Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Галатасарай

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Стадион: РЖД Арена
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Локомотив Москва (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 23.11.2018 Локомотив Москва 1:2 Урал ПЛ
- 11.11.2018 Рубин 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 06.11.2018 Порту 4:1 Локомотив Москва ЛЧ
- 03.11.2018 Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула ПЛ
- 31.10.2018 Локомотив Москва 4:1 Енисей К
- 28.10.2018 Енисей 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 24.10.2018 Локомотив Москва 1:3 Порту ЛЧ
- 19.10.2018 Локомотив Москва 2:1 Ростов ПЛ
- 07.10.2018 ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 03.10.2018 Локомотив Москва 0:1 Шальке 04 ЛЧ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 Балтика 2:3 Локомотив Москва К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва ЛЧ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
Галатасарай (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.11.2018 Галатасарай 1:1 Коньяспор С
- 10.11.2018 Кайсериспор 0:3 Галатасарай С
- 06.11.2018 Шальке 04 2:0 Галатасарай ЛЧ
- 02.11.2018 Галатасарай 2:2 Фенербахче С
- 28.10.2018 Малатьяспор 2:0 Галатасарай С
- 24.10.2018 Галатасарай 0:0 Шальке 04 ЛЧ
- 19.10.2018 Галатасарай 1:1 Бурсаспор С
- 06.10.2018 Антальяспор 0:1 Галатасарай С
- 03.10.2018 Порту 1:0 Галатасарай ЛЧ
- 28.09.2018 Галатасарай 1:0 Эрзурум ББ С
- 23.09.2018 Акхисар 3:0 Галатасарай С
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва ЛЧ
- 14.09.2018 Галатасарай 4:1 Касымпаша С
- 01.09.2018 Трабзонспор 4:0 Галатасарай С
- 27.08.2018 Галатасарай 6:0 Аланьяспор С
- 19.08.2018 Галатасарай 1:0 Гёзтепе С
- 10.08.2018 Анкарагюджю 1:3 Галатасарай С
- 05.08.2018 Галатасарай 1:1 Акхисар С
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
- 28.07.2018 Клуб Африкэн 0:1 Галатасарай ТМК
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Галатасарай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва Лига чемпионов
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
-
Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - ГалатасарайДо начала игры, которая состоится 28.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.
Новости матча
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Галатасарай
Локомотив Москва
50.7% (37)
Ничья:
30.1% (22)
Галатасарай
19.2% (14)
2:1 Локомотив Москва:
31.5% (23)
1:1 Ничья:
26% (19)
1:0 Локомотив Москва:
11% (8)
1:2 Галатасарай:
9.6% (7)
0:1 Галатасарай:
8.2% (6)
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