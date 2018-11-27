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Пуне Сити
0:2
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
0:1
23' Гол
Огбече Бартоломью
55' Желтая карточка
Марселиньо
61' Желтая карточка
Ashutosh Mehta
75' Желтая карточка
Provat Lakra
90' Желтая карточка
Sahil Panwar
0:2
90' Пенальти
Juan Mascia
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Juan Mascia из команды Нортист Юнайтед забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Sahil Panwar получил желтую карточку от судьи
79'
Пуне Сити делает замену. Марселиньо уходит с поля, а Nikhil Poojari выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Provat Lakra получил желтую карточку от судьи
72'
Нортист Юнайтед делает замену. Reagan Singh уходит с поля, а Provat Lakra выходит на его замену.
62'
Нортист Юнайтед делает замену. Redeem Tlang уходит с поля, а Khawlhring Lalthathanga выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Ashutosh Mehta получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Марселиньо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Пуне Сити делает замену. Хьюм Иайн уходит с поля, а Марко Станкович выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Огбече Бартоломью бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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