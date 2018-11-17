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Стадион:
Рома
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
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:
Прогнозы на матч Рома - Реал Мадрид
Рома
29% (20)
Ничья:
33.3% (23)
Реал Мадрид
37.7% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29% (20)
Реал Мадрид:
23.2% (16)
Рома:
17.4% (12)
Рома:
7.2% (5)
Реал Мадрид:
5.8% (4)
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