команды Сампдория разыграл угловой с правого угла.
7'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Пентек Кшиштоф возвращается на поле.
6'
Судья сигнализирует, что Велозу Мигель из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Пентек Кшиштоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
5'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
5'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Прает Деннис из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Отличный пас сделал Велозу Мигель из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ромуло Соуза из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Отличный пас сделал Экдаль Олбин из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
1'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дженоа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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