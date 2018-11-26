Стадион: Сарденья Арена
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Второй тайм
52'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
52'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
50'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает неудачный навес.
49'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
49'
48'
47'
47'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
50'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Барелла Николо из штрафной площади.
49'
Отличные скиллы показывает Барелла Николо, обводя своих соперников
49'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
49'
48'
ШАНС! Мейте Суалихо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
48'
47'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Дессена Даниэле из команды Кальяри играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
47'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Ансальди Кристиан из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
44'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
44'
Белотти Андреа возвращается на поле.
44'
Романья Филиппо возвращается на поле.
44'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Романья Филиппо получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Романья Филиппо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Торино поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Фальке Яго задерживает мяч рукой
39'
39'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
38'
Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
37'
Торино контролирует мяч.
36'
35'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сориано Роберто из команды Торино отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Фальке Яго из команды Торино делает неудачный навес.
32'
Торино контролирует мяч.
31'
31'
31'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
30'
29'
29'
Ионице Артур из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Де Сильвестри Лоренцо наказан за толчок Барелла Николо
29'
29'
Шанс! Дессена Даниэле из команды Кальяри пробил головой, но мимо
28'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
27'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
27'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
26'
Срна Дарио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
24'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
23'
Базелли Даниэле возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Базелли Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
20'
Мейте Суалихо нарушает правила. Дессена Даниэле пострадал
20'
20'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
19'
Сориано Роберто из команды Торино опасно и грубо сыграл. Дессена Даниэле пострадал.
19'
18'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
17'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Мейте Суалихо из команды Торино играет слишком грубо. Педру Жоау III оказался на газоне.
16'
Дессена Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
15'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Ионице Артур из команды Кальяри играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
12'
12'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
11'
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
8'
8'
8'
8'
7'
О, нет. Из многообещающей позиции Сориано Роберто из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
7'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
7'
Барелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
4'
4'
4'
4'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Срна Дарио оказался на газоне.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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