Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Црвена Звезда

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Стадион: Сан-Паоло
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Наполи (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 25.11.2018 Наполи 0:0 Кьево СA
- 10.11.2018 Дженоа 1:2 Наполи СA
- 06.11.2018 Наполи 1:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.11.2018 Наполи 5:1 Эмполи СA
- 28.10.2018 Наполи 1:1 Рома СA
- 24.10.2018 ПСЖ 2:2 Наполи ЛЧ
- 20.10.2018 Удинезе 0:3 Наполи СA
- 07.10.2018 Наполи 2:0 Сассуоло СA
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Наполи 3:0 Парма СA
- 23.09.2018 Торино 1:3 Наполи СA
- 18.09.2018 Црвена Звезда 0:0 Наполи ЛЧ
- 15.09.2018 Наполи 1:0 Фиорентина СA
- 02.09.2018 Сампдория 3:0 Наполи СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 18.08.2018 Лацио 1:2 Наполи СA
- 11.08.2018 Вольфсбург 3:1 Наполи ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
Црвена Звезда (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 24.11.2018 Раднички Ниш 2:2 Црвена Звезда С
- 10.11.2018 Динамо Вранье 0:3 Црвена Звезда С
- 06.11.2018 Црвена Звезда 2:0 Ливерпуль ЛЧ
- 03.11.2018 Пролетер 0:2 Црвена Звезда С
- 31.10.2018 Црвена Звезда 3:1 Бака Бака Паланка С
- 28.10.2018 Мачва Шабац 0:2 Црвена Звезда С
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда ЛЧ
- 20.10.2018 Црвена Звезда 3:1 Рад Белград С
- 07.10.2018 Земун 1:2 Црвена Звезда С
- 03.10.2018 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 29.09.2018 Црвена Звезда 2:1 Младост Лучани С
- 26.09.2018 Напредак 0:3 Црвена Звезда С
- 23.09.2018 Партизан 1:1 Црвена Звезда С
- 18.09.2018 Црвена Звезда 0:0 Наполи ЛЧ
- 15.09.2018 Црвена Звезда 6:0 Радник Сурдулица С
- 02.09.2018 Войводина 1:4 Црвена Звезда С
- 29.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 25.08.2018 Црвена Звезда 2:1 Чукарички С
- 21.08.2018 Црвена Звезда 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 14.08.2018 Спартак Трнава 1:2 Црвена Звезда ЛЧ
Последние игры между собой
Наполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 18.09.2018 Црвена Звезда 0:0 Наполи Лига чемпионов
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 7
|5
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 10
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Црвена ЗвездаДо начала игры, которая состоится 28.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 7 минут.
Прогнозы на матч Наполи - Црвена Звезда
Наполи
89.7% (61)
Ничья:
7.4% (5)
Црвена Звезда
2.9% (2)
2:0 Наполи:
38.2% (26)
2:1 Наполи:
20.6% (14)
3:0 Наполи:
11.8% (8)
3:1 Наполи:
7.4% (5)
1:0 Наполи:
7.4% (5)
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