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Манчестер Юнайтед
 
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Янг Бойз
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Янг Бойз

До начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
91% (61)
Ничья:
4.5% (3)
Янг Бойз
4.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
49.3% (33)
Манчестер Юнайтед:
14.9% (10)
Манчестер Юнайтед:
7.5% (5)
Манчестер Юнайтед:
7.5% (5)
Манчестер Юнайтед:
6% (4)
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