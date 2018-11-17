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Хоффенхайм
 
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Шахтёр Донецк
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Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Шахтёр Донецк

До начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
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Прогнозы на матч Хоффенхайм - Шахтёр Донецк
Хоффенхайм
59.4% (41)
Ничья:
21.7% (15)
Шахтёр Донецк
18.8% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
34.8% (24)
Ничья:
17.4% (12)
Шахтёр Донецк:
11.6% (8)
Хоффенхайм:
7.2% (5)
Хоффенхайм:
7.2% (5)
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