- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 24.11.2018 ПСЖ 1:0 Тулуза Л1
- 11.11.2018 Монако 0:4 ПСЖ Л1
- 06.11.2018 Наполи 1:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.11.2018 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 28.10.2018 Марсель 0:2 ПСЖ Л1
- 24.10.2018 ПСЖ 2:2 Наполи ЛЧ
- 20.10.2018 ПСЖ 5:0 Амьен Л1
- 07.10.2018 ПСЖ 5:0 Лион Л1
- 03.10.2018 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 29.09.2018 Ницца 0:3 ПСЖ Л1
- 26.09.2018 ПСЖ 4:1 Реймс Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 24.11.2018 Уотфорд 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 11.11.2018 Ливерпуль 2:0 Фулхэм ПЛ
- 06.11.2018 Црвена Звезда 2:0 Ливерпуль ЛЧ
- 03.11.2018 Арсенал 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 27.10.2018 Ливерпуль 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда ЛЧ
- 20.10.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ Лига чемпионов
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 7
|5
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 10
|4
-
Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 28.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 7 минут.
Новости матча
Прогнозы на матч ПСЖ - Ливерпуль
ПСЖ
63% (46)
Ничья:
19.2% (14)
Ливерпуль
17.8% (13)
2:1 ПСЖ:
39.7% (29)
1:1 Ничья:
11% (8)
3:1 ПСЖ:
8.2% (6)
1:2 Ливерпуль:
8.2% (6)
2:2 Ничья:
8.2% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Комментарии к прогнозам (0)