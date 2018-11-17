Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Янг Бойз

Стадион: Олд Траффорд
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Янг БойзДо начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
91% (61)
Ничья:
4.5% (3)
Янг Бойз
4.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
49.3% (33)
2:1 Манчестер Юнайтед:
14.9% (10)
3:0 Манчестер Юнайтед:
7.5% (5)
1:0 Манчестер Юнайтед:
7.5% (5)
4:0 Манчестер Юнайтед:
6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить