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1:0
Конец матча
26' Желтая карточкаКармона Адрия
44' Желтая карточкаКхабра Харманджот
1:0
87' ГолСингх Кумам
89' Желтая карточкаКреспи Паскуаль
|
26'
87'
1:0
89'
Состав команд
13
Rino
Anto
21
Сингх
Кумам
11
Чхетри
Сунил
22
Nishu
Kumar
20
Котал
Притам
21
Дас
Нараян
22
Nanda
Kumar
Бенгалуру
- Основной состав
- 1 Сандху Гурприт Вратарь
- 13 Rino Anto Защитник
- 3 Серран Альберт Защитник
- 5 Хуанан Гонсалес Защитник
- 2 Rahul Bheke Защитник
- 10 Кхабра Харманджот Полузащитник
- 19 Francisco Jiménez Tejada II Полузащитник
- 21 Сингх Кумам Полузащитник
- 11 Чхетри Сунил Полузащитник
- 22 Nishu Kumar Полузащитник
- 27 Chencho Gyeltshen Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Erik Paartalu Полузащитник
- 23 Soram Poirei
- 33 Gursimrat Gill
- 4 Sairuat Kima
- 8 Kean Lewis
- 17 Boithang Haokip III
- 18 Thongkhoseim Haokip
Дели Динамос
- Основной состав
- 1 Albino Gomes Вратарь
- 20 Котал Притам Защитник
- 24 Креспи Паскуаль Защитник
- 51 Цайверлон Джанни Защитник
- 21 Дас Нараян Защитник
- 6 Bikramjit Singh Полузащитник
- 8 Тебар Маркос Полузащитник
- 11 Кармона Адрия Полузащитник
- 7 Lallianzuala Chhangte Полузащитник
- 22 Nanda Kumar Полузащитник
- 99 Калуджерович Андрия Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Дорронсоро Франсиско Вратарь
- 10 Михелич Рене Полузащитник
- 16 Раи Винит Полузащитник
- 26 Rana Gharami
- 3 Mohammad Sajid Dhot
- 19 Romeo Fernandes
- 14 Daniel Lalhlimpuia
Предыдущие игры
Бенгалуру (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.11.2018 Гоа 1:2 Бенгалуру СИ
- 05.11.2018 Керала Бластерс 1:2 Бенгалуру СИ
- 31.10.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Бенгалуру СИ
- 22.10.2018 Пуне Сити 0:3 Бенгалуру СИ
- 07.10.2018 Бенгалуру 2:2 Джамшедпур СИ
- 30.09.2018 Бенгалуру 1:0 Ченнаин СИ
- 29.08.2018 Алтын Асыр 2:0 Бенгалуру КАК
- 22.08.2018 Бенгалуру 2:3 Алтын Асыр КАК
- 16.05.2018 Абахани Лимитед 0:4 Бенгалуру КАК
- 02.05.2018 Бенгалуру 5:0 Аиджал КАК
- 25.04.2018 Нью-Радиант 2:0 Бенгалуру КАК
- 10.04.2018 Бенгалуру 1:0 Нью-Радиант КАК
- 05.04.2018 Аиджал 1:3 Бенгалуру КАК
- 17.03.2018 Бенгалуру 2:3 Ченнаин СИ
- 14.03.2018 Бенгалуру 1:0 Абахани Лимитед КАК
- 11.03.2018 Бенгалуру 3:1 Пуне Сити СИ
- 07.03.2018 Пуне Сити 0:0 Бенгалуру СИ
- 01.03.2018 Бенгалуру 2:0 Керала Бластерс СИ
- 25.02.2018 Джамшедпур 0:2 Бенгалуру СИ
- 16.02.2018 Бенгалуру 1:1 Пуне Сити СИ
Дели Динамос (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 08.11.2018 Гоа 3:2 Дели Динамос СИ
- 04.11.2018 Дели Динамос 2:2 Джамшедпур СИ
- 30.10.2018 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 27.10.2018 Мумбаи Сити 2:0 Дели Динамос СИ
- 23.10.2018 Дели Динамос 0:0 Ченнаин СИ
- 20.10.2018 Керала Бластерс 1:1 Дели Динамос СИ
- 17.10.2018 Дели Динамос 1:2 Атлетико Калькутта СИ
- 03.10.2018 Дели Динамос 1:1 Пуне Сити СИ
- 02.03.2018 Дели Динамос 2:2 Пуне Сити СИ
- 27.02.2018 Дели Динамос 5:1 Мумбаи Сити СИ
- 24.02.2018 Дели Динамос 4:3 Атлетико Калькутта СИ
- 21.02.2018 Гоа 1:1 Дели Динамос СИ
- 14.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Дели Динамос СИ
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин СИ
- 27.01.2018 Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос СИ
- 21.01.2018 Джамшедпур 3:2 Дели Динамос СИ
- 14.01.2018 Дели Динамос 2:0 Бенгалуру СИ
- 10.01.2018 Дели Динамос 1:3 Керала Бластерс СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 29.12.2017 Мумбаи Сити 4:0 Дели Динамос СИ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Гоа
|8
|5
|1
|2
|22 - 14
|16
|3.
|Нортист Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|Мумбаи Сити
|8
|4
|2
|2
|7 - 8
|14
|5.
|Джамшедпур
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|6.
|Атлетико Калькутта
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|7.
|Керала Бластерс
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|8.
|Пуне Сити
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|9.
|Ченнаин
|8
|1
|1
|6
|10 - 16
|4
|10.
|Дели Динамос
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Креспи Паскуаль получил желтую карточку от судьи
87'
Г О О О О Л - Сингх Кумам бьет в цель!
85'
Дели Динамос делает замену. Калуджерович Андрия уходит с поля, а Раи Винит выходит на его замену.
79'
Бенгалуру делает замену. Серран Альберт уходит с поля, а Gursimrat Gill выходит на его замену.
74'
Дели Динамос делает замену. Lallianzuala Chhangte уходит с поля, а Romeo Fernandes выходит на его замену.
60'
Дели Динамос делает замену. Кармона Адрия уходит с поля, а Михелич Рене выходит на его замену.
55'
Бенгалуру делает замену. Chencho Gyeltshen уходит с поля, а Thongkhoseim Haokip выходит на его замену.
49'
Бенгалуру делает замену. Rino Anto уходит с поля, а Эрик Паарталу выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Кхабра Харманджот получил желтую карточку от судьи
26'
Кармона Адрия получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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