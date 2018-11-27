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0:2
Конец матча
0:1
23' ГолОгбече Бартоломью
55' Желтая карточкаМарселиньо
61' Желтая карточкаAshutosh Mehta
75' Желтая карточкаProvat Lakra
90' Желтая карточкаSahil Panwar
0:2
90' ПенальтиJuan Mascia
|
23'
0:1
55'
61'
75'
90'
90'
0:2
Состав команд
Пуне Сити
- Основной состав
- 1 Kamaljit Singh Вратарь
- 18 Ashutosh Mehta Защитник
- 4 Миллс Мэтт Защитник
- 10 Марселиньо Полузащитник
- 5 Adil Khan Полузащитник
- 6 Вила Хонатан Полузащитник
- 23 Robin Singh Нападающий
- 7 Хьюм Иайн Нападающий
- 3 Gurtej Singh
- 36 Sahil Panwar
- 22 Muhammed Kuruniyan
- Запасные игроки
- 13 Vishal Kaith Вратарь
- 25 Jakob Vanlalhlimpuia
- 8 Shankar Sampingiraj
- 15 Marko Stankovic I
- 21 Martin Diaz II
- 16 Sarthak Golui
- 11 Nikhil Poojari
Нортист Юнайтед
- Основной состав
- 1 Pawan Kumar Вратарь
- 18 Гргич Мато Защитник
- 20 Keegan Pereira Защитник
- 12 Reagan Singh Защитник
- 16 Gurwinder Singh Защитник
- 14 Боргес Роуллин Полузащитник
- 9 Federico Gallego Полузащитник
- 22 Redeem Tlang Полузащитник
- 6 Jose Leudo Полузащитник
- 10 Огбече Бартоломью Нападающий
- 24 Juan Mascia
- Запасные игроки
- 19 Robert Lalthlamuana Защитник
- 32 Khawlhring Lalthathanga
- 7 Fanai Lalrempuia
- 13 Rehenesh TP
- 23 Nikhil Kadam
- 4 Provat Lakra
- 8 Girik Mahesh Khosla
Предыдущие игры
Пуне Сити (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 21.11.2018 Пуне Сити 2:1 Джамшедпур СИ
- 10.11.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Пуне Сити СИ
- 06.11.2018 Пуне Сити 2:4 Ченнаин СИ
- 02.11.2018 Пуне Сити 1:1 Керала Бластерс СИ
- 28.10.2018 Гоа 4:2 Пуне Сити СИ
- 22.10.2018 Пуне Сити 0:3 Бенгалуру СИ
- 19.10.2018 Мумбаи Сити 2:0 Пуне Сити СИ
- 03.10.2018 Дели Динамос 1:1 Пуне Сити СИ
- 11.03.2018 Бенгалуру 3:1 Пуне Сити СИ
- 07.03.2018 Пуне Сити 0:0 Бенгалуру СИ
- 02.03.2018 Дели Динамос 2:2 Пуне Сити СИ
- 25.02.2018 Пуне Сити 0:4 Гоа СИ
- 16.02.2018 Бенгалуру 1:1 Пуне Сити СИ
- 11.02.2018 Мумбаи Сити 0:2 Пуне Сити СИ
- 07.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Пуне Сити СИ
- 02.02.2018 Пуне Сити 1:2 Керала Бластерс СИ
- 24.01.2018 Пуне Сити 2:1 Джамшедпур СИ
- 20.01.2018 Пуне Сити 3:0 Атлетико Калькутта СИ
- 13.01.2018 Ченнаин 1:0 Пуне Сити СИ
- 04.01.2018 Керала Бластерс 1:1 Пуне Сити СИ
Нортист Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 23.11.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс СИ
- 09.11.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Мумбаи Сити СИ
- 30.10.2018 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 25.10.2018 Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур СИ
- 18.10.2018 Ченнаин 3:4 Нортист Юнайтед СИ
- 04.10.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Нортист Юнайтед СИ
- 01.10.2018 Нортист Юнайтед 2:2 Гоа СИ
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 22.02.2018 Мумбаи Сити 3:2 Нортист Юнайтед СИ
- 17.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Керала Бластерс СИ
- 14.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Дели Динамос СИ
- 10.02.2018 Джамшедпур 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 07.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Пуне Сити СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед СИ
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити СИ
Последние игры между собой
Пуне Сити: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Нортист Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
- 07.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Пуне Сити Суперлига Индии
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 22.11.2016 Нортист Юнайтед 1:0 Пуне Сити Суперлига Индии
- 12.10.2016 Пуне Сити 0:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 02.12.2015 Нортист Юнайтед 3:2 Пуне Сити Суперлига Индии
- 09.10.2015 Пуне Сити 1:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 15.11.2014 Нортист Юнайтед 0:0 Пуне Сити Суперлига Индии
- 03.11.2014 Пуне Сити 1:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Нортист Юнайтед
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|3.
|Гоа
|8
|5
|1
|2
|22 - 14
|16
|4.
|Мумбаи Сити
|8
|4
|2
|2
|7 - 8
|14
|5.
|Джамшедпур
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|6.
|Атлетико Калькутта
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|7.
|Керала Бластерс
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|8.
|Пуне Сити
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|9.
|Ченнаин
|8
|1
|1
|6
|10 - 16
|4
|10.
|Дели Динамос
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Juan Mascia из команды Нортист Юнайтед забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Sahil Panwar получил желтую карточку от судьи
79'
Пуне Сити делает замену. Марселиньо уходит с поля, а Nikhil Poojari выходит на его замену.
75'
Provat Lakra получил желтую карточку от судьи
72'
Нортист Юнайтед делает замену. Reagan Singh уходит с поля, а Provat Lakra выходит на его замену.
62'
Нортист Юнайтед делает замену. Redeem Tlang уходит с поля, а Khawlhring Lalthathanga выходит на его замену.
61'
Ashutosh Mehta получил желтую карточку от судьи
55'
Марселиньо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Пуне Сити делает замену. Хьюм Иайн уходит с поля, а Марко Станкович выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Огбече Бартоломью бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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