Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Барселона

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Стадион: Филипс
Предыдущие игры
ПСВ (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 24.11.2018 ПСВ 3:0 Херенвен Э
- 10.11.2018 Де Графсхап 1:4 ПСВ Э
- 06.11.2018 Тоттенхэм 2:1 ПСВ ЛЧ
- 03.11.2018 ПСВ 1:0 Витесс Э
- 30.10.2018 ПСВ 2:3 Валвейк К
- 27.10.2018 Гронинген 1:2 ПСВ Э
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 ПСВ 6:0 Эммен Э
- 06.10.2018 ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Э
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 НАК Бреда 0:2 ПСВ Э
- 26.09.2018 Эксельсиор Масслёйс 0:4 ПСВ К
- 23.09.2018 ПСВ 3:0 Аякс Э
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 АДО Ден Хааг 0:7 ПСВ Э
- 01.09.2018 ПСВ 6:1 Виллем II Э
- 29.08.2018 ПСВ 3:0 БАТЭ ЛЧ
- 25.08.2018 ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Э
- 21.08.2018 БАТЭ 2:3 ПСВ ЛЧ
- 18.08.2018 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Э
Барселона (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 24.11.2018 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 11.11.2018 Барселона 3:4 Бетис П
- 06.11.2018 Интер Милан 1:1 Барселона ЛЧ
- 03.11.2018 Райо Вальекано 2:3 Барселона П
- 31.10.2018 Леонеса 0:1 Барселона КК
- 28.10.2018 Барселона 5:1 Реал Мадрид П
- 24.10.2018 Барселона 2:0 Интер Милан ЛЧ
- 20.10.2018 Барселона 4:2 Севилья П
- 07.10.2018 Валенсия 1:1 Барселона П
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Барселона 1:1 Атлетик Б П
- 26.09.2018 Леганес 2:1 Барселона П
- 23.09.2018 Барселона 2:2 Жирона П
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 02.09.2018 Барселона 8:2 Уэска П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 18.08.2018 Барселона 3:0 Алавес П
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Барселона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ Лига чемпионов
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|ПСВ
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - БарселонаДо начала игры, которая состоится 28.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 7 минут.
Прогнозы на матч ПСВ - Барселона
ПСВ
7.5% (5)
Ничья:
10.4% (7)
Барселона
82.1% (55)
1:2 Барселона:
44.8% (30)
0:2 Барселона:
14.9% (10)
1:3 Барселона:
14.9% (10)
1:1 Ничья:
6% (4)
2:1 ПСВ:
3% (2)
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