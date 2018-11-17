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Стадион:
АЕК
 
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Аякс
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Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Аякс

До начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 19 минут.
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:
Прогнозы на матч АЕК - Аякс
АЕК
10.6% (7)
Ничья:
13.6% (9)
Аякс
75.8% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Аякс:
48.5% (32)
Аякс:
15.2% (10)
Ничья:
10.6% (7)
Аякс:
7.6% (5)
АЕК:
3% (2)
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