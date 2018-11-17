Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Аякс

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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 24.11.2018 Панаитоликос 2:1 АЕК С
- 11.11.2018 АЕК 0:2 Атромитос С
- 07.11.2018 Бавария 2:0 АЕК ЛЧ
- 03.11.2018 Панатинаикос 0:0 АЕК С
- 31.10.2018 Аполлон Лариса 0:4 АЕК К
- 28.10.2018 АЕК 4:0 Арис Салоники С
- 23.10.2018 АЕК 0:2 Бавария ЛЧ
- 20.10.2018 Аполлон Смирнис 0:2 АЕК С
- 12.10.2018 АЕК 2:1 Ламия К
- 07.10.2018 АЕК 1:1 Олимпиакос С
- 02.10.2018 АЕК 2:3 Бенфика ЛЧ
- 29.09.2018 ОФИ 0:3 АЕК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
Аякс (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 24.11.2018 НАК Бреда 0:3 Аякс Э
- 11.11.2018 Эксельсиор 1:7 Аякс Э
- 07.11.2018 Бенфика 1:1 Аякс ЛЧ
- 03.11.2018 Аякс 2:0 Виллем II Э
- 31.10.2018 Аякс 3:0 Гоу Эхед Иглс К
- 28.10.2018 Аякс 3:0 Фейеноорд Э
- 23.10.2018 Аякс 1:0 Бенфика ЛЧ
- 20.10.2018 Херенвен 0:4 Аякс Э
- 07.10.2018 Аякс 5:0 АЗ Алкмаар Э
- 02.10.2018 Бавария 1:1 Аякс ЛЧ
- 29.09.2018 Фортуна Ситтард 0:2 Аякс Э
- 26.09.2018 HVV Te Werve 0:7 Аякс К
- 23.09.2018 ПСВ 3:0 Аякс Э
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 Аякс 3:0 Гронинген Э
- 02.09.2018 Витесс 0:4 Аякс Э
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Аякс 5:0 Эммен Э
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 ВВВ-Венло 0:1 Аякс Э
Последние игры между собой
АЕК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК Лига чемпионов
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Аякс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|4.
|АЕК
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - АяксДо начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 19 минут.
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Прогнозы на матч АЕК - Аякс
АЕК
10.6% (7)
Ничья:
13.6% (9)
Аякс
75.8% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аякс:
48.5% (32)
0:1 Аякс:
15.2% (10)
1:1 Ничья:
10.6% (7)
0:2 Аякс:
7.6% (5)
2:0 АЕК:
3% (2)
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