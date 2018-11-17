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Лион
 
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Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Манчестер Сити

До начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
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:
Прогнозы на матч Лион - Манчестер Сити
Лион
7.2% (5)
Ничья:
23.2% (16)
Манчестер Сити
69.6% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
44.9% (31)
Ничья:
14.5% (10)
Манчестер Сити:
13% (9)
Манчестер Сити:
5.8% (4)
Ничья:
4.3% (3)
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