Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Шахтёр Донецк

Стадион: Райн-Неккар-Арена
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Шахтёр ДонецкДо начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Шахтёр Донецк
Хоффенхайм
59.4% (41)
Ничья:
21.7% (15)
Шахтёр Донецк
18.8% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
34.8% (24)
1:1 Ничья:
17.4% (12)
1:2 Шахтёр Донецк:
11.6% (8)
1:0 Хоффенхайм:
7.2% (5)
3:1 Хоффенхайм:
7.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить