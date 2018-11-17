Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Валенсия

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 24.11.2018 Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 11.11.2018 Милан 0:2 Ювентус СA
- 07.11.2018 Ювентус 1:2 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 03.11.2018 Ювентус 3:1 Кальяри СA
- 27.10.2018 Эмполи 1:2 Ювентус СA
- 23.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Ювентус ЛЧ
- 20.10.2018 Ювентус 1:1 Дженоа СA
- 06.10.2018 Удинезе 0:2 Ювентус СA
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Ювентус 2:0 Болонья СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Ювентус (до 23 лет) ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 02.08.2018 Все звёзды МЛС 1:1 Ювентус ТМК
Валенсия (последние 20 матчей: +7 =10 -3)
- 24.11.2018 Валенсия 3:0 Райо Вальекано П
- 10.11.2018 Хетафе 0:1 Валенсия П
- 07.11.2018 Валенсия 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 03.11.2018 Валенсия 0:1 Жирона П
- 30.10.2018 Эбро 1:2 Валенсия КК
- 27.10.2018 Атлетик Б 0:0 Валенсия П
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Валенсия 1:1 Леганес П
- 07.10.2018 Валенсия 1:1 Барселона П
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Валенсия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус Лига чемпионов
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - ВаленсияДо начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
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Прогнозы на матч Ювентус - Валенсия
Ювентус
92.9% (65)
Ничья:
1.4% (1)
Валенсия
5.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
48.6% (34)
2:1 Ювентус:
22.9% (16)
1:0 Ювентус:
8.6% (6)
0:1 Валенсия:
4.3% (3)
3:1 Ювентус:
2.9% (2)
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