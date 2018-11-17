Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Монако

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 24.11.2018 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 10.11.2018 Атлетико М 3:2 Атлетик Б П
- 06.11.2018 Атлетико М 2:0 Боруссия Д ЛЧ
- 03.11.2018 Леганес 1:1 Атлетико М П
- 30.10.2018 Сант-Андреу 0:1 Атлетико М КК
- 27.10.2018 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад П
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Вильярреал 1:1 Атлетико М П
- 07.10.2018 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 25.09.2018 Атлетико М 3:0 Уэска П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
Монако (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 24.11.2018 Кан 0:1 Монако Л1
- 11.11.2018 Монако 0:4 ПСЖ Л1
- 06.11.2018 Монако 0:4 Брюгге ЛЧ
- 03.11.2018 Реймс 1:0 Монако Л1
- 27.10.2018 Монако 2:2 Дижон Л1
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 20.10.2018 Страсбург 2:1 Монако Л1
- 07.10.2018 Монако 1:2 Ренн Л1
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Монако: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М Лига чемпионов
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Брюгге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|4.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - МонакоДо начала игры, которая состоится 28.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.
Прогнозы на матч Атлетико М - Монако
Атлетико М
91.8% (67)
Ничья:
2.7% (2)
Монако
5.5% (4)
2:0 Атлетико М:
41.1% (30)
1:0 Атлетико М:
16.4% (12)
2:1 Атлетико М:
12.3% (9)
3:1 Атлетико М:
9.6% (7)
3:0 Атлетико М:
8.2% (6)
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