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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
0:0
Второй тайм: 52'
Торино
0' 52'
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Второй тайм
52'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
52'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Удар от ворот произведет Кальяри
50'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает неудачный навес.
49'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
49'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Кальяри контролирует мяч.
47'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Угловой
50'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
50'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Барелла Николо из штрафной площади.
49'
Отличные скиллы показывает Барелла Николо, обводя своих соперников
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
49'
Удар от ворот произведет Кальяри
48'
ШАНС! Мейте Суалихо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
48'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
47'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Дессена Даниэле из команды Кальяри играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
47'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Удар от ворот произведет Кальяри
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Ансальди Кристиан из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
45'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
Травма, повреждение
44'
Белотти Андреа возвращается на поле.
Травма, повреждение
44'
Романья Филиппо возвращается на поле.
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Романья Филиппо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
42'
Романья Филиппо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Торино поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
40'
Удар от ворот произведет Торино
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
40'
Фальке Яго задерживает мяч рукой
39'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
38'
Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
37'
Торино контролирует мяч.
36'
Кальяри контролирует мяч.
35'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сориано Роберто из команды Торино отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Кальяри
32'
Фальке Яго из команды Торино делает неудачный навес.
32'
Торино контролирует мяч.
31'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Торино
29'
Ионице Артур из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Удар от ворот произведет Торино
29'
Шанс! Дессена Даниэле из команды Кальяри пробил головой, но мимо
28'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
28'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
27'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Срна Дарио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
23'
Базелли Даниэле возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Базелли Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
Фол, нарушение
20'
Мейте Суалихо нарушает правила. Дессена Даниэле пострадал
20'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Сориано Роберто из команды Торино опасно и грубо сыграл. Дессена Даниэле пострадал.
19'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
18'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
17'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Мейте Суалихо из команды Торино играет слишком грубо. Педру Жоау III оказался на газоне.
16'
Дессена Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
15'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
14'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Ионице Артур из команды Кальяри играет слишком грубо. Базелли Даниэле оказался на газоне.
12'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
11'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Кальяри
8'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
7'
О, нет. Из многообещающей позиции Сориано Роберто из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
7'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
7'
Барелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
4'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Срна Дарио оказался на газоне.
2'
Кальяри контролирует мяч.
1'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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