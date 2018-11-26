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Бенгалуру
1:0
Конец матча
Дели Динамос
0'
26' Желтая карточка
Кармона Адрия
44' Желтая карточка
Кхабра Харманджот
1:0
87' Гол
Сингх Кумам
89' Желтая карточка
Креспи Паскуаль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Креспи Паскуаль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Сингх Кумам бьет в цель!
85'
Дели Динамос делает замену. Калуджерович Андрия уходит с поля, а Раи Винит выходит на его замену.
79'
Бенгалуру делает замену. Серран Альберт уходит с поля, а Gursimrat Gill выходит на его замену.
74'
Дели Динамос делает замену. Lallianzuala Chhangte уходит с поля, а Romeo Fernandes выходит на его замену.
60'
Дели Динамос делает замену. Кармона Адрия уходит с поля, а Михелич Рене выходит на его замену.
55'
Бенгалуру делает замену. Chencho Gyeltshen уходит с поля, а Thongkhoseim Haokip выходит на его замену.
49'
Бенгалуру делает замену. Rino Anto уходит с поля, а Эрик Паарталу выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Кхабра Харманджот получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Кармона Адрия получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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