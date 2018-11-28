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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Второй тайм: 46'
32' Желтая карточкаХалдер Пронай
32' Желтая карточкаПенья Карлос
33' Желтая карточкаБикей Андре
|
32'
32'
33'
Состав команд
Атлетико Калькутта
- Основной состав
- 29 Arindam Bhattacharya Вратарь
- 6 Ricky Lallawmawma Защитник
- 23 Бикей Андре Защитник
- 12 Лансароте Мануэль Полузащитник
- 7 Everton Santos Полузащитник
- 17 Халдер Пронай Полузащитник
- 4 John Johnson II
- 28 Ankit Mukherjee
- 3 Gerson I
- 18 Hitesh Sharma
- 16 Jayesh Rane I
- Запасные игроки
- 8 Noussair El Maimouni Полузащитник
- 92 Бабаль Эли Нападающий
- 15 Balwant Singh Нападающий
- 11 Komal Thatal
- 24 Debjit Majumder
- 14 Eugeneson Lyngdoh
- 5 Мондал Арнаб
Гоа
- Основной состав
- 13 Mohammad Nawaz Вратарь
- 25 Mourtada Sergine Fall Защитник
- 6 Konsham Singh Защитник
- 17 Пенья Карлос Защитник
- 24 Lenny Rodrigues Полузащитник
- 23 Бедия Эду Полузащитник
- 12 Jackinchand Singh Полузащитник
- 5 Ahmed Jahouh Полузащитник
- 10 Brandon Fernandes Полузащитник
- 8 Коро Ферран Нападающий
- 20 Seriton Fernandes
- Запасные игроки
- 1 Lalthuammawia Ralte Вратарь
- 3 Nirmal Chettri Защитник
- 7 Mandar Rao Desai Защитник
- 11 Паланка Мигель Полузащитник
- 9 Manvir Singh
- 21 Saviour Gama
- 15 Pratesh Shirodkar
Предыдущие игры
Атлетико Калькутта (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 24.11.2018 Мумбаи Сити 0:0 Атлетико Калькутта СИ
- 10.11.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Пуне Сити СИ
- 31.10.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Бенгалуру СИ
- 26.10.2018 Атлетико Калькутта 2:1 Ченнаин СИ
- 21.10.2018 Джамшедпур 1:1 Атлетико Калькутта СИ
- 17.10.2018 Дели Динамос 1:2 Атлетико Калькутта СИ
- 04.10.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Нортист Юнайтед СИ
- 29.09.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Керала Бластерс СИ
- 08.09.2018 Фулхэм 1:0 Атлетико Калькутта ТМК
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта СИ
- 24.02.2018 Дели Динамос 4:3 Атлетико Калькутта СИ
- 18.02.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Мумбаи Сити СИ
- 08.02.2018 Атлетико Калькутта 2:2 Керала Бластерс СИ
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
- 28.01.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Джамшедпур СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 20.01.2018 Пуне Сити 3:0 Атлетико Калькутта СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 07.01.2018 Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта СИ
Гоа (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 22.11.2018 Гоа 1:2 Бенгалуру СИ
- 11.11.2018 Керала Бластерс 1:3 Гоа СИ
- 08.11.2018 Гоа 3:2 Дели Динамос СИ
- 01.11.2018 Джамшедпур 4:1 Гоа СИ
- 28.10.2018 Гоа 4:2 Пуне Сити СИ
- 24.10.2018 Гоа 5:0 Мумбаи Сити СИ
- 06.10.2018 Ченнаин 1:3 Гоа СИ
- 01.10.2018 Нортист Юнайтед 2:2 Гоа СИ
- 13.03.2018 Ченнаин 3:0 Гоа СИ
- 10.03.2018 Гоа 1:1 Ченнаин СИ
- 04.03.2018 Джамшедпур 0:3 Гоа СИ
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта СИ
- 25.02.2018 Пуне Сити 0:4 Гоа СИ
- 21.02.2018 Гоа 1:1 Дели Динамос СИ
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин СИ
- 09.02.2018 Бенгалуру 2:0 Гоа СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 28.01.2018 Гоа 3:4 Мумбаи Сити СИ
- 21.01.2018 Керала Бластерс 1:2 Гоа СИ
- 11.01.2018 Гоа 2:1 Джамшедпур СИ
Последние игры между собой
Атлетико Калькутта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Гоа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 03.01.2018 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа Суперлига Индии
- 24.11.2016 Гоа 1:2 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 16.10.2016 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа Суперлига Индии
- 22.11.2015 Атлетико Калькутта 4:0 Гоа Суперлига Индии
- 07.10.2015 Гоа 1:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 17.12.2014 Гоа 0:0 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 14.12.2014 Атлетико Калькутта 0:0 Гоа Суперлига Индии
- 10.12.2014 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа Суперлига Индии
- 23.10.2014 Гоа 1:2 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Нортист Юнайтед
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|3.
|Гоа
|0:0
|9
|5
|2
|2
|22 - 14
|17
|4.
|Мумбаи Сити
|8
|4
|2
|2
|7 - 8
|14
|5.
|Джамшедпур
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|6.
|Атлетико Калькутта
|0:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Керала Бластерс
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|8.
|Пуне Сити
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|9.
|Ченнаин
|8
|1
|1
|6
|10 - 16
|4
|10.
|Дели Динамос
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Бикей Андре получил желтую карточку от судьи
32'
Пенья Карлос получил желтую карточку от судьи
32'
Халдер Пронай получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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