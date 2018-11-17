Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Интер Милан

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Тоттенхэм (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 24.11.2018 Тоттенхэм 3:1 Челси ПЛ
- 10.11.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 06.11.2018 Тоттенхэм 2:1 ПСВ ЛЧ
- 03.11.2018 Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 31.10.2018 Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм КЛ
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 06.10.2018 Тоттенхэм 1:0 Кардифф Сити ПЛ
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
Интер Милан (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 24.11.2018 Интер Милан 3:0 Фрозиноне СA
- 11.11.2018 Аталанта 4:1 Интер Милан СA
- 06.11.2018 Интер Милан 1:1 Барселона ЛЧ
- 03.11.2018 Интер Милан 5:0 Дженоа СA
- 29.10.2018 Лацио 0:3 Интер Милан СA
- 24.10.2018 Барселона 2:0 Интер Милан ЛЧ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 СПАЛ 2013 1:2 Интер Милан СA
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 Интер Милан 2:0 Кальяри СA
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм Лига чемпионов
- 05.08.2016 Тоттенхэм 6:1 Интер Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 14.03.2013 Интер Милан 4:1 Тоттенхэм Лига Европы
- 08.03.2013 Тоттенхэм 3:0 Интер Милан Лига Европы
- 02.11.2010 Тоттенхэм 3:1 Интер Милан Лига чемпионов
- 20.10.2010 Интер Милан 4:3 Тоттенхэм Лига чемпионов
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|ПСВ
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Интер МиланДо начала игры, которая состоится 28.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 8 минут.
Новости матча
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Интер Милан
Тоттенхэм
75.4% (52)
Ничья:
17.4% (12)
Интер Милан
7.2% (5)
2:1 Тоттенхэм:
52.2% (36)
2:0 Тоттенхэм:
11.6% (8)
1:1 Ничья:
7.2% (5)
1:2 Интер Милан:
5.8% (4)
1:0 Тоттенхэм:
5.8% (4)
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