Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

49' Отличные скиллы показывает Барелла Николо , обводя своих соперников

49' Удар от ворот произведет Кальяри

48' ШАНС! Мейте Суалихо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

48' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Кальяри

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

45' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Ох, нехорошо это выглядит. Романья Филиппо получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Романья Филиппо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Торино

40' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

39' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

35' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

34' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Кальяри

31' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

30' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Торино

29' Удар от ворот произведет Торино

28' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

24' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Базелли Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

20' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

18' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

15' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

10' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Кальяри

8' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' О, нет. Из многообещающей позиции Сориано Роберто из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

7' Барелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

4' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Торино начинает с центра поля