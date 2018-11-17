Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Реал Мадрид

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Стадион: Олимпийский (Рим)
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Рома (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.11.2018 Удинезе 1:0 Рома СA
- 11.11.2018 Рома 4:1 Сампдория СA
- 07.11.2018 ЦСКА Москва 1:2 Рома ЛЧ
- 03.11.2018 Фиорентина 1:1 Рома СA
- 28.10.2018 Наполи 1:1 Рома СA
- 23.10.2018 Рома 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 20.10.2018 Рома 0:2 СПАЛ 2013 СA
- 06.10.2018 Эмполи 0:2 Рома СA
- 02.10.2018 Рома 5:0 Виктория Пльзень ЛЧ
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 24.11.2018 Эйбар 3:0 Реал Мадрид П
- 11.11.2018 Сельта 2:4 Реал Мадрид П
- 07.11.2018 Виктория Пльзень 0:5 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.11.2018 Реал Мадрид 2:0 Вальядолид П
- 31.10.2018 Мелилья 0:4 Реал Мадрид КК
- 28.10.2018 Барселона 5:1 Реал Мадрид П
- 23.10.2018 Реал Мадрид 2:1 Виктория Пльзень ЛЧ
- 20.10.2018 Реал Мадрид 1:2 Леванте П
- 06.10.2018 Алавес 1:0 Реал Мадрид П
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 22.09.2018 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол П
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
Последние игры между собой
Рома: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома Лига чемпионов
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома Кубок чемпионов
- 08.03.2016 Реал Мадрид 2:0 Рома Лига чемпионов
- 17.02.2016 Рома 0:2 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 18.07.2015 Реал Мадрид 0:0 Рома Международный кубок чемпионов
- 30.07.2014 Рома 1:0 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов
- 05.03.2008 Реал Мадрид 1:2 Рома Лига чемпионов
- 19.02.2008 Рома 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Реал МадридДо начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
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Прогнозы на матч Рома - Реал Мадрид
Рома
29% (20)
Ничья:
33.3% (23)
Реал Мадрид
37.7% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29% (20)
1:2 Реал Мадрид:
23.2% (16)
2:1 Рома:
17.4% (12)
1:0 Рома:
7.2% (5)
0:2 Реал Мадрид:
5.8% (4)
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