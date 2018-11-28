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Атлетико Калькутта
0:0
Второй тайм: 46'
Гоа
0'
32' Желтая карточка
Халдер Пронай
32' Желтая карточка
Пенья Карлос
33' Желтая карточка
Бикей Андре
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Бикей Андре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Пенья Карлос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Халдер Пронай получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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