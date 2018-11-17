Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Манчестер Сити

Стадион: Гроупама Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Манчестер СитиДо начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 23 минуты.
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Прогнозы на матч Лион - Манчестер Сити
Лион
7.2% (5)
Ничья:
23.2% (16)
Манчестер Сити
69.6% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
44.9% (31)
1:1 Ничья:
14.5% (10)
1:3 Манчестер Сити:
13% (9)
0:2 Манчестер Сити:
5.8% (4)
2:2 Ничья:
4.3% (3)
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