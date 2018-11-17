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Стадион:
Ювентус
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Валенсия

До начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
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Прогнозы на матч Ювентус - Валенсия
Ювентус
92.9% (65)
Ничья:
1.4% (1)
Валенсия
5.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
48.6% (34)
Ювентус:
22.9% (16)
Ювентус:
8.6% (6)
Валенсия:
4.3% (3)
Ювентус:
2.9% (2)
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